体验随时随地隔空分享的快乐 四款家用无线投屏器横评

作者：Lord_ViTa

“小屏变大屏”的内容展现和交互形态日益受到各式用户群体的喜爱，大屏的好处是显而易见的：显示区域大、展现内容丰富清晰。但它们中有很大一部分具备的功能相对简易，这也意味着我们的使用有必要考虑到内容源、传输方式等多种因素，其中手机等移动智能设备便是最符合互联网时代特点的内容来源。而在代际参差不齐、接口规格尚未统一的当下，能够将智能手机等内容来源，以最佳泛用性衔接至显示器、电视等大屏设备的当属无线投屏器。

无线投屏器从名称来看，就是为用户提供一种以无线方式传输视频信号的设备，在实际体验中，它采用的是无线+有线的方式，先以无线方式接受视频信号，再通过使用最广泛的HDMI等接口，连接一个或多个输出端。它可以从无线传输的频段来分类，有最常见的应用了2.4/5 GHz Wi-Fi信号的品类，也有应用毫米波信号，拥有更高带宽的品类。

从没有相关智能硬件的显示器和老电视，系统功能停止维护但显示性能依旧的旧款电视，到当下新推出的一些扩展现实类可穿戴显示产品，乃至有一定隔离、保密需求的企业内部投屏演示，都可以成为无线投屏器的使用场景。当下搭配丰富的协议生态和功能适配，无线投屏器可以成为连接内容与呈现之间的便捷桥梁。

本次我们就对市面上常见的四款家用无线投屏器进行体验横评，了解一下它们能否适应不同信源、不同输出等复杂条件下的使用需求。

横评产品介绍

首先我们简单了解一下参与横评的四款无线投屏器和其它作为测试环境的参评产品。

第一款是GOOVIS 无线投屏器，这款产品给我们的第一印象就稍微与众不同，它采用投屏器+电源底座的磁吸式组合结构，可支持无外部电源使用。

此外值得一提的是它配备了电源与投屏器各一个USB Type-C电源输入接口，以及HDMI+USB Type-C双视频输出接口。





第二款产品是在无线投屏、视频采集等领域比较知名的EZCast推出的EZCast Ultra无线投屏器，它更接近我们一般印象中的这类产品，外观简洁轻便，配有一个USB Type-C电源输入接口和一个HDMI视频输出接口。





第三款产品是我们在数据线等数码周边领域熟知的绿联出品的无线投屏器CM242。它同样采用常见的无线投屏器设计，外观轻巧，配备Type-C电源输入和HDMI视频输出接口，包装内也配有一根较短的HDMI线，对无线投屏器的使用需求而言基本够用。





第四款产品是专注3C数码配件、无线智能领域的海备思出品的WFD0535G，这款产品包装上印有“DESIGN FOR HUAWEI”标识，表明它加入了华为智能手机、平板/笔记本、可穿戴设备等产品的配件合作伙伴计划，为生态产品提供更好的适配能力。它的外观与前两者类似，配备Type-C电源输入接口，但在视频输出端集成了一段HDMI短线材与公口，这种设计也算是有利有弊，我们后续会再提到。





以上就是参与这次无线投屏器横评的四款产品。

此外作为更多样的测试环境，除了常规的智能电视、显示器以外，我们也使用了两款AR眼镜与一款头显作为视频输出端设备。信号源方面，则选用Win11笔记本、安卓手机、iOS手机与macOS笔记本四种常见环境作为测试项目。

以下的泛用性测试将分为信号源与输出端两部分。





信号源测试

这项测试中，我们将以显示器为固定输出端，分别测试四款无线投屏器产品对四种信号源的适配能力。

首先是GOOVIS 无线投屏器：

接通电源，将HDMI接口接入显示器，即可显示出这款GOOVIS 无线投屏器的连接界面，可以看到它采用了MiraScreen同屏协议，可支持包括局域网投屏、MiraCast投屏、AirPlay投屏、APP投屏在内的多种投屏方式。此外，GOOVIS 无线投屏器也可使用专用电源底座自主供电，即无需Type-C电源输入。

其中使用Windows系统投屏的操作是十分简单的，仅需在显示设置中搜索无线显示器即可连接，无需使用投屏器设备本身的热点局域网。

GOOVIS 无线投屏器对安卓手机的支持则包括了内容推送式的DLNA协议与普通的屏幕镜像方式投屏，可起到准确分享内容、保护用户隐私的效果。

实测iOS投屏也可通过AirPlay正常进行。

在macOS上，GOOVIS 无线投屏器同样能够作为无线显示器被正常识别连接，并进行镜像或扩展。





第二款是EZCast Ultra无线投屏器：

从EZCast开始的无线投屏器就需要时刻保持电源连接才能使用，除常规电源插座外，充电宝也能满足此类产品供电需求。

EZCast显示的连接界面元素更简单一些，不过也展示了各类设备与生态支持。

我们依旧从Windows PC开始，EZCast Ultra的投屏连接方式与GOOVIS 无线投屏器同样十分便捷，此外它还具有很高的显示输出规格，实测可与作为信号输出设备的笔记本在扩展状态下维持相近的2K60Hz信号。

以安卓作为信号源，EZCast Ultra也能够充分适配两种投屏模式。

对iOS AirPlay的支持同样良好。

macOS方面，EZCast Ultra同样被正确识别，支持镜像与扩展两种模式，不过显示输出规格未达到Win11投屏时的水平。





第三款是绿联CM242无线投屏器：

绿联的连接界面根据使用者按下侧键启动热点局域网功能与否分为两类模式，此外也可以扫描右侧二维码对其进行配网，目的同样是为了保持同网络环境下部分投屏协议的功能实现。

绿联CM242同样是一款需要同时连接电源与HDMI输出的无线投屏器。

绿联与Windows系统的投屏连接方式与其他三者有所不同，主要区别在于其必须在WiFi或热点局域网的同网络环境中才能实现投屏，这一点在部分场景下限制了其泛用性。

同样，以安卓作为信号源时，需要设备在同一网络中才能实现投屏。

在iOS AirPlay投屏测试中，绿联CM242出现了比较长时间的加载。

在使用macOS投屏时连接较为流畅，并且支持镜像与扩展功能。





第四款是海备思WFD0535G无线投屏器：

从海备思的连接界面可以看出，它同样支持相对全功能的投屏协议，并且额外支持华为生态下的扫码快速连接功能。

集成HDMI线材的特点使海备思无线投屏器有相对固定的连接距离，不过对于连接显示器与电视的影响均较小，它也需要通过Type-C接口外接电源。

海备思支持MiraCast协议，因此可从显示设置中作为无线显示器直接连接，无需同网络环境。

与安卓手机进行无线连接时同样支持DLNA与镜像双模式，我们还对横屏适配进行了体验(参加测试的四款产品均支持横屏适配)。

通过AirPlay进行iOS投屏时海备思也能够快速连接和显示。

与macOS进行投屏连接时效果同上，可作为无线显示器识别并进行镜像或扩展显示。

小结：在信号源测试的四种环境中，参评的四款产品在信源适配能力可以说差异不大，其中仅有绿联无线投屏器需要用户多一步操作，并且也占用了信源的WiFi网络连接功能，可能会带来其它使用方面的不便。





输出测试

从这四款产品的接口配置可以看出，由于它们均至少拥有一个HDMI输出接口，因此对于显示器与电视这类传统显示设备而言在信号输出方面不成问题，不过针对时下热门的头显、VR、AR眼镜等可穿戴智能设备而言，它们的输出适配能力又如何呢？让我们一起看看。

四款无线投屏器产品均使用Win11笔记本作为信号源，首先是GOOVIS 无线投屏器，我们之前提到这款无线投屏器拥有HDMI与Type-C双视频输出接口，因此可以适配大多数架设式和可穿戴显示设备，自带HDMI线材的头显自然不在话下。

值得一提的是，GOOVIS 无线投屏器支持通过双接口同时向两台显示设备输出镜像画面，例如同时连接显示器/电视与AR眼镜，跟家人分享同样的影视内容同时，也不必牺牲个人使用AR设备的大屏沉浸感需求。





EZCast Ultra同样能够通过HDMI将画面输出至头显，并且拥有四款横评产品中相对最好的显示输出规格。不过对于使用Type-C线材的AR眼镜则不能直接进行连接，需要用户另外配备一条HDMI转Type-C转换器，要注意这里指的是HDMI端信号输入至Type-C端信号输出，这种转换器在市面上品类较少、价格较高，与更常见的Type-C转HDMI线材截然不同。





使用绿联进行输出的情况与EZCast类似，同样可以通过HDMI直接将画面输出至头显，但对于Type-C设备则另外需要转换器配件才能使用。





海备思无线投屏器面临的情况略显尴尬，由于自身集成了不可拆卸的HDMI线与公头，无法直接与另一款自带HDMI线与公头的头显设备直接连接，用户需要另购HDMI延长器或称母对母连接头才能使用，好在这个配件不算昂贵，就是比较麻烦。对于连接至Type-C设备则与前两者相同，均需要用户另购HDMI转Type-C转换器才能连接使用，价格约为200元上下。

小结：在对于四款无线投屏器输出适配能力的测试中我们可以看到，对于配备了HDMI母口的如显示器、电视等产品，它们都能够做到原生状态下的完美适配。即使对于DP，或更加老式的DVI、VGA等接口，市面上也有不少便宜的转换线材可供用户自行选择。

但对于近几年来市场上新出现的便携式显示器、头戴式显示器、AR眼镜等采用USB Type-C接口，或是集成了相关线材的产品而言，这四款产品中则有三款或多或少表现出各种需要额外线材或设备支持的部分，仅有GOOVIS 无线投屏器由于双接口双协议(HDMI与DP)的配备能够实现更加广泛的支持，双接口同时输出镜像画面也能成为它的加分项，在连接AR眼镜或头显时具有突出的适配性。

投屏延迟测试

在相同网络环境，相同输入、输出设备条件下，使用相机分别拍摄四款无线投屏器在镜像模式下显示的网页计时器，连续拍摄十张并计算平均延迟如下。测试结果可能受网络环境影响，仅供参考。



总体来看，四款无线投屏器产品的延迟水平相近，在实际使用中不会操作体验有太多影响。

携带性测试

在这项测试中，我们忽略掉通用的信号传输、供电等线材因素，仅对以上登场的四款无线投屏器自身进行称重。

首先是自带电源底座的GOOVIS 无线投屏器，称得190g。

GOOVIS 无线投屏器移除电源底座后称重为55g。

EZCast Ultra称重为45g。

绿联无线投屏器称重为30g。

海备思无线投屏器称重为40g。

从以上称重结果可知，GOOVIS 无线投屏器相比其他三款参评无线投屏器产品重约150g上下，这其中不仅是投屏器本身的重量，也包括专用电源底座在内，而其他三款产品如果想要在无固定电源的情况下使用，就需要为其准备充电宝与线材。

我们另外称得头显重量为575g，即三款无线投屏器的净重平均为40g左右，GOOVIS无线投屏器+电源底座约为190g，AR眼镜约205g，也就是说，自带移动电源而无需转换器的GOOVIS 无线投屏器与AR眼镜的组合，相比不带电源、附带转换器的其余三款无线投屏器与AR眼镜的组合仅重不到100g。

事实上，GOOVIS 投屏器是市面上唯一拥有电源底座的产品，结合轻量化与紧凑的设计，使其拥有极佳便携性与户外娱乐场景的适应能力。

携带性方面，我们可以从上图获得直观的对比，同时这张图也是我们本次四款无线投屏器横评中的连接设备导图。

可以看到，除了我们此时正拿在手中的手机外，无线投屏器涉及到的设备还有作为信号源的笔记本/PC，作为输出端的显示器、电视(遥控器出镜)与作为新潮流的头显、VR、AR等设备。

演示视频

我们另外将四款横评产品的外观、投屏测试过程以及对比项整理起来以视频展现。

横评总结

有人可能会问：我们的智能手机从功能上已经足以支撑包括视频信号在内的内容输出能力，到今天无线投屏器真的还有用武之地吗？这个看法的前提条件是事实，但它没有考虑到另一个事实，就是从视频信号到显示设备，中间的传输、编码、解码标准仍然有许多无法达成一致的部分。我们有时会觉得各种无线传输功能对于画质的负面影响太大，这也受到包括编解码、传输带宽等多种因素影响，但正是因为我们很难在所有场景下均使用“可靠”的有限传输，才会另辟蹊径，牺牲一部分内容质量来达成面对各种场景的适应能力和便捷特性。

从以上四款无线投屏器的横评中我们可以发现，不同产品在设计上对各个方面也有不一样的偏重。例如GOOVIS 无线投屏器设计了专属电源底座，并配备双接口适应更多新设备和多屏共享的功能;EZCast各方面较为平衡，同时以传输信号的规格作为优势;绿联主打轻量与平价，但牺牲了一部分功能属性;海备思则具备独有的生态适应能力，适合特定的群体选择。

如果要在这四款无线投屏器产品中做出选择，笔者会更偏向于GOOVIS 无线投屏器这款以高集成性为突出特点的产品。这款出色的无线投屏器能够兼顾不错的投屏性能、多种协议适应、丰富的接口功能、投屏信号双输出能力，同时通过紧凑型设计与一体化电源底座的巧思实现了对环境与供电的低依赖，让用户在户外也能随时使用，考虑到VR、AR眼镜等扩展现实和可穿戴设备的普及趋势，GOOVIS 无线投屏器能够成为在新旧体系间连接内容与呈现的优质桥梁。