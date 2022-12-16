2022年第三季度可穿戴设备市场出货量3229万台，同比下降8.4%

【天极网家电频道】根据IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2022年第三季度》数据显示，2022年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3,229万台，同比下降8.4%。

其中，耳戴设备市场2022年第三季度出货量1,753万台，同比下滑12.1%。真无线耳机出货量1,365万台，同比下降11.8%。

智能手表市场2022年第三季度出货量1,080万台，同比增长1.8%。成人智能手表538万台，同比增长13.3%;儿童智能手表出货量542万台，同比下降7.6%。手环市场2022年第三季度出货量389万台，同比下降15.6%。手环市场降幅有所收窄，大屏化趋势逐渐明显。

此前，IDC发布《2022年第二季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，根据报告数据显示，2022年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2,857万台，同比下降23.3%。

耳戴设备市场出货量1,618万台，同比下滑23.2%。真无线耳机出货量1,273万台，同比下降22.1%。手表市场出货量846万台，同比下滑12.3%。成人手表423万台，同比下降14.5%，儿童手表出货量424万台，同比下降10.0%。手环市场2022年第二季度出货量383万台，同比下降40.2%。

整体来看，2022年第三季度中国可穿戴设备市场依旧呈现下降态势，耳戴设备和手环同比都出现了较为明显的下滑。而就智能手表而言，2022年第三季度其市场出货量同比出现一定的增长，据了解，Apple新品发布对成人智能手表市场起到一定的拉动作用。根据IDC预计，2023年成人智能手表将呈现恢复性增长，出货量将增长3.5%，市场挑战和机会并存。