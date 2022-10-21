双十一各大电商平台活动玩法攻略来袭，送给要薅羊毛的你

【天极网家电频道】时光荏苒岁月如梭，眼看着上半年的681电商大促热度刚刚散去，下半年双十一又要来了，不，是已经来啦!

今年的双十一貌似比往年要更早了，很多电商平台从10月20号就纷纷开始了双十一的预售。从最开始的光棍节当日，到11月初，再到现在的10月底，这也让不少消费者直呼，这究竟是要把战线拉多长啊。尽管像618、双十一等电商大促节的热度已经是一年不如一年，但是作为半年中最为盛大的电商活动，很多人还是会趁着这个重要的购物节点来买买买!

为了可以让大家更加从容不迫的薅羊毛，笔者也给大家准备了京东、淘宝/天猫和拼多多电商平台双十一期间购物的攻略玩法，助力大家更好的剁手。准备下单前的你，这些时间节点以及满减优惠可得提前了解了解。

首先是淘宝和天猫，两个平台双十一活动时间基本上一致，主要可以分为两波。

第一波：

开启预售：2022年10月24日20:00:00-2022年10月31日17:59:59

支付尾款：2022年10月31日17:59:59-2022年11月3日23:59:59

活动预热：2022年10月28日00:00:00-2022年10月31日19:59:59

现货：2022年10月31日00:00:00-2022年11月3日23:59:59

第二波：2022年11月6日00:00:00-2022年11月10日19:59:59活动预热，现货于2022年11月10日20:00:00开始到2022年11月11日23:59:59结束。

活动期间，淘宝和天猫平台将会发放双十一超级红包，同时，活动期间也有拼手速红包、订阅红包、膨胀红包可以领取。无门槛也可以叠加进行使用。

满减活动：双十一期间平台将会发放购物津贴，其中淘宝和天猫平台有一定的区别。天猫跨店每满300元减50元，淘宝跨店则是每满200-30，可以与支付宝红包、现金红包、店铺优惠券等叠加进行使用。另外，双十一期间，店铺一般也都会有店内满减活动，平台也会设置大额类目优惠券。

价格保护：今年双十一，天猫平台对价保规则进行升级。付款后至11月11日活动结束后15天内全程价保，价保时间由之前的15天延长至27天，期间，购买商品出现降价，便可以提交价保申请。

接下来是京东，今年双十一京东的预售期在10月20日夜晚八点钟开始，不用再熬夜付定金了，对于第二天还要出门的打工人来说还是比较友好的。

预售期：10月20日20:00:00-10月31日19:20:00

开门红：19月31日20:00:00-11月03日23:59:59

专场期：11月04日00:00:00-11月09日23:59:59

高潮期：11月10日20:00:00-11月11日23:59:59

返场期：11月12日00:00:00-11月13日23:59:59

今年京东双十一优惠主要分为两档，每满299元减50元和每满1000元减50，不同商品满减额度不同，可以跨店进行使用，活动期间同一款商品只能参与其中一档促销。

京东京享红包，和天猫的惊喜红包有点类似，概率性开最高出6666元的超级红包。京东双十一期间每日签到可领红包，可以与京享红包叠加进行使用;头号京贴：全品类的满减优惠券，支持与限品类东券、店铺冬券进行叠加，今年双十一期间主推每满200减30的京贴。

今年京东双十一红包活动，10月28日开始抢，10月31日晚8点使用;另一阶段是11月4日凌晨开始抢，截止到13号可以使用。

和京东一样，拼多多的预售期也在10月20号的夜晚八点钟开始，巅峰期在2022年10月30日20:00:00，2022年11月11日晚上正式结束。另外双十一期间拼多多品平台的玩法我们也给大家简单总结了。

双十一主会场活动：跨店满300减50，力度低至84折，买一送一活动、多人拼团团买发货聚划算;超级红包活动，10月31日晚上0点开启抢红包环节，并且期间还有加码日，红包加码时间为11月2日、11月6日、11月9日、11月11日，无门槛红包买东西直接抵扣。

另外，对于双十一想要买手机、买电脑、买家电的朋友们来说，那拼多多的百亿补贴活动一定不能错过，目前来看，拼多多百亿补贴平台的价格算的上是比较低的了。

除了时间更提前了，相较于往年的电商大促活动，明显这次双十一期间的玩法规则也变得直观和简单了一些，反正对于我们这种数学不好的人来说真的是省心了不少。另外，笔者个人也比较关注今年双十一的战绩如何，这个时间点肯定是大家在下半年主力采购的时候。现在，各大平台、厂商已经磨刀霍霍，用户的消费热情能否被点燃？让我们拭目以待!