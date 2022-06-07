消息称，三星显示正准备建设下一代OLED面板产线

作者：饶玉

【天极网家电频道】据消息称，三星显示正在建设下一代OLED面板产线，预计其8.5代线将在2024年量产，早于京东方和龙飞光电将于2025-2026 年量产的8.6代OLED面板产线。

据悉，最高一代 OLED 面板生产线为 6 代，中国面板制造商一直专注于小尺寸 OLED 应用。但新的投资计划表明，这些厂商已经改变了发展战略，转向中、大尺寸OLED应用，包括笔记本电脑。在8.5/8.6G 代产线生产 OLED 面板将比来自6代产线的产品更具竞争力，OLED面板供应商能够在IT面板市场与LCD面板供应商有效竞争。

此前，据The Elec报道，三星正准备建立其第一条8.5代OLED生产线，该生产线可能在2024年开始生产面板。该报告称，这些面板将用于苹果公司的产品，它说苹果公司正计划在其平板电脑和个人电脑阵容中采用OLED面板。

值得一提的是，据报道称，三星集团旗下子公司本月将关闭最后一条液晶显示器。

早在2020年三星就已经宣布要停产LCD面板，随后面板价格的攀升也让三星延迟LCD面板停产计划。面板价格的持续下滑也让三星将停产计划提前，预计今年6月份就要停产LCD面板，三星电子旗下的三星显示将转向更高端的QD量子点面板，三星电子需要的LCD面板将转向采购为主。

与此同时，LG显示也已决定从2022年下半年开始，将液晶电视面板产量减少至少10%，并停止对此类生产的新投资。并且与三星一样，开始将精力转向OLED业务。