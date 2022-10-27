5Äê³ÁµíÊ×·¢Æ½Ç¶Ê½¸ß¶Ë±ùÏä£¬ÖúÁ¦·½Ì«´òÔìÍêÉÆ³ø¾ÓÉúÌ¬
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¡¡¡¾ÍÔÚ×òÍí£¬³øµçÆ·ÅÆ·½Ì«¾Ù°ìÁËÆä2022Äê¶ÈÐÒ¸£·¢²¼»á¡£´Ë´Î·¢²¼»áÒÔ¡°¸øÎ´Öª Ò»¸öÎ»ÖÃ¡±ÎªÖ÷Ìâ£¬Õ¹ÏÖÁË·½Ì«½üÄêÀ´Ì½Ë÷ÖÐ¹ú³ø·¿¹¦ÄÜµÄÎ´Öª£¬ºÍÍ»ÆÆ´´ÐÂÇ°ÑØµÄÅëâ¿ÌåÑé¡£»áÉÏ£¬·½Ì«ÕýÊ½Îª´ó¼Ò´øÀ´ÁË¸ß¶ËÖÇ»Û³ÉÌ×³øµç¡°·½Ì««hÓ°Ì×ÏµPro¡±£¬Ê×¿îÆ½Ç¶Ê½±ùÏäµÄ¼ÓÈë£¬Ò²ÈÃ·½Ì«ÕæÕý´òÍ¨ÁË³ø·¿¡°Åëâ¿¡¢Ï´µÓ¡¢´¢ÏÊÈý´ó³ø·¿ºËÐÄ³¡¾°µÄÈÚºÏ²¼¾Ö£¬ÊµÏÖÁËÌ×Ïµ»¯³øµçÏò¸ß¶ËÌ×ÏµµÄÍ»ÆÆ¡£
¡¡¡¡»ØÏë½ü¼¸ÄêÀ´³øµçÐÐÒµ½ø³Ì£¬´Óµ¥Æ·µ½×éºÏ£¬´ÓÖÇÄÜ»¯²Ù×÷µ½»¥Áª£¬³øµçÐÐÒµÕûÌåÕýÔÚÏò×Å¼¯³É»¯¡¢Ì×Ï¸»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯·½Ïò²»¶ÏÑÝ½ø¡£¿ÉÒÔËµ£¬Ì×Ïµ»¯³øµç²úÆ·ÒÑ¾³ÉÎªÐÐÒµµÄÖ÷Á÷£¬¹ØÓÚÎ´À´ÖÇ»Û³ø·¿Éú»îÒ²ÕýÔÚÏñÓÃ»§Ó¿À´¡£
¡¡¡¡ÔÚ³øµçÌ×Ïµ»¯µÄµÀÂ·ÉÏ£¬·½Ì«Ò»Ö±ÊÇÏÈÐÐÕß¡£ÔçÔÚ1999Äê£¬·½Ì«±ã¶´Ï¤³ÉÌ×»¯Ç¶ÈëÊ½³øµçÎ´À´·¢Õ¹Ç÷ÊÆ£¬²¢¿ªÊ¼¶ÔÆä½øÐÐÌ½Ë÷¡£Ö®ºó£¬·½Ì«³ÖÐøÍÆ³öÌ×Ïµ»¯³øµç²úÆ·£¬´Ó05ÄêµÄ¡°Òø¼ÒÈýÏµ¡±ÑÌÔîÏû³ø·¿Èý¼þÌ×£¬µ½08ÄêµÄ¡°Òøî£ÎåÏµ¡±Ç¶ÈëÊ½5¼þÌ×£¬µ½09ÄêµÄ¹âÓ°ÁùÏµ¡±Áù¼þÌ×²úÆ·£¬Õâ¸ö³øµçÆ·ÅÆ¿ªÆôÁË³øµç³ÉÌ×»¯Ç¶ÈëÊ½µÄÊ±´ú£¬Í¬Ê±ÔÚ³ÖÐøÍÆ¶¯³ÉÌ×»¯³øµçµÄ·¢Õ¹¡£
¡¡¡¡¾ÝÁË½â£¬´Ë´Î·½Ì«ÍÆ³öµÄ³øµçÌ×ÏµÐÂÆ··½Ì««hÓ°Ì×ÏµPro£¬ÆäÖÐ°üº¬ÁË¼¯³ÉÅëâ¿ÖÐÐÄ¡¢Ç¶ÈëÊ½Ï´Íë»ú¡¢Ä¸Ó¤¼¶¾»Ë®»ú¡¢È¼ÆøÈÈË®Æ÷¡¢Ç¶ÈëÊ½Ïû¶¾¹ñ¡¢Æ½Ç¶Ê½±ùÏäµÈ²úÆ·¡£Ö®ËùÒÔËµËüÊµÏÖÌ×Ïµ»¯³øµçÏò¸ß¶ËÌ×ÏµµÄÍ»ÆÆ£¬×îÎª¹Ø¼üÖ®´¦±ãÔÚÓÚÕâ´Î·½Ì«½«¼ÒÖÐµÄ±ùÏä×ªÒÆÖÁ³ø·¿£¬Ê¹±ùÏäÕæÕý»Ø¹éµ½Ê³²Ä´æ´¢µÄ³øµç±¾Î»£¬Í¨¹ý´òÍ¨¡°Åë¡¢Ï´¡¢´¢¡±µÄ³ø·¿È«Á´Â·£¬²¹È«ÁË·½Ì«ÔÚµ±´ú³ø·¿³¡¾°ÖÐµÄ×îºóÒ»¿éÆ´Í¼£¬Í¬Ê±Ò²ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ß¶ËÌ×Ïµ³øµç²úÆ·µÄÈ«ÐÂÌåÑé¡£
¡¡¡¡ÀúÊ±5Äê£¬·½Ì«ÇãÁ¦´òÔìµÄÕâ¿îÆ½Ç¶Ê½¸ß¶Ë±ùÏäÍ¬ÑùÒ²¾ß±¸×Å×ß½øÓÃ»§³ø·¿£¬ÈÚÈëµ½·½Ì««hÓ°Ì×ÏµProÖÐ£¬ÖúÁ¦ÓÚ´òÔìÕæÕýÈ«¾°Ê½µÄÒ»Õ¾Ê½³øµç½â¾ö·½°¸µÄµ×Æø¡£
¡¡¡¡¾ÍÉè¼ÆÉÏÀ´¿´£¬·½Ì«Æ½Ç¶Ê½¸ß¶Ë±ùÏäÕûÌå»úÉíºñ¶È¿ØÖÆÔÚ600mm£¬ÊÊÅä³÷¹ñ³ß´ç£¬¿ÉÒÔ´¿Æ½µÄÇ¶ÈëÆäÖÐ¡£²¢ÇÒ£¬ÔÚ±ùÏäºáÏò¿ØÖÆÖ®ÉÏ£¬·½Ì«´´ÐÂµÄ½«Á½²à×ÔÈ»É¢ÈÈÏµÍ³·ÅÖÃÔÚ±ùÏäµ×²¿£¬±ä³Éµ×²¿·çµÀÉ¢ÈÈ£¬ÕâÑùÒ»À´£¬²»ÂÛÊÇÔÚ»úÉíÉè¼ÆµÄºáÏòºÍ×ÝÏò·¶Î§¶¼¿ÉÒÔ×î´ó³Ì¶ÈÉÏ¼õÉÙÕ¼ÓÃÃæ»ý£¬ÓëÕûÌå³ø·¿×öÊÊÅä¡£ÁíÍâ£¬²ÉÓÃµÄ½¥¿ªÏß½ÂÁ´Éè¼Æ£¬Ò²ÈÃ·½Ì«±ùÏäÔÚ´¿Æ½Ç¶Èëºó»¹ÄÜÊµÏÖ135¶ÈµÄ´ó½Ç¶È¿ªÃÅ£¬´óÓÐ¼æ¹Ë¿Æ¼¼Éè¼ÆµÄÃÀ¹ÛÓëÊµÓÃÖ®¸Ð¡£
¡¡¡¡¾Í¼¼ÊõÉÏÀ´¿´£¬»Ø¹éµ½Ê¹ÓÃËßÇó£¬±£Ö¤Ê³²Ä³¤¾ÃÐÂÏÊÒ²¶¨Òå×Å·½Ì«Æ½Ç¶Ê½¸ß¶Ë±ùÏäµÄ±¾ÖÊÖ®ÓÇ¡£²ÉÓÃÈ«Óò±£ÏÊ¿Æ¼¼£¬±£Ö¤Ê³²ÄµÄÑøÏÊ´æ·Å£¬²¢ÀûÓÃ½ðÊôµ¼ÀäÔÀí£¬ÊµÏÖÉÏÏÂ¾ùÎÂ£¬¼«´óÌáÉýÕûÌå±ùÏäÀä²ØÇøµÄ±£ÏÊÐ§¹û;È«ÐÂÉè¼ÆµÄË«²ãÈý³é±£ÏÊºÐÖÐ£¬Ã¿¸öÇøÓòÎª²»Í¬Ê³²ÄÌá¹©×¨Êô´æÏÊ·½°¸£¬ÊÊÅä¼ÒÖÐ²»Í¬ÈËÈºµÄÊ¹ÓÃÐèÇó;Air-Circle ÐÂ·ç¾»Î¶ºÍ PCSPRO ¸ßÄÜÑ²º½É±¾ú¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö£¬Ò»¸ö×ÔÈ»ÎÞ¾úµÄ±ùÏäÄÚ²¿»·¾³Ó¦ÔË¶øÉú£¬ÓëÕû¸ö«hÓ°Ì×ÏµÏà¸¨Ïà³É£¬Âú×ãÈÕ³£Åëâ¿ËùÐè¡£
¡¡¡¡¾ÍÍâ¹ÛÉÏÀ´¿´£¬·½Ì«Æ½Ç¶Ê½¸ß¶Ë±ùÏäÒ²Í¬Ñù¼æ¾ßÉè¼ÆÃÀ¸Ð¡£½«´«Í³¶«·½ÃÀÑ§Òý½ø³ø·¿£¬Õû¸ö«hÓ°Ì×ÏµPro£¬Í»ÆÆÖÐÊ½´«Í³³ø·¿·ÇºÚ¼´¡°¸Ö¡±µÄÉ«²ÊÊ±ÉÐÃ¤Çø£¬¿ª´´ÖÐ¹ú³ø·¿µÚÈýÉ«¡°·½Ì««hÓ°»Ò¡±£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÁË¸ß¶Ë³ø¾ÓµÄÖÁÃÀµä·¶¡£ÈóÓñ´ãÉ³¹¤ÒÕºÍÈ«ÐÂÎ¢Ä¥É°²£Á§²ÄÖÊÒ²ÈÃ²úÆ·¶¼ÓÐ×ÅÎÂÈóµÄÖÊ¸ÐºÍ´¥¸Ð£¬»¹µÃÒæÓÚÊ´¿Ì¹¤ÒÕ£¬ÓÍÎÛÖ¸ÎÆÄÑÒÔÔÚ»úÉíÉÏÕ´È¾£¬ÓÍÑÌÖ®ÏÂÒÀ¾ÉÏÔÏÖ¹âÔóÖÊ¸Ð¡£
¡¡¡¡Æ½Ç¶Ê½¸ß¶Ë±ùÏäµÄÈë¾Ö£¬ÈÃ·½Ì«¸ß¶ËÖÇ»Û³ÉÌ×³øµç±äµÃÍêÕûÆðÀ´¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬«hÓ°Ì×ÏµProÖÐµÄÆäËüµ¥Æ·Ò²¶¼´îÔØ·½Ì«¸÷²úÆ·ÏßµÄ¶¥¼¶¼¼Êõ£¬¼ÓÖ®ÔÚÈí¼þ+Ó²¼þµÄË«ÖØ´´ÐÂÍ»ÆÆ£¬Ò²ÈÃ·½Ì«¿ª±ÙÁË³ÉÌ×»¯³øµçµÄÐÂ¸ß¶È¡£ÖÁÓÚÆäËü£¬±ÊÕß²»ÏëÔÚ¹ý¶à×¸Êö£¬»Ø¹éµ½Ò»¸öÆÕÍ¨ÓÃ»§µÄ½Ç¶È£¬´ÓÆóÒµÎÄ»¯µ½²úÆ·ÀíÄî£¬ÎÒÉî¿Ì¸ÐÊÜµ½£¬·½Ì«Ò»Ö±ÔÚÓÃ¿Æ¼¼Óë°®ÈÃÃ¿¸öÓÃ»§¸ÐÊÜÉú»îµÄÐÒ¸£ËùÔÚ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â