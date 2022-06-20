“6倍速”拖布自烘干 石头自清洁扫拖机器人G10S智能烘干套件评测体验

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】随着生活方式的转变，扫地机器人越来越成为家庭地面清洁中的重要组成部分。针对用户的清洁场景以及使用痛点，扫地机器人在清洁功能上完成了从“单一扫地”到“扫吸拖一体”的升级，将地面清洁过程覆盖得更为全面;在自身的清洁维护方面，扫地机器人则从尘盒需要手动倾倒、拖布需要手动清洗实现了“一站式”拖布自清洁以及垃圾自收集的转变，进一步解放了用户的双手。就目前扫地机器人已有的功能来说，扫地机器人清洁“进行时”的功能趋于饱和，而清洁“前端”和“后端”的功能有更多的拓展和延续的可能。

近日，石头科技最新旗舰产品――石头自清洁扫拖机器人G10S的上下水以及智能烘干套件上线，用户可以根据所处地区以及环境选配上下水以及智能烘干套件，让石头G10S的基站功能更为“全能”。据官方介绍，石头G10S的上下水套件能够实现清水箱自动补水、污水箱自动排水，让手动为水箱加水换水成为历史;而智能烘干套件则通过特别定制的高速离心风机配合底座26孔的出风设计，以3160转/分钟的强劲风力、45°C的安全温度快速带走拖布水分，有效应对梅雨天气、潮湿环境，更能避免拖布不干而滋生细菌、产生异味。下面，天极网评测室给大家带来石头G10S智能烘干套件的简单评测体验。

简约外观 小巧不占地

石头G10S的智能烘干套件主要由两部分组成，一个是智能烘干套件的主机，另一个是配合烘干功能进行特殊设计的基站底板，套件还配备了相应的电源接头以及使用说明书。

主机的设计非常简约，体积上也非常小巧，比一个巴掌稍大。白色的外观与基站配色相呼应，组装后也不会显得突兀。

机身正面右下刻有石头“roborock”字样，突出品牌调性。

机身侧面是智能烘干套件的供电接口，此外供电接口的上方还拥有一个为基站供电的接口，组装智能烘干套件并通电后可以通过烘干主机上的基站供电接口为基站进行供电。供电接口的下方则是烘干主机的进风口。

来到机身的另一侧，向外延伸的是烘干主机的导风口，并内置了一个通讯接口，与基座底板进行连接。

机身的背面拥有一个用来固定烘干主机与基站连接时的凹槽，前端搭载了一个机器人在位传感器，为在APP上开启自动烘干提供智能支持。

智能烘干套件的基站底板与原来的基站底板有些不同，在左上方增加了一个进风口，以及内置了一个与烘干主机相连接的通讯接口。

底板的中部则排列着26个出风孔，以更快的速度烘干拖布。

底板的右上方配备了一个红外通讯传感器，用来检测机器人是否在位。

强劲风力 安全烘干 方便又省心

石头G10S的智能烘干套件内置了特别定制的高速离心风机，能够产生高速高压的强劲风力，快速烘干拖布。据官方数据显示，智能烘干套件的高速离心风机拥有3160转/分钟的大风力，出风口最高温度能够达到45°C，配合底座26孔出风设计，拖布烘干速度能够比自然晾干速度快6倍，免除用户需要手动拆卸拖布晾干的烦恼。

石头APP上能够适配并操控智能烘干套件所携带的功能。在安装智能烘干套件后，石头APP能够识别更新并增加烘干时长调节功能，用户可以根据不同环境，通过手机调节烘干时长。此外也可以通过机身按键一键启停烘干，多种操控方式结合，优化用户的使用体验。

烘干体验

“光说不练假把式。”下面，小编对石头G10S的智能烘干套件的拖布烘干效果进行实际测试。首先将智能烘干套件与石头G10S的基站进行组装，整个过程非常简单，按说明书图示安装即可。

组装完成之后，在石头APP界面点击固件更新，新增基站上的自动烘干功能。自动烘干功能开启后，机器人会在完成自清洁后自动启动烘干，自动烘干开启时默认烘干时长为2小时。不过当环境较湿或高湿时，用户可以手动选择时长更久的烘干。

固件更新

默认烘干时长

烘干时长选择

为了更好的测试烘干效果，小编对石头G10S进行了一次区域扫拖以及拖布自清洁，在拖布自清洁后查看拖布的湿润情况。

小编拿纸巾按压拖布，可以看到纸巾很快就变湿了，拖布不手动扭干或取出晾晒的话，可能需要花费不少时间才能等它变干。

然后小编操控机器人返回基站，在进入基站后，智能烘干套件自动开始运行。在运行接近30分钟后，小编用手靠近机器人，可以感觉到热风的吹出，纸巾随热风的吹出摆动。

烘干时指示灯闪烁

2小时后，烘干功能结束。小编同样使用纸巾按压拖布，可以看到纸巾基本上没有渗水，拖布的烘干效果明显。

在拖布烘干的过程中，小编还测试了烘干时的噪音，与烘干程序不运行时的底噪做对比，测试发现烘干时的噪音与底噪基本无异，烘干程序运行时的噪音不大，不会对用户的日常生活产生较大的影响。

底噪

烘干时噪音

评测总结

作为智能化浪潮下的家电产品，扫地机器人为我们家居生活所带来的便利毋庸置疑。但是从严格一点的层面上说，当前的智能家电仍然无法摆脱传统家电需要人工控制和辅助的根本特点。

这次石头自清洁扫拖机器人G10S的上下水以及智能烘干套件的推出，可以说是“解放用户双手”需求下的一次大胆尝试，让扫拖机器人的功能更加贴近以及服务我们日常使用的场景。在未来，期待真正能够实现全流程自持工作的各式“家庭服务机器人”的出现。