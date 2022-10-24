银离子抑菌，更是全链路 石头A10 Plus是如何全面守护家人健康？

【天极网家电频道】伴随着消费水平的升级以及生活品质的提高，人们对家庭中的清洁需求显著提升，洗地机凭借“吸拖洗”功能的一机集成，解决了中国家庭“拖地频率高”、“湿垃圾难以清理”等地面清洁痛点，在近年来深受消费者的青睐。

从消费人群上看，育婴期宝妈是洗地机的主要购买群体之一。一方面，洗地机缓解了宝妈在家务劳动方面的压力，它所具有的拖洗、吸尘功能集成化能够进行更高效、省时、省力的地面卫生清洁;另一方面洗地机便于用户掌控的手持特性，宝妈在面对一些局部、临时的地面清洁时(例如宝宝将食物打翻在地)，也能够更加方便快速地进行处理。

然而，地面除了看得见的污渍，还有看不见的细菌，蹒跚学步的婴儿少不了和地面“亲密接触”，如何在去污的同时兼顾除菌，是宝妈对洗地机功能的重要关注点。近日，双滚刷洗地机引领者、开创者石头科技全新推出旗舰洗地机产品――石头智能双刷洗地机A10 Plus，除了强大的“吸拖洗”功能加持以外，石头A10 Plus实现了从滚刷机身到管道水箱再到滤网的全链路抑菌，更全面地守护用户健康。那么，石头A10 Plus的全链路抑菌到是什么？它又采用了哪种除菌方式？下面小编带大家一同了解。

洗地机的除菌方式有哪些？

随着用户需求的驱动以及技术革新所带来的产品改良，除菌已成为洗地机的必备功能之一。目前市面上的洗地机除菌方式主要有UVC紫外线除菌、电解水除菌、臭氧除菌以及银离子除菌等。其中UVC紫外线除菌较为简单直接，其根据物理除菌原理，在洗地机底部搭载了一个紫外线灯管，通过释放有效杀菌波段中的紫外线来改变地面微生物细胞结构，至其无法自行复制而最终消亡，以达到除菌效果。

UVC紫外线除菌

电解水除菌则是在洗地机清水箱内置了一个电解水装置，能够直接将市政自来水电解成为拥有次氯酸等除菌物质的电解水，过程无需添加其他消毒剂就能达到除菌效果，电解水除菌相对来说更加经济实惠。臭氧除菌与电解水除菌类似，它一般在清水箱内置一个臭氧发生装置，在清洁过程中实时消毒杀菌。

电解水除菌





臭氧除菌

第三种是银离子除菌，其一般通过内置的银离子材料来释放抗菌成分，在清洁过程中使其作用于地面，来实现除菌的目的。银离子除菌速度快、时效长，而且安全性俱佳，几乎对人体不会产生任何不良影响。

银离子除菌

哪种除菌方式更适用？

但是上述的除菌方式有利也有弊。UVC紫外线除菌的除菌效果仅限于被紫外线照射的部位，且洗地机滚刷在“前推后拉”的持续清洁过程中容易造成对地面的“二次污染”，从而影响UVC紫外线对地面的除菌效果。

电解水除菌虽然能够自制经济实惠的除菌电解水，但是目前我们使用的市政自来水一般已经过去氯处理，所能产生的除菌物质较少，而且制备电解水需要等待的过程，在一定程度上具有耗时的属性。而臭氧除菌则容易导致机器部件老化进而影响整机寿命，电解水除菌和臭氧除菌也有明显的局限。

银离子除菌虽然在除菌过程中不受范围、时间等因素的限制，但是银离子材料属于耗材，在使用一段时间后的除菌效果可能会有所下降，因此需要更换来保证除菌效果，因此采用银离子进行除菌的洗地机成本也相对较高。

石头A10 Plus――银离子抑菌，更是全链路

然而在居家健康越来越受重视的当下，为了保证家人乃至宝宝的健康，小编还是建议各位宝妈选择采用银离子进行除菌的洗地机。这款石头A10 Plus便在其清水箱内配备了一个缓释银离子模块，加入清水后可通过浸泡释放抗菌成分，使地面清洁过程中的地面除菌率高达99.9%。

除了作用于地面的“直接除菌”，石头A10 Plus还特别在滚刷加入银离子抗菌材质，解决滚刷在清洁过程中产生的“二次污染”或烘干过程中出现的“细菌滋生”问题，滚刷的抗菌率可高达99.9%，实现对地面进行“间接除菌”。

不仅如此，石头A10 Plus的污水箱滤网同样采用了银离子抗菌材质，在“吸污纳污”的过程中深度抑制细菌滋生繁殖，带来99.9%的抗菌率的同时也保证自身不易发霉发臭。

从清水箱缓释银离子模块到银离子抑菌滚刷再到银离子抗菌材质滤网，石头A10 Plus通过银离子的加持使洗地机具备了全链路的抑菌能力，高效且深层次地守护全家人健康。目前，石头A10 Plus电商平台售价2999元，感兴趣的宝妈不妨关注一下。