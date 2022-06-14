拒绝“踩雷”！ 一文读懂石头G10S为什么值得买

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】伴随着消费品质的升级以及新兴消费群体的崛起，清洁电器成为家电市场的热销品类。其中，主打“自主清洁”、“解放双手”的扫地机器人更是备受人们的欢迎。然而，有不少入手了扫地机器人的消费者却表示，扫地机器人并没有想象中好用。扫地机器人的清洁效果不佳，墙边缝隙处的灰尘垃圾难以清理、拖地就好像只在地上“走”了一遍;导航避障能力也不敢恭维，机器人有时候横冲直撞，有时候又原地打转，号称是“人工智能”，但是实际清洁时却活像个“人工智障”。

虽然清洁电器市场的火爆让消费者在购买扫地机器人时有了更多的选择，但是扫地机器人层出不穷的问题需要我们在购买时多加几分考虑。我们该如何选择才能避免“踩雷”？下面小编以石头科技最近发布的石头自清洁扫拖机器人G10S为例，给大家带来实用科普。

会调速的边刷

首先是基于扫地机器人清洁能力下的扫吸能力。对于扫地机器人的吸力大小我们其实不必太过纠结，能够达到2000Pa以上基本能够吸入地面常见的垃圾，吸力太大的话反而会相应地增加运行噪音以及会影响扫地机器人的续航能力。我们要关注的是扫地机器人对地面一些“特殊位置”的清扫效果，例如墙边、角落等位置，这些我们平常进行人手清扫时也容易“遗忘”的地方，扫地机器人是否能够带来有效的清扫。

回到扫地机器人的清洁模块，主刷模组和边刷一般是承接扫吸功能的主要组成部分。主刷模组位于扫地机器人清洁模块的中部，一般负责地面较空旷位置的扫吸，而边刷一般位于清洁模块侧边，以高速旋转配合主刷进行清扫的同时，重点对地面边角位置进行清扫。但是面对多变的地面清洁环境，恒定的边刷转速显然不是最优解，过小不能拔除墙边的灰尘，过大容易打飞垃圾。针对以上问题，这款石头自清洁扫拖机器人G10S为用户提供了一个边刷转速的可调节方案。

石头自清洁扫拖机器人G10S特别配备了边刷智能动态调速功能，能够通过多传感器融合判断，使机器人在清扫较空旷的地面时以130RPM低速旋转，避免打飞垃圾;而在进行沿墙或绕着家具的清扫时，边刷的转速能够增加至330RPM，以更快的转速将灰尘毛絮扫出，勾除墙边缝隙积尘，以更“聪明”边刷解决地面的清扫难题。

会震动的拖布

近年来随着概念和技术发展，拖地能力成为扫地机器人清洁能力的另一个重要组成部分。从仿生学的思路出发，多数厂商在早期不约而同地采用了旋转式拖布，模拟我们使用拖把拖地的手法，通过旋转增加每根拖毛与地面的接触、摩擦面积，从而达成清洁效果。但是扫地机器人搭载的旋转式拖布在实际使用时也表现出不少问题，例如湿度较难控制，在扫拖清洁地面时容易将水渍扩散，遇到地表积水较多时旋转拖布还可能将水泼溅到周围，影响我们的使用体验。此外旋转式拖布对于顽固污渍的清洁能力并不突出，无法像我们进行人工清洁时一样针对重度污渍增加力度，反复擦洗。

另一种常见的拖布形态是平板式拖布，平板式拖布在拖地时不易留下痕迹，但是平板式拖布需要更大的力度并且配合更快的速度进行清理，才能发挥更好的拖地效果。这款石头自清洁扫拖机器人G10S在平板式拖布的基础上，实施了高频振动拖地方案。通过搭载自研的声波震动擦地专利技术，石头G10S能够实现线性横向高频震动，加以配合升降模组对地面主动覆压强擦，带来3000次/分钟的高频震动，有效瓦解地面污渍。与旋转擦地的方式相比，石头G10S采用的震动擦地不会出现缝隙漏拖以及地面残留螺旋状水痕的问题，而且对顽固污渍的去除率也更高。

此外，石头G10S的拖布选用了2段一体式的设计，在材质上混合采用了涤纶和锦纶，吸水性更强，清洁力和锁水性也高，可以有效剥离瓦解地面污垢，透气性好也易清洗。

懂“安排”的机器人

建图导航与避障识别的能力是扫地机器人实现高效工作的重要基础，而支持这类功能需要扫地机器人拥有激光雷达、dToF、视觉摄像头等外部硬件。回顾扫地机器人的发展历程，第一代扫地机器人智能化程度相对低下，导航与避障之间的功能模糊，扫地机器人是通过随机碰撞之后来界定需要清洁的区域，这就犹如在眼睛上蒙上了一块黑布在路上行走，地面清洁具有巨大的不确定性，这就会出现反复和大面积清扫、漏扫的情况，实际的清洁效果甚至还不如人手清扫。第二代扫地机器人则进入了局部规则清洁阶段，其一般配备了陀螺仪等传感器，用来辅助扫地机器人进行效率更高的地面清洁。但是这种陀螺仪的精度一般较低，在面对面积较大的复杂地面环境时，陀螺仪导航的弊端会逐渐显现出来，漏扫、反复扫等问题依旧存在。第三代扫地机器人则具备了全局规划清洁的能力，其一般兼备搭载激光导航以及视觉导航技术，激光导航主要负责清洁前期的建图，视觉导航则主要负责清洁过程中的避障。在激光导航与视觉导航的混合作用下，扫地机器人具备了自主导航与精准避障的能力，即使是面积较大且复杂的地面环境，也能够实现全面清洁。

当然了，扫地机器人外部硬件所发挥的功用也不能忽视内置的高性能处理器以及运行于其上的软件算法等内在配置的支持。这款石头自清洁扫拖机器人G10S搭载了AI避障2.0系统，拥有结构光主动测距避障功能，能够达到毫米级3D结构光测距。当检测到障碍物时，它能够结合LDS地图信息，将障碍物的对应位置标记在APP地图上，提示此处有障碍物，避障成果实时展现在用户眼中，同时在实际清洁时它也能主动避开出现的障碍物，减少碰撞的产生。

此外，石头G10S还搭载了RRmason 9.0算法，能够通过LDS高精度建模的能力，以仅建图不清扫的模式，完成地图的快速构建，非常智能。

更适配老年人的拓展操作

毋庸置疑，智能技术在扫吸拖能力以及避障导航功能方面的赋能让扫地机器人的使用场景更加丰富、使用过程更加便捷。但是，智能技术的融入难免会碰上“岁月鸿沟”，年轻人在使用扫地机器人时得心应手，老年人则可能在使用时会遇上“想用但不会用”的窘境。就扫地机器人的操控而言，为了保持机身设计的统一性以及避免清洁过程中因碰撞误触按键而影响清洁效果，我们可以发现大多数扫地机器人机身上的功能按键其实很少，更多的功能则通过相应的APP客户端来实现。但是APP上的功能操控选择罗列堆积，完成一次地面清洁可能需要依次点击多个功能按键，功能叠加使用能够会带来更加精细化的清洁效果，但是这在操作上对于不善于使用智能设备的老年人来说则非常不友好。

将多种功能集合到一个按键下，或许能够解决老年人使用APP时操作不佳的问题。石头自清洁扫拖机器人G10S在RR mason 9.0算法的加持下，就新增了快捷指令功能，用户可以通过快捷指令设置机器人进行全自动的“先拖后扫”，或者进行一连串的划选区清扫，清洁模式、清扫吸力、拖地偏好、清洁时间、清洁次数都可以提前设定，如果老年人不擅长使用智能设备，子女帮他们其他设定好机器人的清洁程序，他们只需要打开APP“一键”即可操控扫拖机器人进行地面的清洁，非常地方便。

就目前来看，扫地机器人赛道依然竞争激烈，各式各样的扫地机器人应有尽有。但是我们需要炼就一双“慧眼”，多加关注扫地机器人在吸力、拖地方式、导航避障能力、软件智能操作等方面的参数或性能，避免“踩雷”。石头科技作为行业领先的扫地机器人品牌，旗下的扫拖机器人系列是不错的品质保证，这款石头G10S小编在实际的使用中也获得了不错的使用体验，感兴趣的朋友不妨了解一下。