618投影仪如何选？几款优质投影好物跟着入

作者：饶玉

【天极网家电频道】作为年中最为重要的电商购物节，眼看着已经进入到大促最为关键的几天，各大品牌也纷纷开始了最后的冲刺，各种福利、优惠是接连不断，而此时也正是消费者购买家用投影仪合适的时候，那么在618期间该如何挑选一款优质且适合自己的智能投影产品呢，接下来，就来给大家推荐几款功能丰富，优质好用的家用智能投影仪产品，近期几款产品也都有着很大的优惠，618可以跟着入手。

极米NEW Z6X 投影仪家用 投影机

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极米NEW Z6X一直是极米家用智能投影的人气选手，备受消费者的青睐，而关于品牌极米相信也不用再多说了，值得信赖。极米NEW Z6X投影仪采用1080P高清分辨率，搭配800ANSI流明亮度，无论是在夜晚还是白天都能呈现出清晰的百英寸大屏。产品采用harman/kardon原厂原装音响，由哈曼卡顿三大团队共同打磨出高水准的声音效果，大屏画面加上出色音质为用户带来极致的视听感受，用它来追剧、看电影十分不错。

功能方面，极米NEW Z6X家用投影仪加入了第二代运动补偿，通过智能插针算法，在观看高速运动画面更加流畅。同时，NEW Z6X还具有护眼模式，该模式经过了ESI护眼认证，由于经过了低蓝光调校，模拟自然光照射物体，因此比传统漫反射光线更加柔护眼。

同时，极米NEW Z6X智能投影仪通过OTA升级搭载极米MAVII系统，实现画面自动避障和画幕自动对齐功能，无论正投或是侧投，都能在几秒之内自动校正出方正画面，极大提升使用体验。极米NEW Z6X还具备手机有线无线双投屏、倍速启动引擎功能，使用非常智能且便捷。

搭载的INUI智能系统，整体页面简洁明了，使用操作非常流畅自然。同时，极米携手十余家内容平台，为用户带来更加优质的影音体验，更有健身、儿童、新闻等海量资源。机身具备HDMI、USB以及AUX接口，可以满足日常使用所需。极米NEW Z6X智能投影仪6月15日20点疯狂秒杀只需要2999元，20点抢前5台半价+前100返50元!

当贝D3X家用投影仪

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当贝D3X在京东等电商平台上有着较高的销量，在3000元家用智能投影档位中可以说是十分具有性价比的存在。当贝D3X家用投影仪搭载2020款德国欧司朗LED技术光源，画面亮度轻松实现1050 ANSI流明，寿命高达30000小时，产品经久耐用。具体画质表现上，当贝D3X局别HDR 10动态重塑技术，进一步增强色彩表现，丰富画面明暗层次。全局MEMC运动补偿技术，可以使画面效果更加稳定逼真，毫秒级补帧技术有效消除运动画面的拖影现象，观看高速动态画面更加清晰。

音质方面，当贝D3X投影仪搭载两只高保真全频扬声器，经过金耳朵声学工匠精心调校，蹭线2.0声道立体音效，同时内置强悍蝰蛇音效，强大算法让音效更加细腻，丰富音质听出不同音感，畅享震撼观影体验。

功能方面，当贝D3X家用投影仪采用的激光对焦技术，无需动手调节画面，实现自动对焦，突破性的对焦算法，可以使画面始终呈现高清画面;其自动梯形校正，实时捕捉投射画面状态，对上下左右四边进行自动调整，不受空间限制，即使随意摆放，画面都能够快速回归方正。并且，当贝D3X投影仪还具备倍速启动引擎功能，开关机无广告干扰，6s内快速启动。

使用持久流畅，当贝D3X投影仪的内存智能优化技术，可以做到实时流畅不卡顿，随心定制专属桌面。并且，当贝OS定制长辈模式、儿童桌面等功能，大号字体大号海报，精选相关内容满足长辈观看所需，儿童桌面进一步丰富幼儿内容，控制观看时长，更加适合孩子使用。当贝D3X家用投影仪还聚合了多个APP内容，主页搜索全网直播点播资源，涵盖电影、电视剧、综艺、动漫等资源，并提供多种高清视频源播放渠道，无需反复切换寻找。当贝D3X投影仪6.15日20点全面开抢，限时到手价2799!

联想小新520投影仪

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近日，联想在轻薄全系列生态产品发布会上带来的联想小新520智能投影仪，凭借着高颜值和高性能，受到了一众消费者的关注。联想小新520投影仪采用欧司朗RGB+BP四灯高亮LED光源，850 ANSI流明亮度、120英寸的大屏显示及1080P全高清分辨率，画面流畅自然，细节丝丝分明，为用户带来更加有优质更加沉浸的观影体验。新一代AI画质算法的加持，也让联想小新520投影仪可以有效还原图像细节，减少噪点和条纹，还原真实画质色彩。

联想小新520智能投影仪携手丹麦音响品牌，通过DSP动态声学深度算法，提高声音饱满度并实现三频均衡，还原真实声音。功能上，联想小新520智能投影仪搭载TOF激光传感器和COMS专属对焦摄像头，可以秒速完成无感对焦，无论是开机或移动，始终能够保证画面的方正清晰。联想小新520还拥有硬件校正芯片，结合全新空间几何算大，轻松胜任多角度智能调校，做到方正投射。另外，联想小新520还通过智能感知算法，识别画面区域障碍物，并找到匹配适合的投影区域，免去日常繁琐操作。

联想小新520智能投影仪搭载了全新ZUI影音系统，智能缓存优化技术，快捷流畅，同时还可以与联想个人云存储智能搭档，下载高清视频和音频，实时联动播放。丰富的拓展接口，满足日常使用所需。联想小新520智能投影仪还可以通过专属APP手动或是语音发布指令，同时，还可以一键快捷找回遥控器，好用方便。

值得一提的是，联想小新520投影仪具备德国莱茵硬件级低蓝光认证，可以有效减少有害蓝光，孩子观看更加放心。联想小新520此外，还内置了感光传感器，根据环境光的变化，自动调整画面亮度和色温，白天高亮呈现，夜晚柔和不刺眼。无线投屏等功能联想小新520投影仪也都没有缺少。联想小新520智能投影仪京东价2999，关注联想京东自营旗舰店，立享粉丝价，购买只需2699元!