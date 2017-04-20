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能力风暴助你读懂上海车展多样人工智能技术

天极网智能设备频道 2017-04-20 15:14 我要吐槽

　　【天极网家电频道】2017第十七届上海国际汽车工业展览会(以下简称：上海车展)将于4月21日至28日在国家会展中心(上海)正式亮相。

　　能力风暴教育机器人今年也以特殊的身份参加了此次车展，有人也许会问，你一家教育机器人公司为什么要参与车展？其实背后的原因只有一个，那就是人工智能。

能力风暴助你读懂上海车展多样人工智能技术

　　(能力风暴教育机器人积木系列氪7 ，“F1赛车”)

　　早在今年年初的2017国际消费类电子产品展览会(CES)期间，能力风暴教育机器人就和许多汽车厂商共同亮相。而到了上海车展前夕，人们发现汽车展会上对于互联网科技、人工智能、自动驾驶的推崇正在迅速增温。大量的新车型、概念车都在将互联网和人工智能技术的运用当作一大卖点。

　　人工智能 自动驾驶成为当之无愧的焦点

　　此次上海车展除了参观人数可能创造新的记录之外，让观众更期待的是参展厂商所推出的概念车、新品车等或许只能在车展上才能先睹为快的汽车。其中关于人工智能、互联网造车、新能源、车联网等新科技的加入，让本届车展成为汇聚最多黑科技的一场汽车产业盛宴。

　　4月13日，360前副总裁沈海寅创办的奇点汽车已经发布了首款量产车型iS6，可以说打响了互联网造车竞赛的第一枪，接下里蔚来汽车也将在车展发布其量产车型，而传统车企上汽的荣威eRX5，ei6等车型也将同台竞技，同时上汽还祭出了一枚大杀器-纯电动概念车vision E，更是集合了上汽在电动、智能化、互联网化等前沿领域的布局成果。

能力风暴助你读懂上海车展多样人工智能技术

　　(蔚来汽车)

　　当然，每次上海车展，“豪车”仍然是绝对的关注焦点，因为高端车品牌的利润空间和销量，决定了其成为引领汽车行业前沿技术的先驱力量，针对中国这个全球最大的汽车消费市场，豪华汽车品牌们也是“憋足了大招”。

　　宝马、路虎、捷豹等大牌厂商都将在上海车展上发布概念车型。而像兰博基尼、迈凯伦等顶级豪车也将携最新限量车型亮相。虽然在高新科技的运用上，不及互联网造车企业，但是其底蕴深厚的技术积累若加上最新的人工智能等技术，必将给人们带来无限想象。

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　　(宝马汽车)

　　汽车配套企业也不甘落伍。博世集团就宣布将在上海车展上推出最新的自动驾驶解决方案。在今年3月份，博世就宣布和英伟达达成合作，基于nvidia的drive px系统打造，包括xavier超级芯片，开发一款全新的无人驾驶计算机系统，随后，博世又与主机厂奔驰展开合作，将在接下来的十年内共同开发自动驾驶汽车。

　　在国内，以百度为首的互联网公司，更加加码押注自动驾驶。从李彦宏在深圳IT领袖峰会上谈到“百度人工智能今年会加速商业化和产品落地”、陆奇亲自挂帅智能驾驶事业群组(IDG)整合L3、L4两大事业部进行资源汇集，以及近期百度连续在自动驾驶领域，与博世、一汽解放等展开合作及收购等等动作来看，很显然，自动驾驶将是今年百度发力重点，已然相当明确。

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　　教育机器人助力公众理解人工智能

　　其实对于大多数人来说，自动驾驶汽车其实还停留在科幻小说的阶段，虽然有很多公司的自动驾驶汽车已经上路，但其实真正得到大规模应用还是有一定距离。

　　如今各种科技公司都开始进行自动驾驶的研究，但是真正的突破似乎还需要一定的时间，显然短期内让自动驾驶技术完全获得人们的信任还有点困难。

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　　例如，特斯拉 Model S 汽车是通过显示板上颜色信号与语音信号的变化来提醒司机，汽车需要手动驾驶。凯迪拉克的 SuperCruise 以及沃尔沃的 Pilot Assist 则是通过晃动座椅或方向盘来提醒司机需要手动驾驶。

　　自动驾驶和机器人可以说是人工智能现在最为热门的两个方向，虽然驶向不同的方向，但是其背后的理论是相通的，尤其是像能力风暴教育机器人这样能够自由搭建、自助编程的机器人，充分发挥其教育价值，必将对理解自动驾驶有很好的帮助。

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　　通过全球首创的六面搭建体系，能力风暴教育机器人积木系列氪系列实现X、Y、Z三个方向的三维拓展。比一般产品的四面搭建体系，提供更广阔的机械创意空间。完全可以搭建出各式各样的“智能汽车机器人”。

能力风暴助你读懂上海车展多样人工智能技术

　　完成搭建，只是其最基础的功能，而真正实现“动起来”，并且能够“智慧”地行驶起来才是能力风暴教育机器人实现人工智能的关键，而这主要靠丰富的传感器和控制器来实现。简单地说就是要给积木安上“五官”，装上“大脑”，并赋予灵魂。

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他们的“五官”包括摄像头、超声测距、颜色辨识、灰度检测、碰撞检测，这就类似于现在主流自动驾驶技术中运用的激光雷达，以及各种复杂的探测器。而教育机器人的大脑就是由浅入深的四大编程APP，通过编程来实现机器人按程序执行各种任务。

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　　当然，能力风暴所运用的人工智能技术还是最基础的内容，因为其主旨是仍然是为了培养孩子们的科学素养。通过教育机器人的锻炼，也许等这一批孩子长大之后，他们将创造更完善的自动驾驶汽车、智能汽车等一系列高科技的交通工具。

　　人人拥有机器人，人人拥有自动驾驶的交通工具，我们正在飞速驶向这美好的未来。

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