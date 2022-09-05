一体式回音壁配置能有多豪华？让人大开眼界的新品AMBEO Soundbar Plus

作者：Lord_ViTa

我们普遍认为常规消费级智能电视的音响硬件都是“听个响”水平，并且认定电视+回音壁(条形音响/Soundbar)的组合会是更折中的选择，既实现了相比电视自身更好的音质音效，也不像多个音箱组成的家庭影院系统那样复杂和高成本。但我们也不可否认，采用一体化设计的回音壁对比家庭影院系统时终究显得简陋了一些。

在常规消费级的回音壁中，我们能见到采用2.0、2.1声道方案的简单组合，提升一档价位也有5.1声道，乃至5.1.2声道的进阶产品，其中大部分都需要搭配额外的无线单元才能实现多向乃至全向的立体声。那么有没有一款回音壁，能够在无需其他附加设备的同时，实现更丰富的声道配置呢？

知名的声学品牌森海塞尔，旗下3D音频品牌AMBEO近日推出新品回音壁AMBEO Soundbar Plus与低音炮AMBEO Sub，和此前推出的AMBEO Soundbar Max组成全新产品线，为追求一流沉浸式音效体验和家庭简易布置使用的消费者提供更多选择。

AMBEO Soundbar Plus的独特之处，在于它是全球第一款独立提供7.1.4声道的回音壁，不需要任何额外设备，且相比提供5.1.4声道的AMBEO Soundbar Max拥有更紧凑的尺寸。它配备9个单元，其中4个朝向上方、3个朝向正前方、2个分别朝向左右侧，借助于读取房间声学特性的自校准功能，它能在用户周围产生7个虚拟声道、4个天空声道，以及2个低音单元提供的优秀下潜感。

AMBEO Soundbar Plus可通过专属手机APP进行音效自定义控制，支持杜比全景声、DTS：X、360 Reality Audio和MPEG-H Audio，并且适配包括Apple AirPlay 2、Spotify Connect、TIDAL Connect在内的多种音乐流媒体服务。

AMBEO Sub则是一款起补充作用的低音炮设备，配备8英寸低音扬声器、350W D类功放，可提供27Hz的发烧友级低音下潜。同时它也是一款无线连接设备，用户在房间内可以连接最多4台AMBEO Sub，并依靠内置麦克风与自校准功能进行单独校准，让每一处都能享受到饱满的低音体验。

森海塞尔AMBEO推出的两款回音壁都展现出让我们大开眼界的堆料和规格，它们的价格当然也超出一般回音壁许多。此前推出、定位更高的AMBEO Soundbar Max国内定价为19999元，新发布的AMBEO Soundbar Plus与AMBEO Sub则分别定价1499欧元和699欧元，定价虽略低但同样定位为高端产品。