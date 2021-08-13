酷开电视Max86”获得2021魅客杯最佳创新电视奖

作者：老谢

【天极网家电频道】2021年8月12日，“2021魅客杯・智领奖”正式公布，酷开电视Max86"获得了其中的“最佳创新电视奖”。

“2021魅客杯・智领奖”是在IT影响中国委员会的指导下，由天极网与比特网共同创办的。奖项评选秉承权威和专业性的核心宗旨，以及客观公正的基本原则，多维度寻找和表彰优秀的公司、极具创新力的产品和信创领域先锋，是聚焦创新和探索精神的奖项，是科技行业的年中盛典、最具影响力的风向标之一。

“2021魅客杯・智领奖”评选了“最佳创新产品/解决方案”，产品需具备成熟的技术并获得了市场验证，有重要的技术创新特性，并对行业的发展有独特价值或突出的引领作用。最佳创新电视奖是其针对彩电行业设立的奖项。酷开电视Max86"以其全能潮玩力获得了“最佳创新电视奖”。

获奖理由：酷开电视Max86"，这款86英寸巨幕电视，将超大屏幕、影音、游戏等超强产品力集合一身，为年青人带来了一台具有全能潮玩力的巨幕电视。

酷开电视Max86"定位“潮玩青年的第一台巨幕电视”，搭载86英寸金属全面屏巨幕、内置腾讯START云游戏、120Hz刷新率+120HzMEMC、WI-FI6、升降式摄像头、远场语音和光学防蓝光，是一台具有全能潮玩力的巨幕电视。

酷开电视Max86"搭载86英寸巨幕，迎合了时下潮玩青年对于巨幕大屏的刚需，进一步推动电视终端产品向大屏化、智能化深层次迈进。其86英寸超大屏，搭配全面屏金属机身，98.06%屏占比的全面屏设计，在外观视觉效果上给潮玩青年带来了更加震撼的视觉快感。

酷开电视Max86"采用86英寸4K液晶屏，屏体具备120Hz高刷新率，搭配120Hz MEMC动态补偿技术，可以让足球赛事、赛车、大型游戏的画面过渡更加清晰流畅。搭载Coo-Vision MAX巨幕画质芯片，杜比视界技术，光学防蓝光技术，提升观看体验。音响方面，酷开电视Max86"采用JBL音响系统，杜比全景声技术，有更加立体的声场表现。

酷开电视Max86"内置了腾讯START云游戏，游戏玩家能够畅享拳皇14、仙剑奇侠传7、NBA2K Online 2等诸多大型游戏，搭配与酷开合作的Swaiot云游戏手柄，可比肩专业游戏主机的游戏体验。酷开电视Max86"搭载3GB+64GB内存配置，提供了大存储容量。配备蓝牙5.2及Wi-Fi6，速度更快，延迟更低，在线云游戏、观影不卡顿。

智能化方面，酷开电视Max86"搭载了远场语音3.0，可以实现10米距离的免遥控器语音控制，并做到99.96%识别准确度。通过AI语音可实现订酒店、订机票等100+场景服务，为潮玩青年的居家生活带来更多智能新体验。

酷开电视Max86"还在同类产品中，率先采用了AI升降式摄像头，能够在健身、体感游戏、视频通话、美颜拍照等多个场景使用。升降式摄像头能够有效保护用户隐私，超大单像素面积配合F1.76大光圈，暗光拍摄也清晰，内置的ISP图像信号处理器支持3D降噪，带来干净无噪点的画面。

编辑点评：酷开Max86的定位是“潮玩青年的第一台巨幕电视”，86英寸巨幕、云游戏、120Hz刷新率+120HzMEMC、升降式摄像头、远场语音和光学防蓝光，整体的性能、价格构成了很吸引人的配合。其市场价格在同类产品中很有竞争力，更为贴近年轻用户。