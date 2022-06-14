501升T型门风冷冰箱 创维WT50APSN全季养鲜

作者：老谢

【天极网家电频道】创维有一款501升的T型门大冰箱，底下的全季养鲜仓可宽幅变温，采用纤薄嵌入式设计节省空间，哥窑灰冰裂纹面板，变频风冷无霜、一级能效，型号WT50APSN，目前电商6月促销到手价2599元。

设计上，创维冰箱WT50APSN的外形尺寸为836*690*1890mm，将近一米九高。机身纤薄，不含门的话机身厚度只有610mm，可以精巧地嵌入于橱柜之中，节省厨房空间。外壳采用哥窑灰冰裂纹面板，纹路美观，且容易打理。

内部空间上，创维冰箱WT50APSN采用T型门设计，左边门冷冻空间为171L，右边门冷藏空间为215L，底部全季养鲜仓115L，共501L，容量大，可储存大量食物，居家更安心。全季养鲜仓可在-15℃至-8℃之间宽幅变温，用户可根据自身需要设定温度，存放各种特定食材。冰箱还配置专属开放式托盘和隔断，精致分储食材，拿取更方便。

保鲜方面，创维冰箱WT50APSN内置抗菌模块，可以99.99%抑制常见细菌，延长保鲜时间。这是一款变频风冷无霜冰箱，使用时间长了也不会结霜，免去除霜的烦恼。

耗电方面，创维冰箱WT50APSN达到绿色一级能效，一天耗电约0.87度，对于一款501L大冰箱来说相当省电了。工作时噪音为37dB，很是安静。

价格，创维冰箱WT50APSN目前电商6月促销到手价2599元。

编辑点评：很大的一款冰箱，很适合用来囤积肉菜存放食物，两三人家庭吃两个星期不成问题。2599元的价格对一款501L大冰箱来说不算高，有需要的朋友可以考虑。