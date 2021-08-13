方太发布第二代集成烹饪中心 真正实现“清凉烹饪”

作者：刘童童

【天极网家电频道】8月12日晚，方太举行了2021年度幸福发布会，会上推出的产品有方太第二代集成烹饪中心、方太新一代嵌入式洗碗机W1和方太水槽洗碗机E6三款产品。

方太可以说是中国厨电设备的高端领导品牌，每年都会带来创新性的产品。对于每个家庭来说，创新性的产品在给人们带来生活便利的同时，还会提高生活幸福感，这次方太发布的第二代集成烹饪中心就是这样的一款产品。

方太第二代集成烹饪中心主要面向五大难题的解决：油烟净吸难题、夏季闷热难耐、烹饪方式单一、厨房空间不足和操作繁琐复杂等。其中，最具创新性的功能是针对夏季厨房闷热的制冷功能。

首先为了解决烹饪中的油烟问题，方太第二代集成烹饪中心采用了静电分离技术，可以达到超薄低吸的效果。油烟在通过油烟机内部电场时，油脂物会受到静电力的差别而进行油脂分离，可以很好的清理残余油脂。这项技术的油脂分离度可达到98%，能从油烟气体中最大程度的分离出油脂，保障厨房空气的清洁。

在制冷方面，集成中心内部搭载了一款强劲制冷压缩机，搭配微通道蒸发器和风阻冷凝器，可以实现双风道切换，在内部打造一个双幕风循环系统，这样就解决了冷风和油烟吸排风道并行的难题。其中微通道蒸发器可以让集成中心在制冷的同时，达到无冷凝水的效果。方太的这一项创新技术是很重要的一步，可以说再一次引领了吸油烟机的发展方向。

这款集成中心还支持鸿蒙系统，可以与终端连接进行远程操作，还拥有FIKS智能菜谱，将复杂的菜肴轻松完成。另外，为了应对厨房狭小的空间，这款集成中心拥有更高的集成度，将吸烟、制冷、灶具、蒸、烤等功能集成在一平米以内，可以最大程度的节省厨房空间。

这款方太第二代集成烹饪中心相比市面上的其他同类产品，确实有突出和创新的地方，它也在践行方太所提出的“幸福家庭观”。目前该产品已开启预约，预售价格为28980元，预售期是8月12日至8月29日，并且首批发售是限量100套。