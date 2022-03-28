焕活身心新体验，海尔新品按摩椅正式上线天猫平台！

作者：饶玉

【天极网家电频道】正值春暖花开之际，近日，海尔小海豹按摩椅震撼上市，助力你焕新生活。据了解，海尔新品按摩椅采用古法类指关节机芯，可以做到深度揉捏释压，焕活身心。下面，我们一起走进新品海尔小海豹按摩椅，看看它究竟有什么魔力？

就外观方面来看，海尔小海豹按摩椅整体看上去十分经典百搭，白灰加金棕配色增添优雅质感，摆放在家中客厅、卧室、阳台处都非常合适。机身材质经得起考量，日常按摩非常舒适。仿超跑中控按键，如同置身其中。

对于一台按摩椅而言，除了外观设计，相信大家比较关注的还有它的按摩效果。有所了解的用户都知道，按摩椅的机芯是按摩功能的主要执行单位，是直接决定按摩效果的重要因素。这台海尔小海豹按摩椅采用了3D古法机械手古法类指关节机芯，区别于普通按摩头，凸起的指关节设计，点触更给力还原真人指压触感，舒适度更佳。

同时，在机身导轨上，海尔新品按摩椅应用了目前中高端产品主要采用的的SL加长双曲导轨，专为人体生理曲线定制，贴合性好按摩更加精准;全身包裹的舒压气囊，可以有效的缓解久坐劳累和运动后的肌肉酸疼，释放压力，舒缓身心。海尔新品按摩椅的身高位置和脊背曲线的智能检测，可以定位身高按摩，适应人体曲线变化，使按摩更加精准贴合。

海尔小海豹按摩椅还支持助眠摇椅、工作减压、运动恢复、舒压放松、大师智选、等多种按摩模式，揉捏、揉锤、捶打、拍颤、指压、刮痧等多样按摩手法，日常可以根据自身使用需求调节选择即可。此外，海尔小海豹按摩椅还支持用海尔智家进行连接控制，适配海尔智能家电，带给你智慧舒适便捷的使用新体验。

日常工作学习再忙碌，也要记得学会放松感受美好生活。目前，海尔小海豹按摩椅已经在天猫平台正式上市，感兴趣的朋友们可以继续关注哦~