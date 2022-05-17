TCL Q10G深度评测：电视画质新“卷王” 如何做最亲民的Mini LED电视

作者：Lord_ViTa

“内卷”在如今的时代有众多涵义，它既能从某些方面概括我们所处的人际社会中一些现象，也能用在技术、标准、产品等一些更偏向物质属性的方面，着重表达它们伴随着时代进步展现出的变化趋势。

比如我们可以说，现在的智能手机越来越“卷”了：在竞争中不断提供更强的性能、更好的相机模组、更长的续航，乃至更有美感的设计与更实惠的价格。也可以说，现在的家电越来越“卷”了：不仅限于常规的功能性提升，而是比以往更加关注外观、用料、质感、智能化、人机工学等等对消费者而言的附加价值。

作为家电品类的一员，智能电视有哪些“卷”法是我们会首先想到的？以笔者的观点应该是画质。作为一种以影音体验为核心的大屏显示设备，电视在展现技术进步、不同类型之间进行对比时永远离不开画质角度，我们时常谈到的液晶电视与OLED电视之间最大的对比项，也是受众群体间最大的分歧点也是画质。根据具体使用场景，电视画质还可细分为众多小项目进行讨论。

从2021年开始，我们已经接触了不少Mini LED电视，这些电视产品作为新一代液晶阵营中的“王炸”，在亮度、对比度、色彩等多种画质参考项中都拥有与OLED电视有来有往的竞争表现，且伴随着背光分区数等核心参数的提升，Mini LED电视能够以相对更亲民的价格实现以往专属于超高端电视水平的观感，可以说拥有极佳的质价比。

最近我们就收到一款新品Mini LED电视TCL Q10G，作为我们熟悉的Q10E升级换代产品，它是在维持原有价位的基础上采用了TCL最新Mini LED技术的全面升级，接下来就让我们通过几项画质测试实际体验一下这款万元以内画质“卷王”的表现。

75英寸多达360个分区

TCL Q10G的最大亮点是Mini LED背光与高分区数带来的越级体验。“越级”二字说来简单，但TCL可能是国内为数不多能将“人无我有，人有我优”的思路贯彻到底的品牌之一，背光分区的普及推广就是最直观的案例。当市面上的常规价位电视产品以一体式背光为主时，TCL推出了同价位越级的Mini LED分区背光电视，而当分区背光成为行业标配时，TCL的Mini LED电视也再次以更高规格的背光突破“质价比”上限。

这款75英寸版本的Q10G背光分区数为360个，达到同尺寸前代产品的1.5倍，并与前段时间索尼、华为推出的新品持平，价格却实惠了不少，这让人十分期待这款万元内“卷王”的画质表现。除通过灯泡测试视频进行观察外，我们也使用了评测素材中的Local Dimming局部调光分区计数器，并观察和拍摄了过程。

由于相机的动态范围不够高，移动的白色方块经过并激活每个屏幕边缘背光分区的效果难以在上图中展现，但能够被肉眼观察到。经过实际观察，白色方块在横向移动中经过24个分区，纵向移动中经过15个分区，全屏共360个背光分区。在75英寸大屏幕下，尽可能多的背光分区能够有效提升整体对比度，使画面明暗有致、细节丰富。

超越常见消费级液晶电视的高峰值亮度

高规格Mini LED背光带来的另一大优势是亮度。我们在之前的文章中讨论过，假设一台Mini LED电视能提供的物理亮度变化范围是0.05nit-1200nit，暗场虽然没有OLED那么“黑”，但亮场飞跃性的提升能够带来更大的亮度变化范围，搭配合理的亮度映射关系能够提供展现更多画面细节的空间，从而拥有比多数液晶甚至OLED更好的表现明暗场细节的潜力。

我们同样通过1%-50%屏幕面积的白色窗口测试峰值亮度，并测试黑色部分亮度得出静态对比度。

在1%白色窗口测得亮度为501nit。

从5%白色窗口开始亮度飙升至819nit，达到了HDR显示的初步标准，猜测是由于白色窗口完全覆盖了一个以上的背光分区，使得该区域内Mini LED灯组受智能算法控制以高功率运行。

10%白色窗口内的亮度继续提升至923nit，已经超过多数棋盘式分区背光电视与OLED电视的峰值亮度水平。

在25%白色窗口内测得这台Q10G上最高的1121nit峰值亮度，充分证明这台电视符合其HDR 1000的标称水平，并能够以较大区域、较长时间显示。

在50%白色窗口内测得亮度为875nit，推测由于显示区域的进一步增大、Mini LED灯组激活数量的增加，智能控光算法进行介入，以平衡显示效果与能耗、发热。

回到测得峰值亮度的25%白色窗口，我们再对此状态下的屏幕黑色部分进行亮度测试，测得0.05nit上下，计算得出在高规格分区背光的加持下，这台75英寸Q10G能够达到22420：1以上的对比度。当然，这同样得益于Q10G配备的华星光电4K120Hz高性能VA软屏天然具有的高对比度。

电影级原色广色域

色彩也是评价一款电视画质不可或缺的项目，而有趣的是，色彩同样与亮度相辅相成，这源自人眼对色彩的感知特性。亥姆霍兹-科尔劳施效应指出：人眼对色光的感知亮度随着色纯度(饱和度)的增加而提升。这与我们通常用仪器检测的光通量LM和光强度nit处在不一样的领域，简单来说，两个物理亮度相同的光源，其中色彩饱和度更高的一个会具有更强的感知亮度。这一现象已经运用于红绿灯等信号设备中，运用在电视上则为增强画面表现力提供了新的方向。

这款Q10G标称色域值为98%DCI-P3，色数达到10.7亿色，具有电影级原色广色域表现，并且经TCL实验室检测色准典型值Delta E约等于0.99。为了实际体验Q10G的画质表现，我们当然也“遵循古制”，通过一系列样片与样张来展现。同样，屏摄样张因拍摄后的多次数码转换以及读者的显示设备性能不一，仅供参考。

首先是经典的色彩金字塔，实际观察可见这块屏幕的色度区分能力良好，图片中不同区域色块分划明显，整体色彩表现优异。

水果图中可见色彩饱满贴近现实，这块屏幕对于鲜艳色彩的还原性与同色对比度都十分出色，表面纹路、光泽等细节被充分保留。

随后是两张偏亮场测试图，这款Q10G是近期少有的通过相机拍摄后无需调整曝光参数的电视产品，原因依然是优异的亮度表现。以烤鸭为例，这个历久弥新的测试素材获得了少有的“高光”表现。

偏暗场的素材中，Q10G同样展现出优异的画质尤其是HDR显示性能。在大光比乃至存在眩光的样张中依然保障了亮部与暗部细节的丰富、和谐，肉眼观看体验尤甚。

此外，还有一些明暗适中，强调自然色彩与画面细节的画质样片我们一并展现。

总结

如果从画质的角度看待这款新品Q10G，它配备的超高规格硬件对消费者而言毫无疑问是加分项，正如过去TCL与雷鸟的一些产品系列沿袭的定位。但这种越级的画质硬件也有可能成为负担，尤其是当软件优化能力与之不相匹配的情况下，它就无法成为用户心目中有“质价比”的智能电视。

不过正如我们开头所说，包括软件优化在内的多种属性正作为附加价值日益受到厂家与消费者重视，从“性价比”走向“质价比”之路需要软件与硬件、开发者与用户等多方面共同努力。TCL全新推出的这款Q10G不光是硬件层面上，万元以内的“王炸”级产品，也是一款洞察消费者需求，注重用户体验的优质智能电视，这一点我们将会在后续的单项评测中继续体会到，敬请期待。