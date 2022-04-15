一周家电看点：极米推出激光电视新品A3 Pro/三星显示正开发更薄的QD-OLED面板

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

三星显示已开始开发更薄的量子点 (QD)-OLED面板，将减少一层玻璃基板;极米科技推出激光电视新品A3 Pro，目前已开启预售;创维电视举办2022春季新品品鉴会，“全通道120Hz高刷大屏矩阵”亮相;针对小家电前装方向，京东联合厂商推出“小家电三件套”新品。

三星显示正开发更薄的QD-OLED面板

新鲜事：据TheElec报道，三星显示已开始开发更薄的量子点 (QD)-OLED 面板。消息人士称，其目的是将玻璃基板的使用量从目前的两层减少到一层。他们表示，如果三星显示面板成功，新版QD-OLED也将是可卷曲的。

点评：此前，据外媒报道，三星显示将于2021年开始量产QD-OLED面板，公司计划从2021年第一季度开始试生产QD-OLED面板，并从2021年第二季度开始量产。QD-OLED全面融合了QD量子点与OLED两种显示技术的优点，突破OLED电视亮度的局限，在保持高亮度的同时进一步提升画面的色彩以及色域范围，具有较强的竞争力。从LCD转向QD-OLED是三星显示器公司在未来几年应对高端电视市场的战略决策，当下，QD-OLED作为下一代高清电视技术正在崛起。

极米科技推出激光电视新品A3 Pro

新产品：2022年4月15日，极米科技推出激光电视新品A3 Pro，目前，极米A3 Pro已开启预售，并引发用户预订热潮。

点评：官方信息显示，极米A3 Pro搭载全色激光技术，同时搭配极米定制的全色激光专用幕布可以带来400nit高亮画面，画面效果超越OLED。在哈曼卡顿专利音响之上，更搭配杜比全景声，拥有独立天空声道。全新的A3 Pro带来无与伦比的音画体验，能为用户提供极致的家庭影院解决方案。近几年来，投影一哥极米瞄准高端用户市场，频出激光电视新品，极米在4K全色激光电视上的布局为消费者带来新的选择，同时，也对激光电视市场的发展起着一定的推动作用。

创维“全通道120Hz高刷大屏矩阵”亮相2022春季新品品鉴会

新产品：4月13日，创维电视在北京共同举办首场“刷新视限”创维电视2022春季新品品鉴会，创维全新发布的“全通道120Hz高刷大屏矩阵”首次在线下亮相。

点评：创维全新发布的壁纸电视Q53/Q53 Pro、守护者G53、电竞级画质大师A33三款新品，组成了作为2022年新概念的“全通道120Hz高刷大屏矩阵”，首次在线下亮相。据了解，创维三款电视机新品都具备“全通道120Hz高刷”性能，从屏体、解码芯片和HDMI 2.1接口三方面入手，支持HDMI、USB、网络端的全通道120Hz高刷画质显示。同时，三款产品均搭载V3全功能AI芯片与创维AI画质引擎，画质实力全面优化，为用户带来“刷新视限”的突破性大屏观影和大屏游戏体验。

京东联合厂商推出“小家电三件套”新品

新产品：近日，京东家电推出囊括加热净水器、自清洁扫地机器人、空气加湿净化器的“小家电三件套”，围绕这三个品类，京东今年联合厂商推出了相关的新品，包括美的白泽加热净水器、科沃斯T10 TURBO扫地机器人、科沃斯沁宝Z1空气加湿净化器等。

点评：当下，家电家居家装一体化趋势正不断升温，逐渐成为追求生活品质的一众消费者的主要选择。不仅仅局限于大家电套系产品的场景式需求，在现代家装环节，各种功能的小家电产品也成为家装中不可或缺的存在。目前，相关企业布局小家电套系产品，打造场景式购买体验，减少消费者在选购时的问题及困扰。多年来，京东在大家电品类上推出产品套购、场景导购等服务助力家电前装市场的发展，此次，京东针对小家电前装方向，打造小家电三件套，从用水、除尘和呼吸三个维度上满足消费者居家较为关注的健康需求，帮助用户更好地焕新生活及体验。