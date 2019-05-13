乐视网发公告暂停上市 结束9年传奇资本生涯

作者：龚美林

【天极网家电频道】近日，乐视网发布《关于公司股票暂停上市的公告》，称公司暂停上市起始日期为2019 年 5 月 13 日。乐视网表示，公司股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，同时披露股票可能存在终止上市的风险提示公告。从公告可以看出，乐视网在资本市场9年的传奇人生即将画上句号。

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乐视网称，公司已采取措施及未来重点解决问题包括大股东及其关联方应收款项、主要业务恢复、控制成本、费用支出，以及持续完善内控管理。

根据深交所下发的公告显示，乐视网因触及本所《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第13.1.1条规定的暂停上市情形，依据深交所上市委员会的审核意见，决定自2019年5月13日起暂停乐视网股票上市。

深交所表示，乐视网在股票暂停上市期间，应当继续履行有关法规及《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》规定的上市公司义务，做好信息披露工作。

笔者认为，作为曾经的互联网电视大佬，乐视网暂停上市后，想要重新站立于资本市场，或许会有难度。其除了必须解决好沉重的负债之外，还要厘清内部复杂的债务和股权关系。作为乐视网最有前途的业务和资产，乐融致新带领Letv超级电视的“单飞”后，成为空壳的乐视网不知还能坚持多久。乐融单飞后，先是联合国际IP漫威发布联名款产品并在京东正式开售，紧接着在北京商务中心投放地铁广告，这是融创资本加持的体现，也是Letv超级电视经历了乐视风波之后的重生。或许乐融离开了乐视网能够再次起航，但乐视网未来的发展可能还是未知之数。