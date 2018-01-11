CES全球领先品牌榜单揭晓：夏普8K电视获“创新技术贡献奖”

【天极网家电频道】(2018年1月10日，美国)国际消费类电子展(CES2018)近日在美国拉斯维加斯拉开帷幕，作为代表全球消费电子趋势的盛会，CES云集了行业最前沿的产品及创新技术，夏普展示新推出的全球首款消费级8K电视，并介绍了完整的8K生态战略规划，以及其“万物互连“的智能家居生态版图。

近年来，国内智能家居的发展势头一直高企，除了互联网及科技巨头外，以夏普为代表的家电厂商也朝着智能化方向转型升级，借助富士康赋能，围绕“8K+5G”构建庞大的生态体系，并以垂直产业链搭建和横向延伸应用两个维度展开建设。夏普更先行一步布局“8K生态”，在去年8月底发布全球首款消费级8K电视(LCD-70SX970A)，完成生态建设的一大突破。

(夏普电视、夏普手机双双获得2017-2018全球领先品牌奖)

此次CES展会上，夏普8K电视获得由美国国际数据集团(IDG)和美国消费电子杂志《TWICE》联合主办的“2016-2017年全球领先品牌Global Top Brands”颁发的2017年度“创新技术贡献奖”。夏普美人尖AQUOS S2手机也同时获得2017年度“最佳全面屏手机创新奖”。颁奖典礼上，富士康科技集团副总裁陈振国博士阐述了8K技术走向消费者的意义――8K技术从实验室到商品化不仅意味着夏普在8K电视生产上的规模化，更代表着夏普“8K生态”的落地。陈振国博士进一步提到，“8K生态”是富士康夏普的制胜公式，夏普将通过载入8K超高精细影像技术，将未来高清纳入其‘万物互连’的智能生态版图。未来的电视将作为具备深度学习能力“家庭场景连接器”，以云端高清影像大数据作为强大基础联动夏普白电，在居家场景收集反馈使用者的行为，完成学习优化并为家庭生活带去更贴心便利的使用感受。”

(富士康科技集团副总裁陈振国博士接受媒体采访)

如今，富士康与夏普在抓紧8K产业链的建设，在日本、中国、美国全球三地布局8K液晶面板厂，作为8K全球生态建设的关键性基础支撑。同时，夏普在深圳鹭湖8K产业基地项目，以及与日本影像机器厂ASTRODESIGN合作研发8K的影像系统目前也进展顺利。富士康与夏普在利用技术优势为8K领域做内容建设，弥补生态链中的影像内容短板，同时也在积极拓宽数据影像技术的内容价值。未来，伴随8K超高清屏幕及产业链相关技术的不断融合和下沉，影像大数据为各个领域赋能，将全面渗入工作、教育、家庭社交、娱乐、安全、健康医疗及财产交易采购等八大生活领域，渗透到每个家庭生活，并最终推动社会生产力升级。富士康作为中国尖端制造的代表，在其赋能之下，夏普的技术积累及生态版图正在逐步落地，推进未来智能生活的进一步到来。

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