三星和LG削减LCD电视面板采购量

作者：饶玉

【天极网家电频道】产业链消息称，三星电子和LG电子削减LCD面板采购量，三星电子是计划将采购量削减 30%-40%，LG电子则是计划削减 10%-20%。

受市场需求萎缩影响，三星电子和LG电子这两大电视制造商，已经削减了电视所需LCD面板的采购量三星电子和LG电子削减LCD电视面板的采购量，受影响最为明显的，将是三星显示和LG显示，他们所需的面板，主要也是从这两家公司采购。

而此次三星电子和LG电子大幅削减电视所需LCD面板的采购量，从三星显示、LG显示退出LCD面板业务也能看出端倪。

据悉，早在2020年三星就已宣布要停产LCD面板，随后面板价格的攀升也让三星延迟LCD面板停产计划。面板价格的持续下滑也让三星将停产计划提前，预计今年6月份就要停产LCD面板，三星电子旗下的三星显示将转向更高端的QD量子点面板，三星电子需要的LCD面板将转向采购为主。据此前外媒报道称，三星集团旗下子公司本月将关闭最后一条液晶显示器。

此前，LG显示器(LG Display)公司社长郑浩荣(音译)在接受部分媒体采访时曾透露，将在2020年底前关闭位于韩国本土，用于生产电视的LCD面板工厂。LG显示在2022难第一季度的综合收入同比下降5.98%，营业利润同比下降了26.3%，据了解，2022年5月初，LGD开始减少其在中国南部和韩国工厂的液晶面板电视产量。液晶面板价格持续下降是LGD减少这种电视面板产量的主要原因，