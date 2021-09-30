洞察细分市场消费者需求 斗禾科技旗下品牌SOHOW小禾推出家用真空封口机

作者：老谢

【天极网家电频道】一、用户需求：更好地保存食物

如何保存食物，延长保存期限是家庭中的一个常见问题。不少家庭会一次性购买一周的食材囤放，但放久了难免果蔬氧化变质，干货受潮发霉。为了让食物不变质，一般人们会把食物放到冰箱里;做菜食材用一半，剩下也要用保鲜袋包起来放冰箱。但冰箱也不是万能的，青菜等新鲜食材仍然避免不了氧化。此外，对于零食爱好者来说，经常有零食吃一半，用夹子将口袋夹上保存的情况。不过这样保存的密封性不好，零食仍然容易进湿气返潮，失去脆爽的口感。

消费者这类保存食物的需求，在近年催生了一种新的厨房小电器――真空封口机。真空封口机的功能是将食物装入袋中，抽真空、封口保存，从而延长食物保质期。真空封口机能抽去氧气，一能防止食物氧化，二能抑制微生物的生长和繁殖。要知道，食品发霉腐化变质主要是因为微生物活动，而大多数微生物(如霉菌和酵母菌)的生存是需要氧气的，低氧真空能有效抑制好氧微生物繁殖，防止食品变质。



家用的厨房真空封口机

二、真空封口机市场现状

真空封口机这种电器其实并不是新物种，以往常用于工业、商用领域，是食品行业常用的一种包装机器，相信不少人都曾在食品店里见到过。近年来，随着人们消费水平的增长，厂家洞察到了消费者的新需求，从而将真空封口机引入到了家用市场。

目前电商平台上可以看到一些知名家电品牌有推出真空封口机产品，像美的、九阳、小熊、奥克斯、康佳等等。这类家电品牌的真空封口机，特点是设计较为贴合家庭消费者，毕竟拥有多年的家电研发生产经验。我们还可以看到有得力这样的商用办公品牌，这一类品牌的真空封口机既可商用，也可用于家庭，其产品特点是抽真空性能更强，使用时可加热时间更久，但价格也更高。此外，还有大量中小品牌，以往以出口为主，现在也有推出面向国内市场的产品，特点是价格相对较亲民。



斗禾科技旗下品牌SOHOW小禾推出家用真空封口机

三、SOHOW小禾推出真空封口机

SOHOW小禾是斗禾科技旗下一个生活家电的新锐品牌，擅长挖掘家电细分使用场景，针对消费者的使用刚需研发产品。针对真空封口机这一细分领域，SOHOW小禾近期推出了一款新产品，以其特色满足消费者的需求。

SOHOW小禾真空封口机DH-FK01，具有抽真空、封口等功能，可隔绝空气，防止食物氧化，隔天取出，水果蔬菜依旧能保持新鲜，汁液满满。这款真空封口机既有抽真空及封口功能，又有单纯的封口功能，满足两种封口需求。除了可抽袋子的真空，还可外抽，对多种真空盒抽真空，功能更为丰富。



可抽真空盒

SOHOW小禾真空封口机DH-FK01使用简单，轻松开盖，一键操作实现所需功能。它设计有启动指示灯，亮起时表明真空机已处于工作状态，提示用户。外观设计上，这款真空封口机外型精致小巧，方便收纳，可通过挂钩壁挂在墙壁上，节省厨房空间。其整体造型圆润亲和，轻盈小巧，色彩温馨，适合年轻人群的家居风格。

四、SOHOW小禾的设计与研发

近年来，生活小家电产品越来越注重设计。有关数据显示，在生活小电市场的消费者年龄分布中，18-29岁人群占比高达40%，其中18-24岁人群同比增速67%，25-29岁人群同比增速51%，这是生活小家电市场增长最快的两类消费人群，目前已经成为生活小家电重要群体之一。90/00消费群体注重产品外观与高性能，SOHOW小禾旗下诸多产品则在这两方面拥有强大实力。



既抽真空，又可封口

SOHOW小禾的产品外观一向具有高颜值，这可以说是其品牌标签了，SOHOW小禾旗下产品多次获得包括“中国设计红星奖”等在内的设计大奖。据了解，斗禾科技是一家设计驱动型企业，在设计创新上投入很大，其设计团队除了工业设计外，还有平面设计、品牌策略、用户体验等模块，团队有很多90后95后设计师，更懂年轻消费者的真正需求。

在整体实力上，斗禾科技集团成立于2014年，是一家集工业设计、研发、制造、营销为一体的小家电制造高新技术生态平台，拥有“小禾”、“SOHOW”、“斗禾DOUHE”、“Flashvin”、“Kloudic”、“ALROCKET”、“AUZKIN”等国内外品牌。目前，斗禾科技已将从前端到后端的整个价值链搭建起来，有一套完整的从研发到市场的体系支撑，能快速对各个环节的反馈整改作出高效联动。



SOHOW小禾真空封口机DH-FK01，可悬挂设计

五、斗禾的目标与未来

除了真空封口机以外，斗禾也推出了不少其它品类的小家电产品，以满足消费者日益增长的高品质生活。

基于其自身的设计研发实力，在保质保量保设计的基础条件上，相信斗禾在未来还会继续洞察消费者各种需求，带来更多不同细分场景的小家电产品。

敬请期待!