扫拖全面优质首选 石头新品扫拖机器人T8有哪些设计细节

作者：Lord_ViTa

3月17日，石头科技发布了新一代扫拖机器人T8。这款产品拥有4200Pa强劲吸力，采用可更换固定式拖布，并内置350mL大容量水箱，搭配全新RR mason 9.0建图导航算法等功能。石头T8智能集尘版通过27000Pa双风机大吸力快速收集机身内尘絮，更换尘袋频率低至一年6次，能够为家庭带来省事、省力、省心的地面清洁体验。

我们前段时间收到了这款产品，并第一时间带来外观细节方面的展示，后续的评测也敬请期待。

这款石头扫拖机器人T8荣获2022年度红点设计大奖，在外观设计方面有其独到之处。以白色为主色，简约素雅的外观可以说是石头近两年产品的家族化风格，能够适应多种家居风格和人群审美。

机身表面细节方面，可以看到机身顶部的三个按键与突出的激光雷达，通过内部旋转进行360度环形扫描，构建石头T8眼中的家庭环境，作为避障导航功能的依据。

仔细观察，我们还能在石头Logo附近的边缘发现一个微小的凸起，这是一个便于用户揭开盖板，露出内部集尘盒、水箱等部件的设计。

可以看到盖板的内侧除了集尘盒&水箱，还有用于手机APP连接配对的二维码贴纸。

取出集尘盒后，可以进一步看到连通底部滚刷部分的集尘口，以及右侧的排水口等部分。

再来看看集尘盒，石头T8采用将集尘盒与内置水箱融为一体的巧妙设计，用户可以很方便的取下进行清洁、换水等维护操作。此外集尘盒左侧配有可拆卸滤网，用户可以快速拆下清洗。

在机身部分我们最后要看的是底部，这里集中了石头T8主要的行走机构与和地面清洁有关的功能组件。可以看到在竖立起来的石头T8上，主要有左上角的边刷，上方的导向轮，上半部分边缘的防跌落传感器，再有则是中部的驱动轮与中央滚刷。值得一提的是与许多扫地机器人“倒车入库”式的回充方法不同，石头T8将充电触点放在了导向轮两侧，也就是前进方向。下半部分较为空旷的区域则是为安装可更换拖布准备的，中间有两处小出水口用于均匀润湿拖布。

考虑到可能有毛发缠绕、异物卡入等故障发生，石头T8的中央滚刷也能十分轻松的拆卸下来进行清洁。并且这款新品为中央滚刷采用了独特的阿基米德螺旋设计，诱导尘埃毛发沿螺旋纹理移动被吸入尘盒，减少了缠绕可能性，同时搭配四连杆结构的浮动模块，中央滚刷能够更好地贴合地面，带来更强的吸尘清扫能力。

看完了石头T8的机身本体，我们再来看看可选配的集尘充电基站，它同样采用简约大气的白色为主色，同时涉及集尘、对接、充电等功能的部分采用更耐脏的黑色分色。与许多扫地机器人配备的集尘基站类似，它从上至下可以分为集尘、风机、对接三部分。

在使用之前，石头T8的基站也需要进行一些简单的安装步骤，通过六颗螺丝将底部继承了一部分集尘风道的坡道与基站连接起来，石头甚至在坡道组件的反面内置了一个小内六角扳手/螺丝刀，可谓十分贴心。

安装完成后，我们还需要将表面用于固定的胶带和防尘膜摘除，才能继续观察它的结构。

位于基站顶部的是石头T8收集到的尘埃的终点，也就是集尘袋的所在，黑色的“整流罩”有一部分维持基站外观线条流畅美观的作用，也能避免内侧集尘袋与接口积灰影响使用。

集尘风道的出口与集尘袋本身都采用了快速密封设计，确保用户在更换集尘袋时尘埃、污染物等过敏原不外泄，集尘袋采用E12级过滤材质，对灰尘等过敏原的过滤效率达到99.5%，同时具备抑菌能力，带来更卫生更健康的使用体验。

视角往下来到基站底部，这里是与石头T8主要的连接区域，承担了充电、集尘等功能。可以看到方便石头T8找到集尘充电基站的信号发射模块，以及充电触点、大面积集尘风道口和防滑坡道。

最后来到基站背面，可以看到写有产品信息的标签，以及底部电源接口和缠绕式的集线设计。

小结：目前我们还只是从外观设计的角度简单了解了这款新品石头T8与集尘充电基站，还有更详细的评测正准备开展，我们仍然可以感受到这是一款功能相当全面，且尽可能关注到用户体验和家庭需求的产品。

并且十分吸引人的一点是，相比往年的扫拖一体机器人产品，它具有超群的性价比，首发到手价仅需2299元，搭配集尘充电基站到手也价仅为2999元，目前已在淘宝、京东、苏宁等官方旗舰店开启预售。想要尝鲜扫拖机器人，并追求解放双手和更舒适居家生活的年轻群体一定不能错过。