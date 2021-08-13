º£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»úÌùÐÄ¶øÊµÓÃ ´øÀ´Ñô¹â°ã½¡¿µµÄ´©×ÅÌåÑé

¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÇåÏ´ÌùÉíÒÂÎïÊÇ¼þ·Ç³£·±ËöµÄÊÂÇé£¬³öÓÚ¸öÈËÎÀÉú¿¼ÂÇ£¬ÐèÒª²ÉÓÃÊÖÏ´·½Ê½½øÐÐ£¬¶øÇÒÌùÉíÒÂÎïÃ¿Ìì¶¼»á½øÐÐ¸ü»»£¬Òò´ËÇåÏ´ÆµÂÊ·Ç³£¸ß£¬¶Ô³ý¾úÒ²ÓÐ¸ü¸ßµÄÒªÇó¡£ÎªÁË·½±ãÓÃ»§£¬ÌØ±ðÊÇÅ®ÐÔÓÃ»§µÄÐèÒª£¬º£ÐÅÍÆ³öÁËº£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»ú£¬ÄÜ¹»Îª´ó¼Ò´øÀ´¸üÇáËÉ¸ü½¡¿µµÄÇåÏ´ÌåÑé¡£
×÷ÎªÒ»¿îÖ÷´òÅ®ÐÔÌùÉíÒÂÎïÇåÏ´µÄ²úÆ·£¬º£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»úµÄÍâ¹ÛÑÕÖµºÜ·ûºÏÅ®ÐÔÓÃ»§µÄÉóÃÀÏ°¹ß£¬¼ò½àµÄÍâ¹ÛÔìÐÍ´îÅäÁ÷³©µÄ»úÉíÇúÏß³ÊÏÖ±ðÖÂ¶øÓÅÑÅµÄÆøÏ¢£¬³öÉ«µÄÉè¼Æ¸ÐÁîÈËÒ»¼ûÖÓÇé¡£
º£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»ú×¨ÎªÇåÏ´ÌùÉíÒÂÎï´òÔì£¬½«Ð¡¶øÃÀÚ¹ÊÍµÃÏàµ±³öÉ«£¬Ò»·½ÃæÆ¾½è0.16©OµÄ»úÉíÕ¼µØÄÜ·Ç³£·½±ãµØÍÏ¶¯ºÍ°²ÖÃ;ÁíÒ»·½Ãæµç»úÔËÐÐÊ±Ö»»á·¢³ö¼«ÇáµÄÉùÒô£¬²»»á¶ÔÓÃ»§µÄÉú»îºÍÐÝÏ¢´øÀ´À§ÈÅ¡£
º£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»úµÄÍâÐÎÐ¡ÇÉ¾«ÖÂ£¬ÄÚÔÚÈÝÁ¿Ò²Ç¡µ½ºÃ´¦£¬Ò»´ÎÇåÏ´ÄÜ¹»ÈÝÄÉ4¼þÌùÉíÄÚÒÂ£¬4ÌõÄÚ¿ã¡¢»òÕßÊÇ12Ë«Íà×Ó£¬¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶ÔÃ¿ÈÕÌùÉíÒÂÎï»»Ï´µÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
¹¦ÄÜ·½Ãæ£¬º£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»úÕë¶ÔÄÚÒÂ¡¢ÄÚ¿ã¡¢Íà×ÓµÄ²»Í¬ÌØÐÔÌá¹©ÁË²»Í¬µÄÏ´µÓ³ÌÐò£¬Òò´ËÔÚ¸ßÐ§Çå½àÒÂÎïµÄÍ¬Ê±ÄÜ¹»Ï¤ÐÄºÇ»¤ÒÂÎïÏËÎ¬£¬±£»¤ÒÂÎï²ÄÖÊ¡£¶ÔÓÚ¸÷ÖÖÄÑÒÔ´¦ÀíµÄÍç¹ÌÎÛ×Õ£¬Õâ¿îÄÚÒÂ»úÒ²ÄÜ½øÐÐÇ¿Á¦ÇåÏ´£¬Ïà±È´«Í³ÊÖÏ´·½Ê½¸ü¼ÓÊ¡ÐÄÊ¡Á¦£¬Ò²¸ü¼Ó°²È«¿É¿¿¡£
³öÓÚ½¡¿µÏ´µÄ¿¼ÂÇ£¬Õâ¿îÄÚÒÂ»úÖ§³Ö¸ßÎÂÏ´µÓ£¬ÄÜ¹»Æðµ½¸ßÐ§É±¾ú³ý¾úÐ§¹û£¬Ë«²ã·ÀÌÌ¶¥¸ÇÔòÄÜ±ÜÃâÈÈË®½¦³ö£¬±£Ö¤°²È«µÄÏ´ÒÂÁ÷³Ì;¶øÇÒÕâ¿îÄÚÒÂ»úµÄÄÚÍ²²ÉÓÃ²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ´òÔì£¬ÎÀÉúÐÔÓëÄÍÓÃÐÔÒ²ÖµµÃÐÅÀµ¡£
º£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»úµÄÃÅ¸Ç»¹¼ÓÈëÁË»º³åÉè¼Æ£¬ÕâÑùÃÅ¸Ç¼´Ê¹±»²»Ð¡ÐÄÅöµ¹ÁË£¬Ò²²»»áÒ»ÏÂ×Ó¸ÇÉÏÑ¹µ½ÒÂÎï»òÊÖÖ¸£¬ÄÜ¹»´øÀ´¸üÌùÐÄºÍ°²ÐÄµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
²»µÃ²»Ëµ£¬º£ÐÅ1kgÔÃ¼ºÏµÁÐÄÚÒÂ»úµÄ³öÉ«ÑÕÖµÓëÇ¿´ó¹¦ÄÜ¶¼ÁîÈË·Ç³£ÆÚ´ý£¬½èÖúÕâ¿îÊµÓÃ¼Òµç£¬Ã¿Ò»´ÎÇåÏ´ÌùÉíÒÂÎï¶¼ÄÜÈÃÆä»ÀÈ»Ò»ÐÂ£¬´ø¸ø×Ô¼ºµÄÒ²½«ÊÇÈçÑô¹â°ã½¡¿µµÄ´©×ÅÌåÑé~
ÍÆ¼öÔÄ¶Á