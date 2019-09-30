站在巨人肩膀上前行的欧瑞博 要让传统家电焕发新活力

作者：张伟

【天极网家电频道】在人工智能大行其道的当下，新技术赋予了设备前所未有的功能与体验。而从行业角度来看，AI、IoT以及即将落地的5G之间的交融，也为智能家居市场带来了前所未有的活力。

据此前Strategy Analytics发布的一项预测显示，2019年消费者在智能家居相关硬件、服务和安装费用上的支出将达到1030亿美元，2018-2023年的复合年增长率为10%，达到1550亿美元。

虽然前景大好，但智能家居的发展也面临着诸多实际问题，如品牌分散无法实现全屋智能、家电更新换代周期较长等，尤其对于几年前便已采购大家电的消费者而言，单独去为智能买单，显然有些不切实际。

正是为了解决上述这些难关，华为为各智能家居厂商提供了HUAWEI HiLink生态平台。在这个平台上，有着华为基于云到端的整套智能家居解决方案，能够帮助厂商快速构建硬件产品、降低设备智能化所需的研发与时间成本，从而实现产品的快速上市。

以HUAWEI HiLink生态伙伴之一欧瑞博为例，其所研发的智能插座产品，主要解决的是老旧家电无法智能化的问题。也就是说，借助欧瑞博智能插座，可以让10年前购买的传统家电实现定时开启、关闭、联动。试想，当夜晚在观影中入眠时，智能插座能够在规定的时间实现关闭，既能降低能耗，又能享受到全新的生活体验，亦不会在半夜惊扰到你的清梦。

同时插在欧瑞博插座上的产品，还可通过华为智能家居APP、华为智能音箱实现产品控制。消费者能够将这些产品融入到华为智能家居APP中的预设场景下。睡觉时，可一键启动自定义好的欧瑞博智能插座的电器，并于HiLink生态的窗帘进行联动。只需动动手指，窗帘便会自动拉上，灯光随之开启。让高效、便捷、互联的智能家居体验，再也不是遥不可及的一种向往。

这便是欧瑞博智能插座的魅力，更是HUAWEI HiLink生态爆发出的力量，大到家里的热水器，小至摆在床头柜上的夜灯，家中所有的“老古董”都实现了一次从非智能到智能的跨度。

如果将以前的家居比喻成“自己攒机”，那么现如今HUAWEI HiLink便为您提供了一套“整机”进行使用，用户有品类各异的丰富元器件可供选择。而有了华为品牌背书的智能家居，无论在使用、体验亦或是安全性方面，都提供了进一步的保障。

对于生态伙伴而言，吸引他们的便是华为在技术和通信上的优势，尤其是高带宽、低延时、广链接的5G，必将成为智能家居时代下的一个关键跳板。

截止2019年中，HUAWEI HiLink平台上已拥有超过3000万注册用户、600家加盟生态伙伴、超过1000款认证产品，覆盖100多个生活品类，足以印证HUAWEI HiLink的连接优势及生态中的孵化速度。