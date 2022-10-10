活性锰3年长效除甲醛 云米AI空调Master深度评测

作者：老谢

【天极网家电频道】最近我们天极华南家电评测室收到了云米的一款新品空调，主打除甲醛功能的云米AI空调Master除甲醛版。它采用活性锰除甲醛技术，这是国家863计划项目的研究成果，出自清华大学环境学院，这是首次应用于空调行业。

甲醛，挥发可达15年

对于甲醛大家都不陌生，房屋装修中容易有甲醛产生，因此人们一般会通过开窗通风、放置活性炭包或植物、使用空气净化器等方法去清除甲醛。不过，甲醛释放具有长期性、潜伏性、隐蔽性的特点，一不留神还是很容易“中招”。特别是长期性，据了解，室内甲醛可以持续挥发长达15年之久。而人们一般只在装修后一个月会注意清除甲醛，此后的时间里，甲醛的挥发就会成为一个潜在隐患。



云米AI空调Master除甲醛版

特别是在夏天关闭门窗开空调，或冬天太冷关闭门窗开暖风，空气与室外不流通，甲醛挥发出来后容易积累在室内，不利于健康。可以说，清除甲醛是长期的事，不是简单一盆绿植或者炭包就能代替的。不管是入住新居的新装修、新婚刚需人群，或者是母婴家庭，有孩家庭，都更需要关注对甲醛的长期过滤。



主体为蓝色

我们这篇评测的主角，云米AI空调Master除甲醛版，它的甲醛过滤能力也跟普通空气净化器不同。一般带有除醛功能的空气净化器对于甲醛的净化是“吸附”，这样简单的处理方式下甲醛仍然存在，并没有完全被消灭。而云米Master的“活性锰除甲醛技术”，是通过活性锰的催化，把甲醛分子分解成水和二氧化碳这两种无害的物质，可以彻底消除隐患。据官方资料，这款空调2小时就能达到99%高效除醛率。



云米AI空调Master，家居安装效果

除了过滤甲醛以外，云米AI空调Master除甲醛版还具有省电节能、AI远场语音、智能互联等亮点。其除醛滤网长效可水洗，3年免更换；能效达到新国标1级，除醛通风2天只需约1度电，比开风扇更省；搭载全直流变频压缩机，制冷强，噪音小。下面我们来详细看看。

整体外观：灰蓝色、沉稳风

云米AI空调Master室内机以灰蓝色为主体，外观设计风格给人沉稳的感觉。机身底部、出风口为银灰色，与主体的蓝色搭配，增添了一丝灵动。



底部为银灰色

机身右部有一块非常大的圆形玻璃，很是引人注目，这其实是一块“灵动炫彩大屏”。

圆屏的右边有两个小孔，这是用于AI远场语音操控的麦克风。



超大圆形显示屏，远场语音麦克风

在开机工作状态下，圆形大屏会显示云米AI空调Master的各项工作状态，而且在交互时有动态效果，很是酷炫。PS，这一圆形大屏的灯光可以关掉，不会妨碍晚上睡眠。



灵动炫彩大屏，开机点亮

机身左下部有一块5GIoT标签，表示这款产品支持全屋互联功能，可与云米冰箱等智能家电互联互通。



5GIoT标签

机身侧面为弧形圆角设计。下部圆形处的英文意为除甲醛。



机身侧面

出风口内的风向叶片布满小孔，这是一种“微风感”的设计，微孔导风可实现“文丘里效应”，防止强劲冷风直接吹到人体。



出风口，叶片

机身右侧贴有能效标识，云米AI空调Master除甲醛版达到了国家1级能效标识，非常节能省电。



1级有效标识，内机型号：KFRd-35GW/Y3JB7-A1

除甲醛滤网，4重空气过滤

我们评测的这款云米AI空调Master是除甲醛版，除醛当然是重要功能，是我们要体验的重点。



云米AI空调Master除甲醛版，顶部，初效滤网

同普通空调一样，云米Master这款空调的顶部有一块灰尘过滤网，能够粗略过滤空气中较大的尘埃。



向上拉起

与普通空调不同的是，拉起顶部滤网后，我们可以看到云米Master下面有一个长方形的槽，这就是用来安装甲醛过滤网的。



安放滤网的槽位

云米AI空调Master除甲醛版的甲醛过滤网如下图所示，是一块黑色长方形板，布满蜂窝形透气孔。



云米除甲醛过滤网

这块除醛滤网的主体是航空铝合金材料，拿在手上很轻。滤网表面布满蜂窝状气孔，这种蜂窝式气流通道的设计可以增大活性锰与空气中甲醛的接触面积，从而使净化更充分。气孔表面的黑色涂层就是活性锰，也就是具有强催化活性的二氧化锰，它能在室温下将甲醛分解为二氧化碳和水，且不需要热源、电源及光源。



滤网蜂窝状透气孔，黑色的活性锰涂层

活性锰具有丰富的不饱和电子空穴，可以激活空气中的氧气和水生成活性氧和活性羟基，将甲醛分解成水和二氧化碳。活性锰除甲醛的原理与活性炭不一样，活性炭有使用寿命限制，而活性锰是作为催化剂的，因此理论上活性锰可以持续除甲醛，而不会衰减。

除了活性锰除甲醛涂层以外，云米Master的这块除醛滤网还有多重净化空气措施，顶部的初效滤网可以过滤掉空气中的灰尘碎屑，除醛滤网的四周还有一圈聚合密封隔离层，可以防止空气漏净化，并降低整体震颤噪音。



滤网四周的聚合密封隔离层，与空调贴合

据官方资料，活性锰除醛非常高效，2小时可以达到99%高效除醛率。



安装好除醛滤网

遥控器，外机

云米AI空调Master的遥控器为白色，按键齐全，提供了除醛、风向、风速、温度、AI等功能。



遥控器



外机，型号KFR-35W/YL1-A1

外机也是白色，型号参数标签上注明了它具有IPX4防水，内部采用的是R32环保制冷剂。



外机型号参数标签

安装测试现场

下面是现场测试环节，我们将空调安装在一个儿童房间，长效除甲醛功能正好可以保障儿童身体健康。



空调安装房间，测试现场



空调安装房间，测试现场

云米Master除甲醛空调为1.5P，适用面积约15-22平方米，可以使用在此房间。



云米AI空调Master除甲醛版，安装效果

滤网的拆卸同安装一样简便，拉住两边提手往上一提就行。据官方介绍，这块除醛滤网可以3年免换，用久了可以水洗清洁，保持长效，用户不需要担心耗材问题。



滤网卸下



滤网可水洗

除甲醛测试：18分钟就净化完

接下来就是本篇评测的重头戏――除甲醛测试。在除醛测试中，我们使用福尔马林（甲醛溶液）作为测试样品，福尔马林的挥发性极强，在空气中会挥发出大量甲醛。福尔马林挥发一段时间后，用甲醛仪测试浓度，开启空调除醛，观测甲醛浓度变化。测试过程中，我们使用专业的甲醛测试仪测试，佩戴防毒面具及护目镜进行防护。



密闭空间，约4立方米

我们设置了约4立方米大小的密闭空间，云米AI空调Master除甲醛版位于其中。在开始测试之前，我们先测得密闭环境中的甲醛含量约为0.028mg。这一数值属于正常数值，在安全范围内。

目前我国家庭居住环境安全依据主要是《室内空气质量国家标准》，其中规定甲醛浓度要低于0.10mg/立方米，而I类民用建筑技术标准则要求甲醛正常含量为0.08mg/立方米以下，此为室内甲醛释放量累计的总量安全控制，超过可能产生异味和不适感。



福尔马林，甲醛测试仪

我们取了一些福尔马林甲醛溶液刷在纸上，挥发一小段时间后，密闭空间内（约4立方米）甲醛含量就迅速攀升到了0.515mg以上，已经远远超过安全标准。这时如果摘掉防毒面具（注意，N95口罩也无法过滤甲醛，甲醛是微小的气体分子），我们会感到明显不适，透不过气。



福尔马林涂在纸上，挥发出甲醛

在甲醛挥发好后，我们将云米AI空调Master除甲醛版开启制冷+除醛模式，最大风速。甲醛测试仪的数值开始不再攀升，慢慢开始下降。



甲醛测试仪数值变化

在经过18分钟后，甲醛测试仪的数值下降到了0.03mg，跟开始测试前的环境数值大致相同了，为安全值以下。可以看到，云米AI空调Master除甲醛版对甲醛的净化效果很明显，而且速度快。



最终甲醛浓度恢复正常

智能互联功能

云米AI空调Master支持智能互联，可以通过手机APP操控，可以与云米大屏冰箱等智能家电进行全屋互联，开关空调、调节温度不受房间限制，可远程操控。



APP界面，提供常用功能

云米商城APP里连接好空调后即可操控，界面里提供了各种常用功能，如AI智能、除醛、灯光、制冷调节等。



功能设置

AI智慧风：云米AI空调Master会通过AI算法调节风力大小，开机后会先强劲风力快速制冷/暖，达到设定温度后进入节能模式，夜间睡眠时间则自动进入睡眠模式。用户也可一键开启这一AI模式，空调自动调节，不用自己经常操作。

此外，云米AI空调Master有高温自清洁，通过结霜、化霜、高温自清洁、高温烘干等步骤实现蒸发器清洁，免去用户自己动手或请人清洗的麻烦。



风向调节

AI远场语音：云米AI空调Master支持远场语音操控，机身有麦克风，用户可使用语音指令“云米空调”唤醒，下达“调到26度，调低一度，最大风，除甲醛，关闭灯光，关空调”等多种常用操作命令。唤醒后AI会聆听一段时间，实现多轮对话，不用一直叫名字。我们测试了这一功能，文末的体验视频中将详细展现。



语音交互时，屏幕灵动幻彩效果

节能耗电测试：比开风扇还省电？

云米AI空调Master除甲醛版采用全直流变频压缩机，有更节能的特性，达到新一级能效，其APF值高达5.1，高于国家同等级机型标准的5.0。在这项测试中，我们将测试制冷+除醛模式的功耗，以及通风+除醛模式的功耗。

将空调设置强劲制冷模式，进行最强制冷，同时打开除醛功能，工作一个小时。通过电力监测仪，我们测得耗电为0.87度。这一数据在空调中属于正常水平。



1小时强劲制冷，耗电0.87度

将空调设置通风模式，风力调节至最大，同时打开除醛功能，工作一个晚上，约8小时43分。通过电力监测仪，我们测得耗电为0.18度。换算为48小时，耗电量约0.99度，确实达到了官方所称“2天约1度电，比开风扇还省电”的程度。



通风+除醛，一晚上耗电0.18度

这一点在新屋装修后无人入住过滤甲醛时相当实用，打开云米Master的通风+除醛功能，即使天天吹，吹上一个月，也不过耗电约15度，以0.68元/度电费算，不过十块钱。

制冷测试：12分钟就降到25℃以下

夏天天气热的时候，我们一回到家，都恨不得空调马上大力制冷，快快把房间吹到20℃，这就要考验到空调的制冷能力了。我们测试的这个房间大约25平方米，位于复式顶层，夏天较炎热，制冷需求大，正合适。

我们使用4路温度记录仪进行测试。1号探头悬挂在出风口侧边，2号探头悬挂在出风口中间，4号探头悬在对面床铺上，3号探头放置在地面，探头全部悬空，以探测空气温度。



4路温度测试仪，4个探头分布位置

测试这天本市的气象温度为31℃，测试前温度仪录得的初始温度如下，出风口约26℃，床铺及地面约30℃。



4路温度测试仪，室内初始温度



将空调设置为强劲制冷模式，温度设定20℃，温度仪的数据采样间隔为30秒，开始测试。



出风口温度变化曲线

空调出风口温度下降得非常迅速，从上图温度变化图可以看到出，温度曲线断崖式地陡然下降，七八分钟就降到了16℃，在15分钟就下降到了10℃以下，此后开始平稳保持在9-10℃之间。

通过红外可视温度仪，也可看到出风口的热量分布情况。



出风口温度，红外可视温度仪

经过约半小时的强劲制冷后，床铺位置的空气温度已经下降到20℃以下。



测试结尾，温度

从温度变化曲线来看，床铺位置温度的下降没有出风口那么迅速，毕竟距离有2米外了，但也一直在下降，最终达到设定温度20℃以下的时间是35分钟。当然，这是我们设定的较为极限的温度，如果是25℃，则在12分钟的时候就已经达到了。



床铺位置温度变化



床铺温度

地面温度下降要更慢一点，35分钟强劲制冷结束后下降到22.6℃。



室内地面温度变化

可以看到，云米AI空调Master的制冷很是迅猛，在炎热夏天可以迅速把房间温度降到有寒意的秋天。得益于强劲的压缩机，其制冷量达到了3500W，夏天一进屋马上就可以享受冷气。

环境测试：风力、噪音、辐射

接下来我们测试云米AI空调Master的风力、运行噪声和电磁辐射。

将空调分别设置为1档、3档、5档风速，在出风口处测得风力约5.8km/h，9.3km/h，12.4km/h，达到了2-3级的风力。



风速测试

下面这张风力等级对照表，可以供参考：

接下来是噪音测试。晚上睡觉的时候，空调的运行噪声会比较明显，这时噪音大小就很重要了。空调未开机时，我们先测得室内基准噪音约44.2分贝。1档风力时噪音约45.7分贝，3档风力噪音约48.2分贝，5档风力噪音约50.7分贝。数据上看还是比较安静的，比环境噪音高不了多少，影响不大。

在这里我们先提供一个参考数值：

0－20 分贝：很静、几乎感觉不到；

20－40 分贝：安静、犹如轻声絮语；

40－60 分贝：一般、普通室内谈话。



噪音测试

电磁辐射测试：电器在工作时，会对周围的环境产生电磁辐射，当电磁辐射超过一定强度时会构成“电磁污染”，会使人头疼、失眠、记忆衰退、视力下降、血压异常等。据有关研究，长期处在电磁辐射强度超标的地方，大多数实验者会感觉身体不适。因此，电磁辐射也是我们评测家电产品的一个重要环节。

空调未开机时，我们先测得室内基准电磁辐射约0.96毫高斯左右，属于正常范围。空调工作时，我们在1.5米处测得约2毫高斯左右。



电磁辐射测试

体验视频，评测总结

下面我们通过一段视频来回顾下评测过程：

除甲醛功能上，云米AI空调Master除甲醛版的滤网以活性锰构成，除甲醛速度快，使用期限长，适合家庭用户的长期使用，适用于新居、母婴等各类家庭。云米Master除醛净化效率很高，在测试中它快速地净化了密闭室内的空气，18分钟就清除完甲醛，将数值迅速降至安全范围，效果明显。活性锰除醛技术还能完全分解甲醛，让用户放心。

制冷方面，云米Master制冷很强劲，12分钟就把室内温度急速降到25℃，且出风口最低可低到10℃以下，非常给力。它采用全直流变频压缩机，达到新一级能效以上，节能省电，为用户省钱。

使用体验上，云米Master的使用噪音控制得很不错，使用1档时几乎与环境噪音一样，保持安静，不会影响睡眠。操作方面，AI远场语音操控和APP的使用体验正常，屏幕能实时显示各项工作状态，灯光还可关闭不妨碍睡眠，人性化设计不错。

总体而言，云米AI空调Master除甲醛版除醛功能强劲，制冷迅速，适合装修去甲醛、母婴净化空气等家庭使用需求。这款空调目前电商售价3999元，有需求的家庭可以考虑。