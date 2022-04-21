更全面的地面清洁 更彻底的解放双手 石头G10S“全能”不止一面

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】据《中国家庭擦地需求与专用擦地机器人技术趋势白皮书》显示，我国家庭中有48.48%的家庭每周要进行1-3次的地面清洁工作，有21.21%的家庭更是每天都会进行一次地面的清洁。地面清洁是国人进行日常家务劳动时的主要场景。

但是随着科学技术的发展，智能化不断渗透在我们的生活当中，扫地机器人凭借能够自主移动、导航避障、有效清扫等优势，成为了家庭地面清洁中新的解决方案。以往一些需要人手来进行的地面清洁工作，现在可以通过扫地机器人省心完成。

然而，扫地机器人的实际使用性却不那么尽人意，扫地机器人从“能用”走向“好用”，仍有一段相当长的路要走。首先在清洁功能上，扫吸拖一体虽然已经是目前大多数扫地机器人的“标配”，清洁集成化在扫地机器人身上得到很好的展现。但是面对更全面的地面清洁需求时，扫地机器人的性能配置似乎有点不够用，饭后餐桌旁掉落的大颗粒食物残渣不能有效吸入、厨房地面顽固的污渍不能有效去除、墙边位置的灰尘异物不能有效清扫等问题一直困扰着用户。此外“解决用户双手”需要有更大的延展性，如何让用户在扫地机器人进行地面清洁前需要手动为其加水，在清洁后又要手动清洗拖布等问题得到有效解决，是扫地机器人更新迭代的重要突破口。

近日，石头科技发布了最新旗舰产品――石头自清洁扫拖机器人G10S。在清洁性能上，它的吸尘、扫拖能力强悍;此外兼备自集尘、拖布自清洁功能，能够一体化解决家庭地面清洁难题，更大程度地做到“解放用户双手”。

意想不到的“全能”清洁

这款石头G10S在扫吸能力上进行了全面升级，同步增加了Max+档位，拥有5100Pa超强吸力，一些大颗粒的食物碎屑也能轻松吸入。对于一些家中有宝宝的家庭来说，可以不用再担心宝宝用餐时容易掉落的食物残渣难以清扫的问题，也满足了用户深度清扫的需求。

此外，墙边位置的地面清扫也没有被石头G10S所忽略。它的边刷通过多传感器融合判断，能够实现动态调速。正常清扫时以低速选择，避免打飞垃圾;在沿墙或绕着家具清扫时，则会增加到2.5倍速，以高转速将灰尘毛絮扫出，更聪明地解决墙边清扫难题。

在拖地方面，石头G10S搭载自研的声波震动擦地专利技术，能够实现线性横向高频震动，加以配合升降模组对地面主动覆压强擦，带来3000次/分钟的高频震动，有效瓦解地面污渍。

值得一提的是，石头G10S还拥有精细擦地模式，在该模式下，机器人会进行精细慢擦，对污渍的浸润时间更长，充分软化顽固污渍，带来更细致的擦地。

而在针对不同家庭不同的地面清洁需求时，石头App为用户提供了丰富的功能配置和功能组合方式，用户可以根据家庭环境和使用习惯完成设置，已达到最优的清洁效果。此外，石头G10S还能够在多次清洁过程中学习用户家庭环境，包括家具情况、地板材质，使得机器人能够认知用户房间结构和布局，从而可以为用户推荐合适的清扫模式和清扫顺序，非常智能。

解放双手不止在清洁“进行时”

除了清洁时的功能完备、性能强悍，石头G10S在处理清洁前后的工作时也有优异表现。石头G10S的基站不仅延续了上一代的自动补水、拖布自清洁等功能，而且还配备了一个集尘桶，实现垃圾自动收集，让用户需要动手的操作变得更少。

自集尘功能上，石头G10S能够以27000Pa 超强吸力快速集尘，其中的双风机集尘设计助力实现双维风路，尘盒内部的“死角”部位也能得到有效吸附。尘袋采用了“双层预分离防粘层+双层微米级过滤熔喷层+抗菌防霉层”的“4+1”复合材质，对灰尘、粉尘等过敏原的过滤效率高达99.5%。尘袋2.5L的大容量能够满足两月一换，滑动式尘袋口密封设计能让用户在更换时不会弄脏双手，而且没有扬尘漏灰的烦恼。

在拖布的自清洁方面，石头G10S基站内的高速自清洁刷在电机的带动下，能够高速地贴合拖布表面往复旋转刷洗，强力去除拖布表面脏污。而在高速自清洁刷后方，有一个加压的拖布刮片，采用弹性加压设计，确保刮擦力度，配合9孔纵向均匀喷水，使拖布洗净率达到95%。不仅拖布，基站内部也能实现自清洁。石头G10S基站下置随清洁模组移动的单向刮条能够自动刮除清洁槽内污水，双层设计的水槽滤网便于拆卸，不仅能够够过滤掉大颗粒垃圾，也能避免细微灰尘沉淀至基座中。

石头G10S还有一个设计不得不提，它看似突兀但充满前瞻性的基站水箱外置设计，能够选配上下水功能以及自动烘干功能，将扫地机器人的工作能力进一步升级，也让用户的双手得到更多地释放。

行业先锋持续赋能

作为全球扫地机行业的变革者，石头科技以技术驱动，注重产品的研发与迭代升级。据了解，目前石头科技累计获得知识产权730项，其中包括68项发明专利，167 项实用新型专利和99 项外观设计专利，26 项软件著作权，及370项其他知识产权。这些核心技术直接决定了石头产品的核心竞争力，也是其未来得以持续高速发展的基础。

其中，导航避障能力作为扫地机器人智能化的重要体现，石头科技也始终走在前端。仅在创立两年后，石头科技就通过自研的 LDS 激光雷达 + SLAM 算法，成为全球首家将激光雷达技术大规模应用的企业，并将价格降至 1699 元，迅速打开扫地机器人市场。在这款石头G10S上，搭载了AI避障2.0技术，拥有结构光主动测距避障功能，能够实现毫米级3D结构光测距，而且采用红外光补光，机器人在黑暗环境下也能够识别避障。同时，通过LDS、超声波雷达、陀螺仪、加速度计、悬崖探测等传感器，石头G10S实时感知家居环境信息;并在 RR mason 9.0 算法的加持下，可以在复杂地形中准确识别易跌落的楼梯悬崖、易卡困的家具底部等，做出更智能的行为决策。

更全面的地面清洁，更彻底的解放双手，是扫地机器人存在的根本目的，也是其更新迭代的根本路径。在未来，期待扫地机器人给予我们更多的地面清洁解决方案，让地面清洁尽显简单智能。