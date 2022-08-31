洗碗机本土化进程加速，线上、线下市场同步高涨

作者：饶玉

【天极网家电频道】洗碗机作为舶来品在国内市场的发展可谓是顺风顺水，餐后解放双手的实用属性颇受中国消费者的青睐。众所周知，餐后餐具清洁是一种重复多频的刚性家务，而洗碗机恰好命中了用户需求，加之洗碗机在中国的本土化快速进程，洗碗机已经成为新兴家电“三大件之首”。

洗碗机本土化进程中，众多洗碗机的品牌可以说是功不可没，在连年保持增长态势的行业洗碗机行业中，品牌没有因此而沾沾自喜停下脚步，而是在积极把握用户新需求和行业新趋势加快技术升级、产品创新，在进一步加强自身核心竞争力的同时，以更符合中国用户诉求的产品推动洗碗机品类的加速普及。

线上、线下同步增长，高端趋势明显

据中怡康数据显示，2022年洗碗机市场线下、线上保持着双同步增长的态势。其中线上第一季度洗碗机产品市场均价超过了4000元，线下市场均价则超过了7400元。与2021年相比，线上渠道均价基本保持不变，线下渠道均价则继续上扬。

其实从本质来看，洗碗机之所以能够受到无数消费者的欢迎，主要因为该品类吸取了西方厨房生活的优点，更充分解放了中国厨房“自由”潜力。同时，随着时代的变迁，90、00后逐变为市场主体，消费者生活和饮食习惯的变化也改变了对厨电产品的需求，洗碗机的本土化升级，高品质的厨房体验恰好符合新时代消费者的根本需求。

高端趋势除了表现在均在在4K、7K以上的产品市场份额以外，更多的则是高端体验。从产品趋势来看，近两年洗碗机品类正朝着多功能、智能化、高端化等方向升级。

比如说，最初的洗碗机产品职能比较单一，而当下主流洗碗机产品开始注重洗、消、烘、存一体化的全面体验，洗碗机不仅仅只专注于清洁，在餐后解放双手之余，洗碗机还担负起了杀菌消毒、健康存储的智能。同时，品牌也在不断进行消毒升级、长效抑菌存储等方面的功能化革新。

智能化则是新时代赋予所有家电产品的新体验，随着IoT智慧生活的普及进程，当下洗碗机也能与手机产生联动，通过手机进行大量的自主操作。同时洗碗机本体也开始尝试AI自动感应、分析餐具特点提供相应的洗涤模式，以做到更全面的洗护效果等等。

洗碗机本土化进程所涵盖的就更为全面了，包括更符合中式橱柜的尺寸改良，以及更小的体积容纳更多的餐具，在节省使用面积的同时给予消费者有反差感的“套数容量”。除此以外，还有越来越多的洗碗机产品能够兼顾锅具、花果蔬菜，甚至是小龙虾等食材的清洗，一机满足多样化的场景需求。而这一切对于消费者来说，就是更为高端的洗碗机产品体验。

市场广阔，洗碗机行业势必将迎来爆发阶段

前文已经提及洗碗机品类在我国受消费者欢迎的诸多原因，洗碗机品牌的不断本土化创新是行业发展的重中之重。截止到2021年年底，市场共有近200个品牌超千款产品活跃在消费者的眼前，放眼未来，洗碗机行业仍然会有大量的创新举措。

按照惯例，如此火热的产品品类在发展到一定的阶段后，一定会迎来一阵百花争鸣的洗碗机产品爆发阶段。就目前来看，主要创新举措会集中在洗净度、健康、智能等产品性能方面。比如说，在洗净度上，有以方太为首的“高能气泡洗”，通过空化效应将水流充满气泡，通过气泡的炸裂做到极致的清洁效果;再比如说，有以海尔、美的等传统家电品牌为首的智能化升级，诸如海尔智家等IoT生态建设，将洗碗机融入到智慧生活中，充分将洗碗机“便捷”的属性发挥到极致。

据奥维云网数据显示，2022年上半年洗碗机零售额51.5亿元，同比增长11.4%。预计下半年随着疫情缓解，洗碗机将仍旧保持大幅增长。相信随着洗碗机产品成熟度逐渐提高、市场渗透率和普及率的增长，更多进阶和拓展功能，以及具备自动学习、自动感知等可以融入智能家居的功能，将充分带动洗碗机市场未来的发展方向。

目前，国内市场的洗碗机产品的渗透率还处于较低阶段，这也意味着市场前景无限广阔。在消费升级的当下，更加符合用户需求，好用智能的洗碗机产品也势必会成为现代家庭中的必备家电产品，为用户带来更加便捷美好的生活体验。