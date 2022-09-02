家电周看点：三星全面退出LCD业务/老板电器发布全新数字厨电品牌ROKI

作者：饶玉

【天极网家电频道】聚焦行业热点话题，本周家电圈都发生了哪些事儿？

三星全面退出LCD业务，将精力集中于高端显示技术;老板电器发布全新数字厨电品牌ROKI，全球首个AI烹饪助理“ROKI先生”带来全新烹饪体验;上半年智能盒子线上零售量130.3万台 同比下降10.3%;领先索尼飞利浦，一季度LG在欧洲OLED市场份额达65.8%

三星全面退出LCD业务

新鲜事：据TheElec报道称，三星显示器已于6月将其在美国与液晶显示器 (LCD) 相关的专利转让给华星光电。据悉，三星显示在交易中已将其与LCD相关的约2000项专利全部出售给了第三方，最近的转让标志着三星显示LCD业务的彻底结束。

事实上，三星结束LCD业务早有计划。据了解，早在2020年三星就已宣布要停产LCD面板，随后面板价格的攀升也让三星延迟LCD面板停产计划。面板价格的持续下滑也让三星将停产计划提前，预计今年6月份就要停产LCD面板，三星电子旗下的三星显示将转向更高端的QD量子点面板，三星电子需要的LCD面板将转向采购为主。据此前外媒报道称，三星集团旗下子公司本月将关闭最后一条液晶显示器。受到市场萎缩影响，不只是三星，LG电子也通过削减LCD面板采购量转战OLED等高端产线以应对市场风险。

老板电器发布全新数字厨电品牌ROKI

新产品：8月30日，老板电器在“第二届烹饪创造者大会暨ROKI数字厨电全球发布会”上正式带来了全新的数字厨电产品品牌ROKI，同时还推出首套数字厨电“创造者i1”新品及新科技。

据了解，此次老板电器发布的AI烹饪助理“ROKI先生”，是其厨电生态下的AI烹饪助理，通过融合硬件、软件、生态、内容等一套系统完善的解决方案，改变用户的烹饪方式。日常使用可以通过语音的方式来实现一系列操作，一句Hi ROKI就可以找到合适的食谱和烹饪方式，解决厨房烹饪的痛点问题，简化烹饪流程带来智能便捷的操作体验。与此同时，ROKI数字厨电还首次引入明火自动翻炒锅的概念，老板电器主打的明火自动翻炒锅以及自动巡航智能灶，保留了传统烹饪方式同时保证了菜品的最佳口感。ROKI数字厨电的诞生，带来了一种全新的厨房烹饪方式，在ROKI数字厨电的帮助下轻松实现烹饪，享受烹饪所带来的生活本真乐趣。

上半年智能盒子线上零售量同比下降10.3%

新鲜事：根据洛图科技最新的《中国智能盒子线上零售市场月度追踪(China Smart TV Box Online Retail Market Monthly Tracker)》报告显示，2022年上半年中国智能盒子线上零售量为130.3万台，同比下降10.3%;零售额为2.8亿元，同比下降16.4%，线上平均成交价为218元。

具体来看，2022年上半年6个月的销量同比均呈现下降趋势，1月份，受到年货节的带动市场销量超过30万台，而进入6月份，618大促都没有刺激市场起量，当月销量不到20万台。近年来，智能电视的发展普及，也让智能盒子的价值从有到无，智能电视以及投屏软件的应用已经在压缩着智能盒子的生存空间。与此同时，疫情期间消费需求低迷的市场背景之下，导致智能盒子这种非刚性需求产品的购买意愿大幅降低，从近几年来智能盒子的快速下降的市场份额可以看出，该品类正在进入到夕阳阶段。就当下来看，智能盒子未来发展之路指向何处存在着重重的疑问，根据洛图科技(RUNTO)预计，2022年中国智能盒子线上市场销量为240万台，同比2021年减少14万台规模。

一季度LG在欧洲OLED市场份额达65.8%

新鲜事：据GFU数据显示，2022年上半年德国电视市场销售额达到16亿欧元，其中OLED电视占总销售额的29%，相比2021年同期增长7%。其中，2022年第一季度，LG电子引领欧洲的OLED电视市场。具体来看，LG电子占据欧洲OLED电视65.8%的市场份额，排名第一。

根据此前数据显示，欧洲市场在2021年全球电视销量的份额中占23%，其中欧洲OLED电视销量约为290万台，占全球OLED电视销量的44%。其中，LG电子在欧洲OLED电视市场中有着较为突出的表现。就整体来看，在全球电视市场整体下滑的趋势之下，OLED电视的持续增长为低迷的彩电行业带来了的增长动力。近年来，LG方面持续发力OLED面板，与此同时，LG电子方面也将大尺寸的OLED作为继LCD之后的业绩增长点。当下，LG电子2022年OLED电视阵容已经涵盖了42英寸、48 英寸、55英寸、65英寸、77英寸、83 英寸、88英寸和97英寸选项的全部范围，有相关消息称LG也将在今年年底推出20英寸OLED面板，进一步丰富LG的OLED电视产品组合。