打造高科技宇宙厨房 格兰仕DR空气炸微波炉评测

作者：老谢

【天极网家电频道】你听说过宇宙厨房吗？

去年，天舟二号货运飞船飞向太空，一台航天微波炉随之进入中国空间站。在适应了火箭发射的高频震荡与零重力环境后，这台来自格兰仕的航天微波炉已在空间站持续工作了近1年，先后为神舟十二、十三号航天员服务。这是格兰仕第一台航天微波炉，因太空工作环境的特殊性，它在多处细节都进行了创新突破，实现了超一级能效的目标，在7分钟内便能完成3名航天员的一餐主食。

“宇宙厨房”并不单纯指太空环境下的厨房区域，更是绿色高效、集成节能的未来科技厨房概念。随着航天微波炉的成功“上天”，格兰仕将航天级科技应用到民用产品中，而宇宙厨房概念下的明星产品格兰仕DR空气炸微波炉，就是今天我们评测的主角。



格兰仕DR空气炸微波炉

格兰仕DR空气炸微波炉沿用了航天微波炉“七分钟三人餐”技术，搭载格兰仕自主研发的磁控管与第四代变频器，通过设定5档变频微波功率调节，精准匹配不同种类的食材，做到火力澎湃、高效速热。同时它也拥有航天微波炉的绿色节能特点，达到了一级能效。

格兰仕DR空气炸微波炉，是首台将空气炸、微波、烧烤、烘干功能相结合的厨房电器，配备120款菜单，不仅三餐不重样，更为用户提供无明火、无油烟的健康烹饪体验。“宇宙厨房”概念所提倡的无明火、无油烟烹饪方式，可以消除烹饪过程中的烟熏火燎，从而减少对人们呼吸系统和皮肤等的伤害，空气炸等少油脂的烹饪方法也能让人们吃得更营养健康。

这台家中的“航天微波炉”用起来怎么样呢？下面我们就来详细体验。

外观设计

格兰仕DR空气炸微波炉整体设计素雅，外观主要为典雅的白色，中间下拉门设计了一个大大的黑色圆，就像航天飞船、空间站的舷窗。这一“太空舱”、圆窗的造型创意很是吸引人，整体给人感觉科技而神秘。



“太空舱”的造型创意

格兰仕DR空气炸微波炉的控制面板集成在炉门右侧，采用触摸按键设计，实测按压效果灵敏。旋钮上方是空气炸、食材烘干两大类菜单，提供了一些常见的食谱。旋钮下方是变频微波、烧烤两大类功能，提供了热牛奶、热饭菜、解冻等常用操作，使用简单。



操控面板

旋钮的设计同样是“太空舱”的风格创意，银色与黑色的搭配颇有科技感。旋钮上有显示屏，可以显示时间、菜谱代码、功率等。旋钮采用无极旋钮设计，转动时手感流畅。



无极旋钮

格兰仕DR空气炸微波炉的顶部有三张标签，其中一是食材烘干的详细菜单，我们操作时可根据要烘干的食物类型选择模式。二是能效标签，这款产品的能耗等级是1级，耗电很低。三是参数及警告标签，这款产品的具体型号是D90F25MSXLDV-DR(W0)。



顶部标签

配件方面，格兰仕DR空气炸微波炉标配了炸篮托及炸篮盘、烧烤架三样，用于空气炸、烧烤/烘干。配套的炸篮表面具有不粘涂层，烹饪时食物不易产生粘连器皿的情况。如果配有烧烤用的接油烤盘就更好了。



配件

内部

格兰仕DR空气炸微波炉采用下拉门设计，门可近90度放平，可作为一个操作台使用，方便拿放食材，在食材放入炉腔内之前，可临时放在这里调理一下。下拉门上的黑色圆窗是不透光的，从外看不到炉腔内。门轴采用全铝设计，开启和关闭十分顺滑。



下拉门

格兰仕DR空气炸微波炉的炉腔有25L的大容量，可以放下一整只鸡甚至更多食材，满足多人食用的烹饪需求。炉腔内胆采用不锈钢材质，耐用且易清洁。上方可看到有两根烤管，下方有两根隐藏的烤管。



炉腔



背部



吸盘，固定机身

下面我们来详细体验下它的各顶烹饪功能。

空气炸

格兰仕DR空气炸微波炉是第一款将微波与空气炸相结合的产品，我们要重点体验下它的空气炸功能。

空气炸是近年来流行的烹饪方式。这是一种比较健康的无油烹饪，使用高温空气“炸”食材，不使用油即可炸食物――不过食物本身最好带点油脂。

格兰仕DR空气炸微波炉的空气炸，利用了炸蓝的循环风道设计，流动的高温空气可带走食物表面水分，打造出无油的酥脆口感，实现无油烹饪，健康美食。



将鸡翅腌制准备好

预置的烹饪菜单提供了薯条、排骨、鸡翅、鸡腿、鸡米花、牛排等六种，我们这里体验了鸡翅、薯条两种。当然其它食物也可以根据本身食物类型、大小重量，来参照着使用菜单烹饪。



将鸡翅放置在炸篮上

我们将鸡翅腌制准备好，均匀放置在炸篮上，然后放入炉内，设定菜单，只需要按“鸡翅”、“确定”即可，十分便捷。



用格兰仕DR空气炸微波炉，空气炸鸡翅

空气炸鸡翅的程序设定时间是25分钟，出炉之后，可以看到预设程序的火候掌控得不错，整体色泽均匀，各块分布在不同位置的鸡翅没有太大差异。从这点可以看到，空气炸的风道设计是成功的，热风的循环是均匀的，各部分热量分布平衡。另外，鸡翅的表面看着有点干燥，没有看到油脂，而揭去炸篮盘，可以看到炸篮托内承接了不少滴下的油脂。

空气炸篮上层放置食物，下层集油接屑，特殊的结构设计，让食物无需翻面，也能实现均匀烘炸。下层炸篮托，收集滴下的油脂，由于有表面涂层，清洁起来比较方便。



用空气炸好的鸡翅

装盘之后看起来效果更好，鸡翅色泽鲜艳诱人。我们品尝了一下，看着有点干，但实际口感不错，外皮干脆，内里鲜嫩，油脂不多，食用口感良好，即保持了健康，又保证了美味。



炸好的鸡翅，色泽鲜艳诱人

除了鸡翅，我们还体验了空气炸薯条。首先准备一盘粗细均匀的薯条，均匀铺开在炸篮盘上，送入炉内，按“薯条”、“确定”键，开始炸。



准备一盘粗细均匀的薯条

土豆薯条本身是没有油脂的，如果你想要更好的口感，可以加点油调制一下，这里我们就省略了。



空气炸薯条的过程

经过格兰仕DR空气炸微波炉的空气炸，薯条从原先近乎白色的浅黄色，变成了明显的黄色。在炸篮的不同位置，边缘、中心，薯条的色泽相似，可见热力分布比较均匀。热力分布均匀是空气炸锅的一个重点，如果风道设计不好，热力不平衡，那就可能会出现有些位置的食材炸焦了，而有些部位的食材还没熟透的情况。



空气炸好的薯条

空气炸好的薯条，装盘好后再加上点番茄酱，不管颜值还是味道都很赞。



薯条装盘

烘干

烘干也即风干，格兰仕DR空气炸微波炉配备了光波烤管，可以用于烘干功能。它的烘干预设程序提供了水果、坚果、根茎、肉干、鱼虾、香料等六种。用户可以通过这一功能来自制小吃零食，风干储存食材，在家DIY柠檬干、西柚干、猪肉脯、干香菇、干辣椒，或者给宠物猫做小鱼干、肉干等等。



格兰仕DR空气炸微波炉，具有烘干功能

这里我们使用辣椒、西柚来体验烘干功能。为了节省时间，我们将两种食材一起烘干，选择了程序“水果”。



西柚切片



辣椒、西柚放到烧烤网上

由于食材含水量不同，我们在风干3小时后取出西柚，4小时后取出辣椒。



烘干西柚和辣椒的过程



烘干完毕

3小时足够将西柚烘得很干，出炉后，拿起一片西柚片，轻轻一掰，只听轻脆的“啪”一声，西柚片就折成了两片。



烘干3小时的西柚

烘干了4小时的辣椒，皮已经皱了起来，颜色变深变暗，跟平常购买的干辣椒已经很接近了。



烘干了4小时的辣椒

烘干是一个时间比较长的过程，因此我们测试了过程中的噪音，以及耗电量。在距离微波炉一米处测得噪音是大约50分贝，这是可以算安静的数值。



烘干时的工作噪音

这里我们提供一个简单的参照表，一般室内比较安静时是约30分贝以下，人说话声大约是50-60分贝左右，真空吸尘器扫地机的噪音是70-80分贝左右。可见格兰仕DR空气炸微波炉在空气炸时噪音不大，在厨房工作时不会影响到客厅的人。

我们用电力监测仪测得，烘干4小时，待机18分钟，共耗电1.09kWh，即4小时约1.09度。若根据深圳居民阶梯电价，第一档电量0～200度0.68元/度，那这一耗电量的电费约0.74元。



烘干4小时的用电量

烘烤

格兰仕DR空气炸微波炉还是一台烤箱，其面板上有“定温烘烤”键，可以设定35-200摄氏度，10-95分钟，实现烤肉、烤饼干、蛋挞、披萨等烹饪。

格兰仕DR空气炸微波炉配备了上下各两根的光波烤管，这点还弥补了很多“一体机烧烤无底火”的劣势，增加的底部隐藏式烧烤管进行了温度补偿，使烘焙上色更均匀，不用再中途打开翻面。



烤五花肉，同时用温度仪测试温度

烘烤也即是烧烤，这里我们来烤五花肉，同时用温度仪来测试炉腔内外各部位的温度。我们这款温度测试仪有四个温度探头，可以四个位置，我们分别将其放置在炉腔上部接近上烤管的地方、炉腔下部接近下烤管的地方，以及格兰仕DR空气炸微波炉外壳顶部、微波炉下拉门外部。这样可以测试烘烤时炉腔内的温度，也可以测试外壳的温度。



将温度探头固定在炉腔内外四个位置

将切片好的五花肉腌制好，将肉铺上烤网，将微波炉调到烘烤200度进行预热，然后把肉送入烤炉开始烹饪。



腌制好的五花肉铺在烤网上

我们将温度设定为180度，时间10分钟，出炉后，烤好的五花肉火候正好：



烘烤五花肉的过程



烤好的五花肉

可以看到，在烤网各区域位置上，五花肉的火候、色泽基本一致，烤管的火力分布比较均匀，温度控制得不错。



肉色亮丽诱人

在烤的过程中，我们的温度测试仪记录下了各探头的温度，采样间隔为10秒，数据曲线如下图所示。温度变化过程比较平稳，从40多度一路上升到160多度，10分钟后温度停止上升，开始自然下降。开始时炉腔下部的温度要比上部低大约10度，过了约5分钟后赶了上来，上下部的温度趋于一致，这或许是因为热空气上升，使上部的温度要更高一些。

烘烤过程中，微波炉外壳顶部的温度大致维持在40-50度之间，不算热，可见顶部的散热情况良好（测试环境为空调房）。下拉门的温度在烘烤过程中保持上升趋势，从35度左右升至80度左右，我们在烘烤时要注意避免直接触碰黑色圆形部位。



烘烤180度、10分钟的温度变化曲线

变频微波

格兰仕DR空气炸微波炉具有变频微波功能。用户可以按自己需求，调节不同功率的微波，来做到精准的烹饪手法，满足更多食材的精细化烹饪需求。

在这里，我们用几块相同大小的黄油块，来测试不同功率微波的加热档次。因为黄油会融化，可以直观地体现出不同功率的加热效果。



使用黄油块来测试变频微波

点“变频火力”即可进入微波功率选择模式，系统预设了200W、350W、550W、700W、900W等五个档次。平时操作时，也可以将旋钮向右转，可以快速启动微波高火并选择烹饪时间。我们每种都选择加热相同时间，20秒。



用不同功率加热

出来的对比效果是很明显的，200W功率下，黄油几乎不怎么融化，而到了900W时，黄油已经完全融解开，化成一滩了。五个功率档次分别呈现了明显的过渡状态。

评测总结

下面这段体验视频详细展示了我们的评测过程，综合了微波、烘烤、烘干、空气炸四大功能的使用过程。

从评测体验过程中我们可以看到，格兰仕DR空气炸微波炉功能丰富，集成的微波、烘烤、烘干、空气炸四种都是实用功能，能够满足现代家庭厨房烹饪的多种需求。

格兰仕DR空气炸微波炉设计典雅大方，太空舱、大舷窗的设计即有创意又美观。操控方式简单，多种常用烹饪方法可两键快速启动。在烹饪时，工作噪声不大，耗电量也在可接受范围内。这是一款创新产品，整体位于行业的先锋水平。价格方面，这款产品目前电商上销售1799元。



格兰仕DR空气炸微波炉

格兰仕DR空气炸微波炉让“宇宙厨房”不再停留于概念层面，通过功能集成与创新，无明火、无油烟地烹饪不再是幻想。