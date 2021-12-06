洁净空气带来一夜安睡 小蓝翼新风空调如何开启空调新业态

作者：Lord_ViTa

新风or净化？这个问题就像呼吸健康领域的“开源”和“节流”一样主导着消费者对于此类家电产品的选择。一段时间以来，随着对家居环境和呼吸健康关注度的提升，我们对于环境标准的认知不再仅限于温度、湿度，含氧量与微颗粒物指数同样是避不开的话题，这就催生了对于新风机、空气净化器等环境电器的需求，这些新品类之间同样迸发出新的可能。

最简单直观的例子就是新风机，以广泛使用的正压式与交换式为例，它们在引入室外空气，提升室内含氧量的同时也通过设置多层滤网，从源头处对微颗粒物与甲醛等气态污染物进行拦截，营造出更优质的室内环境。交换式新风机还具备热交换能力，在室内温湿度差异较大时能够平衡新风功能带来的影响，使环境更为舒适。

即使作为一种优秀的家用环境电器，当下新风机在市场上的渗透率仍然不高，这是因为它即作为一类独立产品，需要消费者付出额外成本，又在安装上存在一定复杂性，高规格的新风系统需要在房屋装修之初就进行规划，最简易的挂装式也需要在墙面进行开孔等操作。同时它的用户感知相比空调这类调节环境温度的电器不是那么明显，消费者很难给自己一个充足的理由选择安装新风设备。

这样看来，新风空调这类新品就拥有了十分清晰的逻辑。首先其仍以空调功能为核心，有较为广泛的用户基础。其次，带有外机的分体式空调本身拥有在墙面开孔的“特权”，只要能将新风功能的需求整合进这唯一的开孔中，在消费者看来就无需付出额外的成本。最后厂商要做的就是，在一台空调的框架下将新风功能的核心性能(例如新风量)提升，让消费者有更实在的体验。

11月30日，“小蓝翼 真新风”2021 TCL新风空调小蓝翼Ⅱ新品发布会在三亚举行。第二代小蓝翼新风空调实现了相比前代产品的大幅进步，将新风量等核心规格做到了行业领先，被认为是开创了第三代空调时代的产品。

TCL认为，空调领域正在经历上世纪末以来的三次变革，第一次是定频空调的冷热模式，通过热泵系统换向实现，第二次是从定频升级至变频，带来更节能更舒适的使用体验，第三次则是当下即将到来的新风空调时代，空调将从单一的温度调控功能，升级到拥有对室内环境拥有全面调控能力。

小蓝翼二代新风空调最大的升级点就在于新风量，在不扩墙孔、不打新孔的前提下实现了60立方米/小时新风量，相比前代提升一倍，经计算仅需36分钟就可为一般面积卧室完全换气。而为客厅设计的柜机新风量更是达到200立方米/小时，已经超过大部分壁挂交换式新风机，接近壁挂正压式新风机水平，而这都是在空调冷暖功能的基础上实现的。

另一方面，小蓝翼二代配备了多层滤网与空气质量传感器，隔绝室外空气中各类污染物，并可根据环境监测数据智能启停新风。内置热交换结构可与空调送风通道进行接触，融合空调风进行送风，使新风距离更远，温度更接近室温。此外，这款小蓝翼二代还具备自清洁能力，通过凝露、结霜、升温烘干等步骤进行深度清洁、高效除菌，让用户的呼吸健康更有保障。

使用体验方面，这款小蓝翼二代着眼于风、声、温、光、湿五大维度，开发出可智能适配场景的舒睡科技。首先其采用智柔风技术，通过柔风叶片与散风微孔将出风口强劲气流打散，营造母婴级的舒适柔风。通过优化风道结构、升级离心风机，小蓝翼二代的运行噪音低至18dB，基本杜绝噪音对睡眠影响。温度方面，小蓝翼二代可适应极端内外温差下的制冷需求，做到无惧酷暑、稳定运行、强劲制冷。最后是湿度，小蓝翼二代内置的多种传感器可智能感知室内温湿度变化，并将其实时维持在舒适水平，做到久开空调不干燥。

最后，作为拥有家电数码综合产品线的TCL也推行着全系智能互联互通化趋势，小蓝翼二代可通过APP进行远程操控，并与智能电视等家电家居实现互联，带来一体化、高体验的生活场景。

究其本质，TCL新品小蓝翼二代新风空调最大的突破还是由量变带来的质变，以实用化的新风量与优异的本质属性为消费者提供了一个选择它的理由。在消费者看来，新风空调带来的不再是一些聊胜于无的新风量，而是真正成为了不开窗减少室外尘埃进入室内的同时，维持或提升室内含氧量的一种优质解决方案。如果这款产品能在近一两年内推动新风空调品类的大幅增长，甚至取代变频冷暖空调成为新的主流，到那时才可称是开创了一个新时代。