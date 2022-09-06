独特变色门板实现丰富灯效，IFA 2022LG推出一款MoodUP冰箱

作者：饶玉

【天极网家电频道】据悉，LG在IFA 2022展会中带来了一款别具一格的冰箱――MoodUP。区别于传统家用冰箱，MoodUP最大的特色就是用户可以通过应用程序来随意更换冰箱上门板和下门板的颜色，以增加日常使用的多变风格。

具体来看，用户可以通过LG ThinQ这个应用程序，从22种上门板颜色和19种下门板颜色中进行自由选择切换，通过改变门板颜色来打造更加现代美观的厨房环境。与此同时，LG的MoodUP冰箱还提供了季节、心情、地方和流行四种灯光效果可供选择。

日常使用之际，当有人靠近时，这款冰箱会自动点亮。同时，如果冰箱在长时间没有关闭的情况之下，冰箱灯光就会自动闪烁提醒使用者。另外，冰箱也可以将灯光效果关闭，呈现出包括灰白拼色、蓝粉拼色的原本色彩。

不仅仅是机身面板颜色，MoodUP冰箱还通过内置蓝牙扬声器提供声音，轻松连接智能手机、平板电脑或笔记本电脑等设备之中，自由播放相关歌曲。值得一提的是，当扬声器播放音频时，MoodUP冰箱的LED面板可以与音乐同步变换颜色，为用户的厨房时光增添活泼和乐趣。

性能方面，LG此次展出的这款MoodUP冰箱，配备了LG先进的制冷和智能技术，可提高食物的新鲜度和便利性。并且，当冰箱门感应器检测到冷藏室打开时间过长时，冰箱门上的面板便会反复闪烁，让用户知道冰箱门需要关闭，并有助于防止冷空气流失和不必要的能源消耗。

LG电子家用电器和空气解决方案公司总裁Lyu Jae- cheol 表示：“这款独特的冰箱为厨房带来色彩、音乐和便利，并融合了 LG 的尖端技术和创新设计功能，展示了我们对提供更美好家庭生活的持续承诺。”