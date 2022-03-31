谈谈俄罗斯的家电市场

作者：疯狂BOBO

俄罗斯最近成为国民关心的话题，一来是俄乌冲突，二来是俄罗斯卢布暴跌下怎么去俄罗斯电商薅羊毛顺便关心着被各种极限制裁下俄罗斯人们的生活有什么变化。

在俄乌冲突后，很多公司都已经停止向俄罗斯供货，占据俄罗斯家电市场大量份额的S字头品牌和L字头品牌也 “被迫”暂停了在俄罗斯的业务(他们在俄有工厂但也将因库存耗尽而停工)。看着俄罗斯人民只能买到中国品牌的家电了，对于中国品牌会不会是一次躺赢的机会？ 通过一些网上的数据，采访了一些中国在俄罗斯卖得不错的家电品牌以及问了一些在俄罗斯生活的朋友，可以大概了解到俄罗斯的家电市场状况，我们一起简单聊聊。

俄罗斯家电市场的主导力量是哪些国家？

自从2014年被制裁后因为卢布汇率以及消费能力问题，俄罗斯的家电市场一直很少被提及，与俄罗斯家电市场报告有关的国内权威资料方面，我们从中国商务部对俄投资指南中只找到了2019年的一份资料《俄罗斯家用电器和电子产品市场情况》，且在2020年后也没有更新，从该份资料中得知2018年俄家电的主导力量为德国、韩国、日本、中国等外资品牌。

数据来源：中国商务部

另外据中国商务部网站2022年1月27日消息，中俄双边贸易“创新高”，2021年，中俄货物贸易额达到1468.7亿美元，同比增长35.9%，中国连续12年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国。贸易结构进一步优化，去年中俄机电产品贸易额434亿美元，增长40.7%，高出双边贸易增幅4.8个百分点。中方对俄罗斯出口汽车、家电、工程机械等快速增长。

从商务部最新的公开信息我们得知中俄的贸易在快速增长，而家电出口排在汽车之后属于快速增长的重要类别，也就是越来越多的俄罗斯人民选择中国的家电产品，中国家电品牌在俄罗斯的市场份额不断增长。

俄罗斯人民消费能力如何？

自从2014年克里米亚事件后，俄罗斯开始受到制裁，整体消费下跌还是很厉害的（商务部数据佐证了这点，但在逐步回暖）。很多小伙伴觉得俄罗斯地大物博自己生产就行，但其实俄罗斯很多家电产品都靠进口或者一些本土品牌其实都是国外OEM/ODM或本土组装的，卢布汇率下跌导致进口货品及原材料价格翻翻，譬如俄罗斯的电视都是靠进口的，原本1000元一台的电视现在要2000元，但工资没翻一倍，原本想换75寸的改55寸，55寸的改43寸或者咬咬牙凑合看着旧电视算了，而低端电视销量一直是大头。

数据来源：Omdia(单位千台)

以基本需要进口（含零配件）的电视市场为例，我们可以发现2014 年制裁后俄罗斯的电视市场在 2015 年缩水大约50%(东欧市场也受到一定影响)，虽然后面慢慢回升但到2021年也还没恢复到原有水平(奥维云网数据：2021年中国电视市场出货量3448万台)。这次俄乌冲突的制裁比2014年要严重得多，各大品牌已经停止出货俄罗斯，虽然俄罗斯经济总量甚至不广东省，但2021年俄罗斯人均GDP其实和中国差不多都是12000多美元，考虑到俄罗斯人口大概是中国的1/10，电视的消费力看着其实还行，但在卢布汇率下跌后消费力可能会进一步下跌。

上网买家电的人多吗？俄罗斯那么大怎么送？

在中国，连大妈都会上PDD买东西，那么俄罗斯人民呢？互联网化对世界的影响是巨大的，即使这几年俄罗斯经济不太景气，但俄罗斯电商市场是全球增长最快的五个市场之一(Data Insight数据)。据了解，95.8%的俄罗斯网民在线上购买过商品(Mediascope数据)，考虑到拿个智能手机上过网都能叫网民，那俄罗斯的网民占比还是挺高的，至于市场规模，我们看商业数据。

数据来源：Data Insight

Data Insight的数据显示2019年至2020年期间，俄罗斯电商市场规模预估有44%的增长，可能因为疫情不便出门增长高于2019年预期，2020年新增购物人次超1000万。2021年俄罗斯电商市场规模预估约为330亿美元左右，预估2022年将达到440亿美元。这份数据看着增长真的不错，但是我们也要知道，根据国家统计局的数据，中国2021年网上零售额为130884亿元(折合约2万亿美元，)，考虑到俄罗斯人口大约是中国的1/10，这人均消费力就比较一般了，只能说潜力值得期待(要是都能像买电视这样就好了)。

数据来源：AKIT

从2019年的数据就可以看到家电和电子产品在电商网购占比最高达到了32.7%，其次是鞋服一类的，趋势方面是不错的。考虑到中国的电商市场能做起来物流是非常重要的一环，京东拥有京东物流，而PDD则是在国家花大力气确保了乡村通路后爆发的，那地广人稀的俄罗斯物电商流情况又是如何的，能确保电商的发展吗？还是说基本只有大城市才能送货？

数据来源：Statista

根据Statista的数据，排序依次是：1线下店铺交付(到店自提或店家送货)2 俄罗斯联邦邮局3一般快递 4收获点自提(类似菜鸟裹裹)5急送快递(次日达之类)。很明显商家送货是主要的力量(据俄罗斯大城市的小伙伴说一般第二天送到，急就直接去买很方便)，但由于地广人稀俄罗斯邮政是非常重要的选择(虽然口碑不是特别好而且慢)，看来中国的电商能发展得如此之好国家真的下了不少功夫。

哪些家电品牌和产品受欢迎？是不是可以薅羊毛？

因为俄罗斯大城市的电商比较发达，一般也能保证第二天送达货品，因此不少住在大城市的俄罗斯人都愿意前往电商平台购物，部分电商平台也有线下MALL，着急就可以直接去买，这一点和我们国内还有点不太一样。考虑到俄罗斯家电消费主力中产们基本集中在大城市也比较喜欢在电商下单，所以我们通过电商平台的热门品牌、产品、价格(1元人民币大约兑13卢布)可以较大程度了解俄罗斯家电市场的状况，当然某音上也有很多俄罗斯的商场的视频，大家感兴趣也可以去搜索看看。

俄罗斯大部分都是O2O的模式，线下有店线上有电商(图片来自网络)

俄罗斯曾经最大的电子商务平台是ULmart，也和京东合作过，可惜在2020年3月1日已经清算关闭运营(官网也打不开)。目前俄罗斯最大的电商平台主要是阿里巴巴旗下的AliExpress速卖通(算是吃下ULmart的份额？)、WILDBERRIES(卖鞋服时尚商品)、M.Video、OZON、Citilink，除了WILDBERRIES外的几家都比较丰富的电子与家电产品销售，目前的状况有点像当年中国电商刚开始的战国时代。AliExpress速卖通近年在俄罗斯取得了相当不错的成绩，除了中国的产品确实比较欢迎，我国跟俄罗斯关系稳定可能是原因之一。

AliExpress速卖通

网站已使用翻译软件翻译

作为阿里巴巴旗下的全球电商名字就很阿里，在俄罗斯目前算是一哥的地位了，从其主流品牌推荐可以看到，欧美日韩品牌仍然占据主要位置，大家熟悉的中国品牌有美的、小米、ILIFE，主打洗衣机的CANDY是一个“源于意大利”但目前属于海尔的品牌。

ALIEXPRESS.RU的电视销量榜

我们打开电视的页面，可以看到不少中国电视品牌也有一些国外品牌。

华为VS55在俄罗斯的售价是79190.1卢布

以销量第一位的华为电视为例，这款型号为VS55的55寸120Hz刷新配备智能摄像头及鸿蒙系统的华为电视售价是79190.1卢布。可是怕谷歌禁用问题，采用鸿蒙系统的华为电视看来大受欢迎。目前汇率大概是1元人民币兑13卢布，华为这款VS55售价折合人民币大概是6100元人民币左右(活动价是59990卢布，折合人民币4600元)，而同样配置的中国型号为V55在京东的售价是4699元人民币。考虑到货运、税费、汇率等价格确实比中国高了不少，但是活动价和人民币接近，价格已经涨过一波(卢布暴涨)。

Citilink

Citilink也是俄罗斯本土主要的电商平台，销售的家电和电子产品很多。从官方主页为我们看到既有手机、耳机、笔记本、显卡等数码仙子产品，也有洗衣机、电视、吸尘器、吹风机等大小家电产品，洗衣机的地位貌似十分重要，在第一排正中间。

洗衣机主打品牌方面除了CANDY算是有着中国血缘的品牌外，其实还有INDESIT、ARISTON等和海尔合作密切的国际品牌，也有我们熟悉的伊莱克斯。价格方面滚筒洗衣机基本在2000到3000左右，感觉会比中国市场略贵。这样看来海尔在俄罗斯做得还是很不错，此前编辑也曾看到海尔宣称在俄罗斯的洗衣机市场高端做到第一，整体做到前三。

生活家电方面，微波炉也是俄罗斯人比较重视的家电产品，我们看到熟悉的微波炉全球销量第一的品牌格兰仕，也有与海尔关系紧密的CANDY，而BBK就是我们非常熟悉的步步高。

MVIDEO

MVIDEO也是俄罗斯本土不错的电商品牌，同样有不少线下店铺，也售卖各种电子产品和家电产品。我们从导航栏可以看到，洗衣机是排在所有电子产品和家电之前，情况和Citilink类似，甚至在某音俄乌冲突的新闻里记者还专门去采访了前线的洗衣房，俄罗斯朋友们到底为啥那么喜欢洗衣机？问了一下当地朋友，说是卢布下跌的话当地人比较喜欢抢洗衣机和电视，感觉比较值钱，而且是日常生活不可缺的重要家电(喜欢看电视讨厌洗衣服)。

再看看电视产品，从价格上看整体也是比中国市场贵一些，而品牌方面除了一些国际品牌外我们看到海尔，而飞利浦电视大概率是中国代工的。

中国的厂商怎么看俄罗斯家电市场

在积极奋进的中国厂商面前，全球哪里都是市场 ，不管是南美洲还是非洲甚至战乱的中东，那俄罗斯当然也是中国厂商目标市场之一，虽然现在是一个不错的机会但肯定没有躺赢那么简单。编辑也采访了几家在俄罗斯卖得不错的中国品牌，了解一下他们是怎么看的。

1. 汇率和结算的问题

几个厂商都表示此前俄罗斯用卢布美元结算，因为家电产品本身利润都不高，需要规模化才能带来足够的利润，然而由于国际大宗商品涨价原材料涨价等，加上卢布汇率下跌导致利润极低甚至亏损。因为受到制裁银行无法付款，一些款项没法收到影响到收入，但我国与俄罗斯通过使用人民币结算相信能解决不少问题。

OZON也是俄罗斯主流电商之一，中国品牌仍需努力

2. 暂时未收到制裁要求 但核心技术要自主化

包括电视品牌在内的厂商们表示暂时没有收到美国的技术制裁要求，目前出口俄罗斯的货品是正常的。但考虑到美国长臂管辖这种可能性，部分厂商表示目前家电的核心技术基本都自主化，所以受影响不大，但反过来也认为中国厂商确实要有更多的技术自主，尤其芯片的技术自主，才能确保真正的贸易自由。

3. 这是中国品牌的机会

其实消费者对品牌的认可都比较固化，中国厂商让中国消费者信任中国品牌都花了不少力气填了无数的坑才有今天的市占率。虽然接下来大部分俄罗斯消费者基本只能选择中国品牌，虽然中国品牌的家电无论是品质还是功能都很不错，但信心的建立不是几个月一年就能完成的。某个大厂商就表示，他们早已在俄罗斯设立分公司运营自己的中国品牌，认真在俄罗斯耕耘多年，目的就是努力让俄罗斯的消费者认可中国品牌，树立信心。

结语：

虽然不少网友调侃俄罗斯的GDP还不及广东省，但是广东省是中国GDP第一的省份且比全球不少的国家都高，俄罗斯也和中国签订了长期的能源协议，对于中国的制造业和民生来说是一个重要的保障，因此往后中国和俄罗斯的联系也将越来越紧密。另外俄罗斯和东欧关系十分紧密，一旦取得更多俄罗斯消费者信任，也会一定程度影响东欧的消费观念，从而提升东欧市场的占有率。正所谓有危就有机，回想此前的金融危机、疫情危机下不少中国品牌都把握了发展机会，所以这一次也要好好把握。