外媒：LG显示将为苹果第二代MR混合现实设备供屏

作者：饶玉

【天极网家电频道】据The Elec报道，LG Display 正在向OLED显示设备制造商 Sunic Systems 订购镀膜设备，用于生产micro-OLED 面板。据了解，LG显示(LG Display)正准备为苹果第二代MR混合现实设备提供微型OLED显示面板。

据The Elec媒体报道，LG Display将进入苹果项目，将MicroOLED面板的任务留给Sunic System。LG的目标是为 Apple头戴式设备制造和供应必要的面板，并确保它正确地符合处理 AR / VR 内容所必需的要求。

集中在具有索尼microOLED的头显上，以及由LG Display 提供的另一个用于外部屏幕或“指示器”的普通OLED，至少几年来，苹果一直在与索尼密切合作，然而，LG Display瞄准了这个位置。Elec表示，索尼一直更专注于与PlayStation相关的技术，因此苹果未来可能会决定选择LG Display来继续这项工作。

根据此前消息显示，苹果AR/VR头显已经有望亮相，相关报道称，这款耳机预计将于2023年发布，供应商已经在准备进入苹果的新计划。苹果可能在其耳机中使用 microLED 技术，据了解，microLED 可以广泛用于 Apple 的混合现实耳机等设备中，使用 microLED 可以降低功耗并提高亮度。

此前便有传闻称，苹果公司将在WWDC22活动期间推出了这款耳机，现实情况是并没有。目前，有消息称，这款耳机将在2023年头几个月首次亮相，价格至少为 2,000 美元。