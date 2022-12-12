WIFI直连远程掌控 多种开锁强力守护 云米AI智能门锁Super 2E评测

【天极网家电频道】伴随着智能AI、智能传感、指纹识别等技术的改良更迭，智能门锁越来越成为构筑家庭安防“防护墙”的重要组成部分。同时，凭借开锁方便、简单易用、能够解决“忘带钥匙”痛点的优势，智能门锁逐渐受到消费者的认可与青睐。

近日，全屋智能先驱品牌云米科技发布一款智能门锁新品――云米AI智能门锁Super 2E，它突破了传统智能门锁需要额外购买蓝牙网关才能实现更多交互场景的缺陷，采用WIFI无线直连的方式，大幅降低了门锁联网的难度，助力实现更大范围的全屋智能。在开锁方式上，云米Super 2E搭载了全自动锁体，内置直插式C级锁芯，以半导体指纹识别开锁、20位虚位密码开锁、标配IC卡开锁等方式实力保障家庭安防。在其他智能使用方面，通过连接云米APP，云米Super 2E能够协同进行开锁记录、告警记录、用户管理等操作，进一步加强门锁的安防性能。下面，我们将通过具体的测评与大家一同了解这款云米AI智能门锁Super 2E。

外观设计

据2021年中国智能锁行业销售类型数据显示，采用极简或是简约风格设计的智能门锁更为消费者所欢迎。云米Super 2E紧跟行业设计潮流，采用了极简一体的设计，以铝合金材质打造机身，简约又不失大气。

门锁的前面板部分，云米Super 2E搭载了一个炫彩灵动交互屏，开锁关锁时会呈现独特的光效，焕新开关门体验。数字密码面板采用IML注塑工艺，不仅触控灵敏，而且耐磨防刮、不易掉漆。面板上特设电子门铃按钮，用户无需额外安装门铃，访客到访按铃，屋内即可快速知晓。

相比于传统执手款智能门锁，云米Super 2E搭载新一代锁体动力系统，用户只需轻轻推拉就能实现开锁开门、关门关锁的操作，无需再进行旋转把手之类的多余操作。云米Super 2E的门把手融入人体工学设计，方便使用指纹开锁，符合用户握持习惯。

门锁的后面板部分，云米Super 2E设有应急旋钮，以应对电池没电、面板损坏、灾害发生等情况的紧急开锁需要。此外它还拥有童锁设计，向下拨动按钮可开启童锁功能，用于防止幼童或是宠物误触开门带来的安全威胁。

配件方面，云米Super 2E配备了行业最高标准的直插式C级锁芯，能够有效加固门锁，防止撬锁、暴拆等行为。同时它还配备了一块5000mAh的大容量可循环充电锂电池，满电后可保证最长4个月的长久续航。期间无需频繁更换购买电池，不仅节约成本，也更加环保。

不仅如此，云米Super 2E还配备了专用IC卡、机械钥匙等开锁配件，给用户带来更多样的开锁方式。锁心包带有天地钩配件，适配装有天地钩的门体，可让天地钩保持常开状态。

功能特点

WIFI直连 无需网关

作为智能家居硬件产品的第一入口，智能门锁的开锁连接方式与用户的使用体验呈正相关。云米Super 2E采用WI-FI无线直连,用户只需打开门锁的网络设置直接输入密码便能够为智能门锁配网，与需要额外购买蓝牙网关进行连接的智能门锁相比，采用WI-FI无线直连的云米Super 2E无疑降低了用户的使用成本，也能解锁更多诸如远程开锁控制、开锁记录查询、多种家电联动等使用场景。

WIFI联网配置中

配网连接后，用户可登录云米APP进行指纹录入，添加不同家庭成员的指纹，并对指纹进行对应成员的身份记录。录入成功后，家庭成员的每一次开锁时间、开锁方式都能够在APP上实时显示，为用户带来一站式门锁安防管理。

门锁成员管理

此外，云米Super 2E锁体内置高精度传感器，当锁舌归位异常，即门锁处于未关或虚掩状态时，门锁将自动告警并同步推送信息至APP，及时提醒用户关锁关门，避免可能出现的安全隐患。

门锁异常告警

不仅如此，云米Super 2E还拥有试错告警，当使用密码、指纹、门卡等解锁方式连续5次都解锁失败时，就能发出告警声音，门锁这时候会自动锁定且不能进行解锁操作。用户可以提前预设报警密码或是报警指纹，添加紧急联系人信息，当受到不发分子胁迫时只要输入胁迫密码或是胁迫指纹，云米Super 2E便会向紧急联系人发送求救信息。

告警提示

在更多智能互联体验方面，云米Super 2E能够通过联网接入云米生态，轻松连接多种智能家居，在云米APP内设置智能场景及联动设备，即可实现全屋智能。譬如，当门锁解锁成功时，家中自动进入温馨回家模式，灯光、窗帘、空调等家电器具同步开启;而在离家关门上锁后，用户可在15秒内点击门锁前面板上“离家”按钮并按“√”确认，家中进入离家模式，未关的电器能够同步关闭。

全自动开锁 半导体指纹识别

在锁体的使用上，云米Super 2E搭载了新一代锁体动力系统，开门时能够自动缩回锁舌解锁，关门时则自动伸出锁舌上锁。与市面上的半自动智能锁相比，云米Super 2E在完成指纹识别或是密码识别后不用按压把手就能直接拉开门，关门时不用上提把手就能自动上锁。全自动开锁不仅让用户的开关门变得更为便捷，也能避免出门之外或是独立在家因忘记锁门所带来的安全隐患。

开门自动解锁

关门自动上锁

在具体指纹开锁方式上，云米Super 2E搭载半导体指纹识别模块，配合AI自主学习技术，能够实现精准识别，秒速开锁，无惧指纹变化，不管是成年人、老人、幼童，都能迅速开锁。为了进一步测试云米Super 2E指纹开锁识别的成功率，我们选取三位成年人来进行指纹识别开锁测试。测试条件为：三人依次使用指纹连续解锁5次，手指放置于指纹识别区不超过3秒。测试得出，15次指纹识别均符合条件解锁成功。可见，云米Super 2E指纹识别解锁能力准确且快速。

5000mAh大容量锂电池 4个月长久续航

在门锁的续航能力方面，云米Super 2E拥有一块5000mAh大容量锂电池，满电后可实现4个月的长久续航。电池自带可循环充电属性，用户无需频繁更换购买电池，进一步节约使用成本。而当电池电量不足时，APP能够同步电池电量状态，进行低电量告警，同时门锁也会在用户开锁时发出“电量不足”的语音播报，提醒用户及时充电。

此外，云米Super 2E还拥有一个Type-C应急电源接口，当门锁彻底断电时，用户可以对门锁前面板进行拆卸，使用应急电源接口为门锁紧急供电，以完成开锁解锁操作。

Type-C电源紧急供电

六大解锁方式

指纹开锁

指纹识别是目前智能门锁常用的开锁方式。在使用指纹开锁前，用户需要提前在云米APP上进入指纹的录入，云米Super 2E也会在录入的过程中给予用户同步语音提示。指纹录入成功后，用户即可以使用指纹进行识别开锁。

老年人指纹解锁

密码开锁

云米Super 2E的数字密码面板采用触碰唤醒的方式，不同成员可以设置专属的六位解锁密码，同时云米Super 2E还支持最多20位虚位密码的输入，只要不改变原始密码顺序，前后或中间插入多个数字都可以实现开锁。

虚位密码解锁

不仅如此，云米Super 2E还可以设置临时密码，灵活应对家中无人时的开锁需求。临时密码包含一次性密码和限时密码两种方式，当亲朋好友临时来访但没人在家时，用户可以通过手机APP远程生成一次性密码，避免“拒之门外”的尴尬;而当预约了家政服务当家里没人时，用户也可以通过手机APP远程生成一段时间内的限时密码，非常方便。

临时密码设置

门卡开锁

云米Super 2E配备了两张门锁IC卡，在云米APP进行用卡的成员绑定后，可在门锁前面板的数字密码区域刷卡开门。实测解锁迅速，过程无需长时间等待。

机械式钥匙开锁

当智能门锁出现断电情况时，云米Super 2E可采用配备的机械式钥匙应急开门，钥匙孔位于门锁前面板的锁芯盖之后，用户需要拔出锁芯盖，才能使用机械式钥匙开锁。

机械式钥匙开锁

而当门内出现紧急情况但门锁处于断电状态时，用户可以使用后面板上的应急开锁旋钮进行开锁。

应急旋钮解锁

安全测试

为防止不法入侵，云米Super 2E设置了多项门锁异常告警提示。通过实测，当使用指纹、密码连续解锁失败5次后，门锁自动锁定并进入多次试开报警状态，APP同步显示“密码验证多次失败”告警。用户需要在APP内选择“解除报警”，或是等待3分钟后，门锁才能解除锁定，才能恢复正常开锁状态。

试错告警

而当遇到胁迫开锁情况时，用户只需输入事先设定好的胁迫密码或指纹，门锁就能以正常状态解锁，但云米APP能够实时显示当前正处于胁迫开锁情况，并以短信的形式通知紧急联系人，最大限度的保障家人的安全。

告警解除

除此之外，云米Super 2E还搭载了电磁防护设计，有效抵御小黑盒的干扰。小黑盒是一种可以发出电磁脉冲的设备，能够干扰甚至破坏电子设备，它所释放的电磁脉冲，能够将一盏没有接电的节能灯点亮。

小黑盒破解测试可以作为检验智能门锁安全性能的标准之一，倘若云米Super 2E没有被小黑盒破解开锁，则证明它的安全性能有一定的保障。我们使用开启小黑盒释放电磁脉冲靠近云米Super 2E，可以看到数字密码面板被唤醒，电子门铃的按钮被触发，但是数字密码没有任何输入反应，用力向外拉门也没有任何能打开的迹象，可见云米Super 2E具备对小黑盒破解的防护。

评测总结

演示视频：

作为云米首款自研自产的智能门锁，云米Super 2E深度调研用户使用习惯，综合多种开锁方式的常用场景，并结合数字化时代下联网控制的使用需求，为用户带来智能、便捷、安全的开锁体验。价格方面，这款云米Super 2E延续“亲民”路线，官方售价仅需1199元，同价位智能门锁横向对比起来可谓性价比极高，感兴趣的朋友不妨关注一下。