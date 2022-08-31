新风空调能否成为现代家庭标配？一切或将是时间问题

作者：饶玉

【天极网家电频道】进入2022年“下半场”虽然已经逐渐入秋，但是国内仍有很多地区处于炎热高温之下。以空调为代表的制冷电器七八月份迎来了异常的火爆期，余温至今未消。中怡康数据显示，刚刚过去的7月份空调线上市场零售量、零售额分别同比增长41.6%、44.6%，进入8月，线下市场量、额规模同样实现超20%的同比增长。

消费升级的市场背景之下，近几年来空调行业中的新物种“新风”空调开始被众多消费者所熟知。与此同时，关于新风空调这一新产品也出现了两个极端的大众评价，分别是热情高涨的认可，以及智商税的疑问。与传统空调相比，新风空调主要是搭载了所谓的新风系统，新风空调在传统空调基础上多增加了新风设备，借助离心风扇，实现室内外的空气流通置换。

在体验上，新风空调可以在实现制冷热的同时，实现室内外空气流通。室外空气经过过滤后源源不断的输送到房间内，这样可以实现门窗紧闭下的室内空气的流通，不用担心长时间呆在空调房内所带来的“头晕脑胀”的空调病。

所以不难看出，新风空调所描述的家庭环境场景要较传统空调更为舒适。但是新场景新体验，以及新风空调的加料，使得新风空调的价格普遍也要高于传统空调。同时，由于换气时产生的“过滤”需求，使用新风空调也需要肩负起换滤芯的额外支出。

除此以外，还有很多消费者认为，新风空调实现室内外空气流通的同时，会减小风量形成制冷热与换气的“双将就”局面，因此也被不少消费者冠上“智商税”的称呼。不过鉴于新风空调的受众用户规模并不大，同时新风空调的对手是所有的传统空调品牌，所以该言论可能会部分有主观性偏差。

众所周知，如果忽略掉今年的“高温天”，空调行业其实并不好过，市场多年持续低迷。新风空调的“新体验”恰如一注新鲜血液，掀起了新一轮品质消费升级热潮。目前，新风空调行业的品牌开始增多，诸如家电巨头海信、TCL等品牌也在近两年中开始主打“新风”产品，新风空调的产品SKU也在逐渐上升中。

当下，新风空调行业正在确立一些技术路径和流派。诸如目前市场上主流的新风空调技术均为单向流微正压技术，在保证一定新风量基础上解决安装、噪音等用户体验的问题，成为主流企业的首选技术方案。与此同时，增加新风量的双向流技术也再逐渐普及中。近些年“高端家电”的趋势愈加明显，新风空调能够在密闭的环境下进行室内的“通风”，能够带来更加舒适健康的使用体验。伴随着新生代消费者群体的崛起，新风空调所代表的高品质生活也更加容易被接受。

与此同时，新风空调行业也在逐渐的规范中，2020年由海信牵头制定，中国产学研合作促进会首次发布《带新风功能的房间空气调节器》团队标准，规定了“新风空调器”的定义、产品分类、技术要求等。标准的指定意味着行业的有序发展，越来越多的企业可以依据标准进行产品的创新迭代，可以极大的提高消费者的使用体验。所以当下新风空调行业的火热，能够快速推动行业的发展，加快“新风吹入寻常百姓家”的进程，这一切只是时间的问题罢了。