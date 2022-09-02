引领衣物分类健康洗护趋势 创维S15H双驱分舱洗衣机评测

作者：Lord_ViTa

衣物分类洗护正日益成为高端家庭用户的新兴需求，其原因自然是考虑到衣物种类的多样与对应的洗护需求，例如不同家庭成员的衣物、贴身衣物与外衣、儿童与成人衣物，以及名贵衣物单独洗和小件衣物快洗等场景。尤其在二胎、三胎、三代同堂等家庭成员较多的使用场景下，日常使用洗衣机分类别逐一清洗、脱水、烘干每件衣物将会耗费大量时间，且难以满足这些场景需求。

如果既要高效又要干净地去实现衣物分类洗，按以往的解决方案就需要两台以上的洗衣机，不光安装、操作复杂且水耗、电耗成倍增长，而省空间且工作高效的分舱洗衣机则完美解决了这些场景的痛点。

创维推出了全新的S15H双驱分舱洗衣机，拥有分区独立洗、全功能覆盖的创新特点。这款洗衣机采用上下双滚筒设计，拥有上筒5kg、下筒10kg洗衣+7kg烘干的家用大容量，搭配上筒“魔镜全息”触控面板，可实现双筒独立控制与工作，并通过多种独有护衣程序以及独立三投放、活水循环喷淋等设计实现衣物高效洗护，覆盖多数家用场景。创维这款全新双驱分舱洗衣机不仅容量上实现突破，在功能上更是“一台顶两台”，其性能表现如何？天极网评测室将通过实际评测为大家展示。

外观设计

这台创维S15H双驱分舱洗衣机采用“墨羽纱”配色，外观设计给人的第一印象正如其名，以更加精致、沉稳的深灰色为外表面主色，并通过VCM工艺打造出细腻、亲肤的表面质感。

机身正面整体采用无界设计，除上下滚筒门等元素外没有太多繁杂线条，整体呈现大气内敛的观感。上下筒滚筒门均采用双层刚钻玻璃，兼具美观大气的设计与防烫保护等功能性。整体来看，这款双驱分舱洗衣机具有统一、和谐的设计风格与合理的功能布局，与常规滚筒洗衣机一般能够适应包括嵌入在内的多种摆放方式。

创维S15H双驱分舱洗衣机的机身尺寸为605mm*600mm*1400mm(宽*深*高)，占地面积与同容量水平的常规滚筒洗衣机相当，嵌入安装时同样需要注意在各处预留一些空间。

在功能区域的布局方面，这款创维S15H 将上下滚筒分置于机身正面上下部，滚筒门均采用左侧铰链、右侧锁扣设计，从右上角握住边缘向左拉动打开。值得一提的是操控区域设计，上筒门表面的上半部分同时也作为“魔镜全息”触摸控制界面，这一块区域的离地高度约为1.2米，使不同人群都拥有较为舒适的操作姿势，也能一定程度上防止儿童误触。

它的控制逻辑同样十分清晰易懂：待机时整体息屏，与刚钻玻璃材质筒门融为一体，长按电源图标即可开机显示。电源图标左侧可以进行三类洗衣剂投放控制以及超净、UV除菌两种功能控制，右侧则是预约、水温、漂洗(次数)、(脱水)转速、烘干几种常规的洗衣程序调节。“魔镜全息”界面中部是主要的状态显示区域，包括功能启用状态与预计剩余时间。下部呈两排布局的则是各式预设洗衣程序，以及左右两端的上下筒独立控制，上筒或下筒图标闪烁时，说明用户正在进行该区域的程序设置。

打开上筒门，我们可以看到前文提到的“独立三投放”洗衣剂盒，同样出于易用和防误触考虑，它采用隐藏在上筒门内侧的设计，洗涤剂、特护剂、柔顺剂三区储存容量分别达到800ml、400ml和500ml，降低家庭用户添加各类洗衣剂频率，长期使用更省心。其中“特护剂”区域可用于投放宝宝专用的洗涤剂，与大人使用的洗涤剂区分开来，使用上筒洗衣时，拥有抗菌、低刺激等效果的专用洗涤剂可为母婴人群提供专属呵护。此外，这台创维S15H双驱分舱洗衣机也凭借多样技术和优异性能获发母婴级洗衣机证书，拥有专业权威级认证。

来到机身正面右下方可以看到过滤器盖，按动即可向下弹出，可用于清洁内部拦截的污渍，此外还有两处橙色的拉环，左右分别可用于上下门应急开门。

机身表面的其他细节方面，创维S15H分别在正面的左下角与右上角贴有两处标签，左下角为家电必备的中国能效标识，显示这款双驱分舱洗衣机整体达到了一级能效，耗电量、用水量分别为1.19千瓦时/工作周期和97升/工作周期，总洗涤/脱水容量为15公斤，洗净比达到1.10，为滚筒洗衣机产品中的优秀水平。

右上角的标签则注明了上下滚筒具体的容量配置，以及一部分功能特性。正如前文提到的，创维S15H的上筒拥有5公斤洗脱容量，下筒拥有10公斤洗脱容量和7公斤烘干容量，此外双滚筒均采用变频直驱电机，电机享受十年保修服务。

功能介绍

作为一款搭载了双滚筒与多种高端洗护功能的双驱分舱洗衣机，创维S15H需要一种有效的方式来实现双区并用、独立控制，而“魔镜全息”控制界面能够为用户在调用这些功能时提供更清晰直观的操作逻辑，让我们一起来看看。

如上图所示，长按电源图标开机后，我们就能够一窥这款双驱分舱洗衣机功能界面的部分面板，之所以不是全部，是因为创维S15H在开机后默认处于上筒控制状态，因此一部分下筒专属功能如大件洗、烘干、空气洗等的图标会熄灭，避免用户产生混淆。

同样，在触摸右侧“下筒”图标后，各个下筒专属功能图标亮起，上筒专属功能图标(特护剂、护婴洗、护衣洗)熄灭。创维S15H以这种方式为用户提供了清晰的双区独立控制能力，即使是在同时工作中，触摸上筒或下筒也能够切换查看工作状态，了解当前程序、剩余时间等信息。

说完控制，随后要介绍的是对洗衣机而言最根本的衣物洗护功能，这款创维S15H能够达到洗净比1.10的优秀水平，说明它在掌握核心科技的同时拥有合理的程序组合，使得上下分舱设计在独立完成洗脱工作的基础上，能够发挥出更好的协同效果。

以最常规的洗衣程序举例，创维S15H提供的智能洗模式可适应我们日常生活中多数洗衣需求，在此基础上我们也可以对洗涤水温、漂洗次数、脱水转速等常规参数进行独立调节，以及单独启用UV除菌等更多特有功能，此类设置对上下筒而言是通用的。

同样值得一提的是可独立控制添加与否的三种洗衣剂投放，在洗衣开始前的程序设置中，可对当前使用筒设置添加哪一类洗衣剂，是否开启UV除菌功能，甚至可以选择不添加任何洗衣剂，提供了相当的使用自由度。同时为了避免不同洗衣剂中化学成分可能发生的反应，程序中定位相似的洗涤剂与特护剂被设计为无法同时使用，增强安全性。

现代家庭用户时常有少量衣物快洗需求，因此30分钟快速洗甚至是15分钟极速洗功能，对新推出的洗衣机产品而言十分必要，而少量衣物快洗的场景也与这款创维S15H的5公斤容量上筒节能节水的特性相匹配。可以看到，采用“母婴专护”定位的上筒同样支持两种快洗功能，并且保留专属的特护剂添加功能，无需担心不同洗衣剂混用问题，能够在提高效率的同时满足护肤、护色、护衣等高端需求。

对于容量更大的下筒，我们更关注它对于大件、多件衣物清洁等家用场景的适应性，以及集成的烘干、空气洗等功能。创维S15H下筒采用内置冷凝式烘干功能，具有智能多档烘干、微蒸空气洗等模式，搭配多重温控传感器具有衣干即停特性，可减少烘干导致的纤维损伤。

在常规的衣物洗烘，综合污渍清洁测试以外，我们还集中体验了毛毯等大件的完整洗烘功能，以及抱枕、毛绒玩具等的空气洗清洁功能。从结果上看，毛毯、抱枕等物品表面的长纤维毛绒能够得到有效抚平、清洁，并且在烘干结束后回到干燥可用的状态，消除了长期存放闲置导致的轻微异味，同时没有产生损伤问题。

最后一项要介绍的功能是自清洁，这也是我们在安装好这台创维S15H后首先使用的功能。当下许多类型的家电，尤其是与饮食、卫生等健康因素密切相关的家电广泛配备了这项功能，对洗衣机而言，单纯通过水流进行的滚筒自清洁程序早已出现，但当下功能更加全面多样的洗衣机则会结合加热、蒸汽、UV乃至臭氧等多种功能，打造出用户穿衣健康的多重防线。

对这款创维S15H而言，它的自清洁功能基于加热洗，最高可将水温提升至96摄氏度，提供有效的广谱杀菌效果，同时也更有助于冲刷下滚筒内外可能沉积下来的衣物纤维等污渍。结合银离子杀菌、UVC深紫外杀菌、60摄氏度高温筒自洁等功能，构成四重用户健康保障，足以应对细菌、螨虫等多种健康威胁。

以上就是这款创维S15H多种功能中比较具有代表性的几种，高端功能组合与分舱独立双系统的控制方式能够提供更高的效率，让用户在日常生活与洗衣需求中游刃有余，接下来我们也会通过几项具体测试，来看看它的清洁性能与使用体验。

使用体验与环境测试

对于一款分舱洗衣机，它整体上的大容量与“双线程”带来的高效率固然引人注目，但我们也应该关注它作为洗衣机的本职工作表现如何。在前文中我们对快速洗脱、大件洗烘、空气洗、自清洁等功能进行了体验，而洗衣效果测试中最直观可对比的是接下来的综合污渍清洁测试。

这项测试中，我们使用五种清洁难度不一的调味料等液体作为目标污渍，分区域涂抹于洁净的白色T恤上，从左至右分别是：辣椒酱、沙茶酱、烤肉酱、酱油、可可粉冲调液体。

表面的目标污渍稍干后，我们将它投入创维S15H下筒，并进行洗衣模式设置。

测试使用的程序整体上依然基于创维S15H预设的智能洗模式，同时我们手动启用了超净模式、UV除菌、烘干功能，以及调整洗涤水温至60摄氏度，可以说全力以赴应对挑战。设置完成后可见整体程序预估时间长达4小时9分，但由于衣物量较少，最终实际耗时稍短。

程序结束后取出白色T恤，可见除最顽固的辣椒油渍与沙茶酱渍以外，后三类污渍均已无法看到痕迹，辣椒油痕迹仅有少量残余，沙茶酱痕迹面积较大但整体颜色更淡，经过多次清洁或人工针对处理后也有完全复原的可能。

综合来看，创维S15H的衣物清洁能力在应对衣物表面的辣椒酱、沙茶酱等挑战时也有不错的表现，体现出洗净比1.10应有的水平，我们认为这与创维S15H下筒采用的循环喷淋技术有关。

循环喷淋技术是指创维S15H搭载的下筒内置循环水泵，在滚筒中，洗涤剂与水的混合液集中在滚筒底部，并且容易沉积下来，导致无法深度接触滚动、漂浮的衣物。循环喷淋技术可将底部更高浓度的混合液体抽取、喷淋至表层，增加与衣物的接触，有效提高洗涤剂的利用效率，从而实现相同用量更深度的衣物清洁性能。

此外，我们在上文的体验与测试过程中，也选择了一些项目进行功耗与噪音的环境测试。

功耗测试

每次测试前，均会将电力监测仪电量归零。

选择一次30分钟快速洗脱程序，测得耗电量为0.04千瓦时。

对抱枕、毛绒玩具等进行40分钟空气洗，测得瞬时功率高位为1500瓦左右，耗电量为0.36千瓦时。

对毛毯等大件进行一次完整洗烘程序，测得耗电量为0.4千瓦时。

上文综合污渍清洁测试中包含的多项洗烘功能与长达3-4小时工作，测得耗电量为1.53千瓦时。

噪音测试

噪音环节中，我们先测试了环境底噪，约为45dB。

在常规的衣物洗涤状态，测得噪音约48dB，优于国家标准62dB。

空气洗程序中，由于滚筒转动，测得噪音约54dB。

滚筒高速旋转的脱水状态下，测得噪音约67dB，同样优于国家标准72dB。

演示视频

评测总结

本次我们评测的这款创维S15H双驱分舱洗衣机在许多方面都表现出十足的高端特点，行业第一款VCM表面工艺与墨羽纱配色组合出细腻的类肤质感和大气深沉的外观风格，上下刚钻材质滚筒门则成为一体化无界设计的点睛之笔，使其能够适配大部分现代家装环境风格。

功能和使用方面，创维S15H能够通过针对性的功能组合与集成化的结构设计，充分利用家居垂直空间，在与常规洗衣机相似的占地面积中提供更加强大与多样的功能。它关注的不再是某一单项的性能，而是应对用户复杂使用场景的能力，以及成为衣物分类、健康洗护趋势最佳解决方案的实力。在母婴衣物、深浅衣物、私密衣物等分类洗涤需求方面，创维S15H能提供常规洗烘一体机与洗烘套装所不能及的便捷体验。

在一系列实测体验中，创维S15H双驱分舱洗衣机表现出良好的洗烘性能与功能适应性，5kg上筒用于专属衣物洗护，10+7kg下筒用于应对洗烘需求，并通过双直驱变频电机与变频烘干风机提供静音、节能、低震等优质的低环境影响特征。可以说它是一款充分满足消费者品质生活需求，为更健康的衣物洗护习惯提供便利的分舱洗衣机产品，。