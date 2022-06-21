618全网GMV破7亿！聚焦用户需求 极米实力领军投影市场

作者：饶玉

伴随着618电商大促圆满落下帷幕，家电行业各个品牌的战报纷沓而来，其中，国内投影品类头部品牌的极米晒出的“618战报”表现就极为亮眼。根据战报显示，极米投影618全周期全网GMV破7亿!京东&天猫投影机类目销量/销售额实现九连冠!同时，在单品方面，高端旗舰H3S全网销量破45000台，全网单品GMV破2亿;极米爆品Z系列全网销量破90000台，极米H3S、极米NEW Z6X以及极米Z6X Pro三款产品更是包揽天猫618投影仪热卖榜TOP3，持续领跑京东数码618投影单品。

对于极米近年来取得的成绩相信大家有目共睹，作为一家成立于2013年的年轻公司，近几年来，极米迅速崛起成长为投影设备行业的龙头品牌。纵观近年来极米的向上发展之路，可以看到它在科技创新上的持续大力投入，在产品上的细致打磨及完善布局，以及对市场变化的精准预测。一分耕耘一分收获，以上诸多方面的不断提升，使得极米从市场众多品牌中脱颖而出，一跃成为投影行业的头部品牌，产品也广受消费者好评。

伴随着极米等新锐品牌进军投影市场，投影产品出现了明显的变化――更加聚焦于用户体验。除了在产品亮度、画质、技术光源等硬件技术的升级，产品端也不断加持诸多AI智能属性――智能调焦、智能避障和幕布对齐，让产品变得更加简单易用，也让投影产品逐渐走进万千用户的家庭中，成为现代用户观影的必备选择。

上手难度高是以往投影产品普及的一大障碍。开机需要等、机器的摆放位置决定了投放距离、角度等等问题;投影区域同样需要很高的要求，不然会出现画面不正、倾斜、凸凹等情况，这些都需要用户一点点手动去调节...所以在产品的易用性上的创新突破，是极米一直以来专注的方向之一。在极米投影产品迭代的路上，全自动梯形校正、画面对焦、画面智能避障、画幕自动对齐等一系列功能让用户能够获得到更精准、易用的体验。无论是面对复杂的投射条件，还是刁钻的投射角度，极米投影仪始终都能迅速找到合适的位置并投射出方正清晰的画面。

而在这一切的背后也是极米的“核心实力”。2014年极米就创办了第一所光学实验室，2019年极米科技实现了光机技术自主化并逐步导入量产。截止到目前为止，极米自研光机占比已提升至90%，同时具备全面的投影设备开发能力，并在投影设备整机开发、算法开发和软件系统等方面均积累了一定的核心技术。

目前，极米拥有了四大创新技术，均为行业领先水平：一是创新智能护眼技术，利用人工智能算法对画面进行处理，实现防射眼保护;二是创新自动梯形校正技术，通过鹰眼感知算法和图像智能识别，投影放在侧面，都能快速对画面进行自动校正;三是创新画幕对齐技术，投影时能够自动将画面完美匹配到幕布画框之内，省心省力;四是创新智能避障技术，当投影遇到墙面上有异物比如开关、壁画等，画面都能自动避开，找到更合适的投影面。

如此重创新、着力让产品更好用，极米投影仪产品能够迅速被消费者接受自然不足为奇。与此同时，坚持体验为先，技术创新的基本路线也让极米投影仪取得了一系列的优异成绩。据IDC数据显示，极米从2019年起，便开始蝉联中国投影仪市场NO.1，在2021年极米全年出货量占比总出货的21.2%，不仅拿下国内投影市场出货量第一，更拉开了与追随者之间的差距，市场占有率超过第二到第四名总和。

极米在投影行业中脱颖而出还与其对消费者的洞悉以及对市场的把控等原因密切相关。以今年618的明星产品Z6X Pro为例，在设计上这款产品里成为同价位里最轻薄、最好用的投影产品。极小的体积不仅能够完美的融于所有居家环境，在保持小巧体积的同时还具有超强的性能，以及非凡的智能体验：包括突破1000ANSI流明的亮度;全新的实时防射眼保护;双目视觉让画面自适应更精准;搭载万元级别电视才有的CPU。诸多的创新配置无一不透露着极米对于消费者需求的洞悉和满足。

可以说，极米能够取得这样的成绩并非易事，无论是将家用投影核心聚焦于用户体验，还是显示硬件本身的技术升级，亦或是增加易用性所做的交互创新，极米都走在了行业的最前端。回想行业没有极米的时代，投影产品往往只是办公室或小部分家庭用户的选择，而如今家用投影已经占据了投影市场的半壁江山，成为用户家庭的必备。站在大势风口之上的极米，未来也一定会凭借其核心技术、重体验的DNA，带领行业加速发展!