2XX元搞掂智能家庭升级？！绿米S1E个性妙控触屏开关解析

作者：BOBO

【天极网家电频道】家庭智能化已经成为日常，不少朋友家里都拥有各种各样的智能设备，小到智能灯大到智能门锁窗帘应有尽有。除了新装修之外，大多数人家里应该积累了不少的智能家居设备，而他们最大的疼点可能就是如何把这些设备统一快捷多方式操控，而不是每次打开手机控制其中一个。升级智能家居来提升使用体验和操控效率就是这些用户最迫切的需求，然而面对众多的协议、不同的智能系统以及各种产品，还有价格昂贵的触控面板，如何高效高性价比的实现家庭智能升级呢？

面对目前智能家庭用户的迫切需求，胡润全球独角兽企业榜唯一入选物联网全屋智能行业代表企业- Aqara绿米推出了全新的个性化智能妙控触屏开关S1E，拥有4英寸可自定义多主题触控面板，支持3个电路开关、6个无线开关以及54个妙控卡片，而价格仅需279元。价格如此低的S1E到底值不值得一冲？又是如何帮我们实现家庭智能升级的？接下来编辑为大家详细解析。

全场景全平台级兼容性

智能家居升级很关键的一点就是兼容性，不仅需要满足各种使用场景以及支持各种平台协议，也要兼容支持好各种智能设备。智能妙控触屏开关S1E不仅可以接入苹果Apple生态的家庭智能互联HOMEKIT且支持Siri语音控制，还支持安卓android生态下的小乔语音助手、小度助手、天猫精灵、小爱同学等多个语音操控，可以关联灯、开关、窗帘、插座、智能门锁(需网关)等智能设备，支持WIFI互联无需网关即可工作，且通过成熟的zigbee协议来关联各种子设备，链接成熟稳定。

满足全年龄段的个性化

智能家庭设备也算属于家电的一个部分，那么买家电首先是能用其次就是好看，颜值这个事儿真是一千个人里有一千个蒙娜丽莎的笑脸，如何满足用户的个性化需求其实是现在主流家电设计中极其重要的一个话题。

绿米S1E真是下了大功夫，，S1E不仅可以搭配各类智能开关，且出场就配备五大个性化主题(后续计划至12个主题)涵盖自然简约、金属集合质感、趣味可爱、绘画、中国风等最热门的主流风格，满足各种年龄段的个性化需求，无论你是80后90后00后总有一个适合你。

面对强迫和症处女座用户还可以自定义界面，共有6页界面，一页最多可支持9个妙控卡片，可以自定义成开关、设备或场景。

即使拥有了丰富的个性化主题和自定义，外观方面S1E也一样将个性化进行到底，5款自然色彩的外壳可以满足不同的家装风格，不至于让控制开关变得太突兀，这么多颜色的选择甚至可以配合好你家的墙纸。

好用安全高品质

相对于上一代智能家庭大部分只能通过手机操控老模式，S1E支持触屏、语音、APP以及自动化控制，完全是跨时代的升级。对于苹果的用户来说，S1E完美支持HOMEKIT，通过Siri就可以轻松控制各种智能设备，当然S1E也支持安卓系统的语音操控

双碳和环保是目前的大趋势，而细到个人肯定就是要懂得节约能源，省电就是省钱!通过边缘计算数据，S1E可以统计出全屋的能耗，帮我们更好的做能源管理，对于一些个创业办公场所或者小型公司编辑觉得也同样适用，尤其是在缺电限电的时候。

安全性肯定是开关十分重要的一个环节，S1E具备过温过载保护功能，当外接负载功率超过额定功率或限定温度时(白炽灯≤2200W共三路，节能灯、LED灯、荧光灯≤400W共三路)，面板自动断电，而且防雷放浪涌。面板材料选择V-0级阻燃材料不仅适用于家庭场景，即使是高要求的公共场所如酒店、学校、商场等场景都可以满足。

我们的家需要一个智能触控开关面板吗？

答案是肯定的，首先这么漂亮的高科技产品每天带来好心情就值回票价啦。其次家居智能化带来的便捷性和体验都远超传统家居，想想一下你以前半夜起床还要抹黑开灯，现在喊一句Siri开灯就完事了，在床头玩手机玩累了，手机一放含一句Siri关灯就进入梦想了，多惬意啊。甚至对于还没感受过智能家居的朋友来说，智能触控开关面板也可以成为他们体验智能家居最好的入门设备之一，最简单的一句就是：你用过，就回不去了。