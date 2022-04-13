极简美学 无缝贴墙的壁纸电视创维Q53Pro

作者：老谢

【天极网家电频道】Less is More(少即是多)，极简主义理性实用、简约整洁、优雅大方，适合现代人希望缓解精神压力，寻求安宁的精神需求，渐渐得到了人们的认同。在家居装修方面，目前极简主义风格已经有很成熟的设计，可以满足人们的需要。不过，家电产品方面则没有提供给消费者太多选择。

近日，创维推出一款壁纸电视Q53 Pro，通过无缝贴墙、独立主机、无边全面屏、艺术外观等设计，打造了一款极简美学产品，重新定义客厅美学，尽情诠释简约而不简单的优雅之风。

无缝贴墙，独立主机

创维Q53 Pro“壁纸电视”，形态为无缝贴墙的屏幕+独立主机，即分体式设计。电视屏幕为无边全面屏，以无缝贴墙形态嵌于墙壁，看上去就像一块屏凌空贴在墙上。主机位于下方，屏幕与主机之间的连接线则采用隐藏式设计，与环境融为一体。电视机就如同窗户、画框一般完美融入了室内环境。而除了这一块大屏之外，屏幕周围再无余物，这样将设计元素简化到最少，让观看者的视觉更放松舒适。

创维Q53 Pro搭载无边全面屏，屏占比达99%以上，带来无边的视觉沉浸感。创维Q53 Pro屏体厚度35mm，通过No GAP实现无缝贴墙，更紧密地融入家居空间;屏幕装配了星辰紫铝合金中框，采用航空级铝合金材料、一体弯折和钻石切割技术，正面一圈高亮切边，并且具有精美纹理，展现出了中框边缘的光泽和质感。

值得一提的是，创维Q53 Pro还可以另外选配专属定制的“da Vinci画框”，配合电视系统内置的“艺术模式”(可选100+名画)，电视就瞬间变成了一幅“世界名画”，给家居带来了艺术氛围。

创维Q53 Pro的独立主机也进行了用心的设计。它采用晶莹琉璃质感的触摸台，可以触控，进行开关机及音量调节等操作。外壳采用定制的2mm特殊透光率高级灰玻璃材料精研加工，通过多次印染，打造出了深邃细腻的渐变纹理;同时，背部丝印纹理与主机下盖激光凹凸纹理交相呼应，形成了独特的“音浪纹”，将其内置的音乐性能从物理层面显现出来。

强劲音画性能

虽然外观上拥有简洁的设计，但创维Q53 Pro的色彩画质、音响性能却不薄弱。创维Q53 Pro搭载ADS 4K 120Hz高刷屏，120Hz解码芯片，满血版HDMI 2.1接口，可实现全通道120Hz高刷显示。这样一来，其HDMI通道、USB通道、网络通道均可支持120Hz内容的高刷新率显示;结合120Hz MEMC运动补偿技术，可以为动作电影、体育赛事等带来更为流畅、舒适的观看体验。创维Q53 Pro也支持自动低延迟模式ALLM、VRR可变刷新率技术，为游戏提供更好体验。同时，Q53 Pro配备四核A75×2 +A55×2 CPU、4GB+128GB 内存，性能强大。

画质表现方面，创维Q53 Pro拥有300+全阵列背光分区，通过创维30+画质调校技术，将液晶电视所能拥有的亮度、对比度和色彩提升至新境界，实现了1000nits峰值亮度、近80万:1动态对比度、DCI-P3 100%高色域和△E 0.95监视器级高色准;同时，支持杜比视界(Dolby Vision)和HDR10，带来深邃的细节、鲜亮的色彩。创维Q53 Pro还搭载“V3全功能AI芯片”，结合创维AI画质引擎，实现精密平滑处理、动态目标重塑、超级清晰度SR、AI场景画质优化，进一步提升了画质显示水平。

音质方面，创维Q53 Pro由于采用了独立主机，拥有了更大的可用空间，从而史无前例地配置了14个高品质声学单元、4颗独立功放芯片，2.2.2架构声学音响设计，拥有80W超大功率，即20W重低音*2+12W中音*2+屏上高音8W*2，为音质提供了硬件保障。同时创维与哈曼进行联合调校，经过“HARMAN AudioEFX”调音加持，创维Q53pro在低音、均衡度、人声细节上均展现出震撼效果。同时搭载杜比全景声 (Dolby Atmos) 环绕音效，主声道与天空声道相互配合，各单元凭借合理的朝向，可以为观众提供更具空间感的聆听体验。

黑科技智能交互

创维Q53 Pro配备TrensAI EYE全时AI明眸高进光分体式AI摄像头，具备实时的“视觉感知”能力，可以实现智能手势、人脸识别、大屏拍照、视频通话等功能。该分体式AI摄像头支持随取随装，可自由升级更换。

此外，创维Q53 Pro还支持配备“创维智慧眼”，拥有强大的家庭安防功能。基于酷开系统深度开发定制的智慧管家系统，可以实现智慧语音交互、智慧分屏、智慧画中画等智能视觉产品家用场景，为用户提供长幼看护、智能预警、娱乐互动等多样化服务。

在投屏模式上，快速(无网)投屏功能为创维Q53 Pro带来了更为便捷的使用体验，在无需联接同一个WIFI/热点网络的情况下，创维Q53 Pro支持安卓手机、电脑、平板电脑的一键匹配、镜像投屏至电视，操作简单。

总体而言，创维Q53 Pro是一款设计风格极简，可融入极简家居风的产品，一款音画性能强劲的智慧大屏。像这样精致而强悍的产品，正适合喜欢极简美学的家庭选择，也适合追求强大音画性能的影音爱好者。