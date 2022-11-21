机构预计 2023年三星显示和LG显示液晶电视面板供应量同比将下降1400万片

【天极网家电频道】根据Omdia机构报告显示，预计2023年，两家韩国面板厂商，三星显示和LG显示的液晶电视面板供应量同比将较2022年下降1400万片。预计LG显示2022年的出货量为1800万片，但考虑到在韩国和中国有进一步的产能重组计划，其2023年液晶电视面板业务目标将从原先计划的1200万片进一步减少至仅为700万片。

事实上，受到市场需求进一步萎缩的影响，三星显示、LG显示纷纷退出LCD面板业务，将重点放在高端产线身上。对于机构预计明年两家韩国面板厂商液晶电视面板供应量的下降，并不意外。

据了解，早在2020年三星就已宣布要停产LCD面板，随后面板价格的攀升也让三星延迟LCD面板停产计划，而面板价格的持续下滑也让三星将停产计划提前，目前，三星电子需要的LCD面板将转向采购为主。

报告表示，三星显示于2021年出售了其位于中国苏州的8.5代液晶电视面板产线，并于2022年完全停止了其国内液晶电视面板生产。这意味着除了2022年的一些面板库存，三星显示在2023年将不再新出货液晶电视面板。

液晶电视 Open Cell 的价格暴跌导致乐金显示的财务业绩在2022年第三季度恶化。LG显示表示，由于严重的供过于求问题，液晶电视面板 Open Cell 价格已低于面板制造的现金成本，因此正在努力重组及关停更多的液晶电视面板产能以改善亏损状况。

考虑到其2022年第三季度的财务业绩公告，Omdia预计LG显示将加快其液晶电视面板产能重组及关停计划。总体而言，预计LG显示将进一步将其2023年1200万片液晶电视面板的出货目标下调至仅700万片。