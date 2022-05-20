清洁电器科普丨扫地机器人怎么选？认准这三点标准

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】疫情常态化时期，居家生活成为了“主旋律”。随着宅在家里的时间变长，人们越来越关注自家的卫生状况，相应的清洁需求也越来越高。但是繁琐的清洁过程让不少人选择“摆烂”，懒得去进行家居卫生清洁的情况时有发生。高清洁需求与少人手参与之间的矛盾，带动了智能清洁家电产品的走红与热销。据奥维云网数据显示，智能清洁家电品类中的代表性产品――扫地机器人，其国内销售额从2017年的52亿飙升至2021年的120亿，年复合增长率高达23%，零售量则从422万台增长至834万台，扫地机器人在我国家庭中的渗透率逐渐升高。

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但从用户的角度来说，目前市场上兼备扫吸拖功能的扫地机器人对于用户来说已不再“新鲜”。是否能够清扫彻底、是否能够更大程度地解放双手、是否融入了更多智能一键式操作，成为了用户更多关心的问题。而从产品自身的角度来说，虽然扫地机器人市场火爆，但是也有不少“滥竽充数”的存在，售价大几千却仍采用低端的导航避障技术，机器人爬进沙发底钻不出来、墙边缝隙处的灰尘垃圾漏扫严重、清洁时对家具的碰撞损伤严重等问题大大影响着用户的使用体验，让家务量“不降反增”。

扫地机器人到底该如何选择？

导航避障功能是核心

导航避障能力是扫地机器人工作时的核心，也是机器人发挥清洁功能的前提。现阶段的扫地机器人使用得最多的两种导航技术分别为LDS激光导航技术和VSLAM视觉导航技术，激光导航是通过 LDS 激光模块绘制出房间轮廓，再由相应的导航算法规划出合理的清扫路径。视觉导航则是通过摄像头收集到的点云数据，直接计算障碍物距离，再通过累计位姿变化来计算距离物体的距离，进行定位与地图构建。但是激光导航和视觉导航都有各自的弊端存在，激光导航属于二维避障，对低矮障碍物可能存在探测盲区;视觉导航则是当视觉感知数据量大时，大量的环境信息会加剧数据处理单元的运行压力，在算法和硬件无法给予足够支持时，容易导致测距误差，精准度下降。一些高端的扫地机器人，在导航功能上同时搭载了激光和视觉导航技术，并采用更精进的软件算法，让扫地机器人的导航功能更为精准。

而避障功能可以理解为扫地机器人在工作时对周边环境和自身位置的理解感知。扫地机器人实现避障主要通过红外传感器探测、超声波仿生探测、视觉识别、半包裹防撞缓冲板来实现，目前还有一种结构光主动测距避障技术运用在扫地机器人身上，能够达到毫米级3D结构光测距，大大提升了扫地机器人的避障能力。

因此我们在选择扫地机器人时，最好先了解清楚机器人所拥有的的导航避障功能以及所搭载导航避障技术，以免面对购买了一个“人工智障”回家。

扫吸拖性能是基础

扫吸拖能力与地面清洁的彻底性息息相关。扫地机器人的吸力是否能够高效吸入缝隙处的灰尘垃圾;扫地机器人的扫吸模组，是否能够高效进行墙边死角的清洁;扫地机器人的拖地方式是否能够应对不同程度的地面脏污。既然扫吸拖功能不再稀奇，那么性能就应成为我们更多关注的方向。

此外，扫地机器人是否能够更好地为用户解放双手，也值得我们关注。我们可以看到市面上一些扫地机器人除了机器人本体以外，还会配备一个充电桩基站作为扫地机器人的“后勤中心”。充电桩基站承接了扫地机器人在进行地面清洁前的准备工作以及清洁后善后事项，在清洁前，机器人能够在基站上进行拖布自动湿润;在清洁时，机器人能够返回基站进行自动加水;在清洁后，自集尘型扫地机器人能够返回基站自动集尘，自清洁型扫地机器人则是返回基站进行拖布自清洁。我们可以根据自家的清洁需求，选配适合自己的解放双手方案。

APP智能操作是加分项

使用便捷性与操作智能化的融合也是扫地机器人的一大关注点。扫地机器人为了保持机身的整体美观以及避免按键在清洁过程中被误触，它的更多功能大多通过APP客户端来实现。因此我们在选择选择扫地机器人时，也可以关注一下它的APP功能，以获取更丰富的智能操作体验。

产品推荐

扫地机器人市场呈现一片欣欣向荣的姿态，石头扫地机器人则凭借强大的扫吸拖、精准的导航避障、智能便捷的操作等优势，获得了众多消费者的喜爱。下面小编给大家推荐两款石头科技旗下的扫拖机器人产品。

石头自清洁扫拖机器人G10S

这款石头G10S刷新了对“解放用户双手”的认知，在它的7合一高能基站上，机器人能够实现自动集尘、自动洗拖布、自动补水、基站自清洁、自动抑菌、自动烘干(选配)、自动上下水(选配的)功能。

此外，石头G10S的扫吸拖能力也非常强大，它在扫吸能力上同步增加了Max+档位，拥有5100Pa超强吸力，一些大颗粒的食物碎屑都能轻松吸入。边刷配备了智能动态调速功能，通过多传感器融合判断，使石头G10S在清扫较空旷的地面时以130RPM低速旋转，避免打飞垃圾;而在进行沿墙或绕着家具的清扫时，边刷的转速能够增加至330RPM，以更快的转速将灰尘毛絮扫出，勾除墙边缝隙积尘，更聪明的解决墙边清扫难题。

拖地功能方面，石头G10S搭载自研的声波震动擦地专利技术，能够实现线性横向高频震动，加以配合升降模组对地面主动覆压强擦，带来3000次/分钟的高频震动，有效瓦解地面污渍。与旋转擦地的方式相比，石头G10S采用的震动擦地不会出现缝隙漏拖以及地面残留螺旋状水痕的问题，而且对顽固污渍的去除率也更高。石头G10S的拖布选用了2段一体式的设计，在材质上混合采用了涤纶和锦纶，吸水性更强，清洁力和锁水性也高，可以有效剥离瓦解地面污垢，透气性好也易清洗。此外，拖布还添加了银离子抗菌材质，拖布长期使用后依然能够有效抑制细菌滋生，减少产生异味。

导航避障功能方面，石头G10S升级搭载了AI避障2.0系统，拥有结构光主动测距避障功能，能够达到毫米级3D结构光测距。当检测到障碍物时，它能够结合LDS地图信息，将障碍物的对应位置标记在APP地图上，提示此处有障碍物，避障成果实时展现在用户眼中，同时在实际清洁时它也能主动避开出现的障碍物，减少碰撞的产生。此外，石头G10S还拥有红外光补光，在黑暗的环境下也能精准识别避障。基于激光导航技术与视觉导航技术双重应用下，石头G10S在软件算法上也进行了迭代升级，它搭载了RRmason 9.0算法，通过LDS高精度建模的能力，以仅建图不清扫的模式，完成地图的快速构建，非常智能。

APP功能上，用户可以在石头APP内自行选定清洁模式，有扫拖、仅拖地、仅扫地、定制四种模式选择。其中，扫拖模式可以分别设置清扫吸力和擦地强度;仅拖地可以设置擦地强度和拖地偏好;仅扫地能够设置清扫吸力，更增加了针对重点区域深度清洁的MAX+强大吸力;定制模式则更为精细，机器人能够按照每个区域设定的模式进行清洁。

此外APP界面还拥有全屋清洁和饭后清洁的快捷指令设置，此项功能特别针对每天都要执行的划区/选区清扫，只需一次设置，从此扫地机就能自动依次完成。

石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘版

石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘版主打强大的扫地、吸尘性能以及卓越的性价比，它在上一代的基础上实现了产品力的新突破，最大吸力可达5100Pa，将垃圾的吸入深入到地面缝隙处，强力应对家居地面小至灰尘毛发、大至颗粒状垃圾的清扫需求。在拖地功能方面搭载了石头独家专利的声波震动擦地技术，带来3000次/分钟震动擦地，更有效地瓦解地面脏污，改变了以往扫地机器人拖地只是“拖布跟着机器走一遍”的问题。此外通过选配的智能集尘充电座，石头扫拖机器人T8 Plus能够在清扫完成后自动集尘，2.5L的大尘袋设计，满足60天一换，省事又省心。

在具体的清洁过程中，石头T8 Plus会先沿边缘墙体清扫，边缘清扫完毕后开始横向“弓”字型的清扫路线，再以竖向“弓”字型清扫路线，行成一个“井”字型清扫路线，确保清洁到每一个区域，不遗漏。

清扫完成后，石头T8 Plus会自主返回智能集尘充电座进行自集尘。石头T8 Plus的智能集尘充电座拥有自动集尘功能，并针对尘盒内部容易出现的“死角”部位，采用了能够实现双维风路的双风机集尘设计，以27000Pa的超强吸力快速清空尘盒。石头T8 Plus还运用了新一代智能集尘策略，不仅能够预判尘盒状态，智能调节集尘强度和集尘时长，还能剥离在滤网上沉淀的尘絮，延长滤网寿命，避免集尘风道堵塞。石头T8 Plus很好的解决了用户手动倾倒尘盒的痛点。

在导航避障能力上，石头T8 Plus同样搭载了AI避障2.0技术，拥有结构光主动测距避障功能，能够达到毫米级3D结构光测距，且在红外光补光技术的加持下，即使在黑暗的环境下，石头T8 Plus也能准确识别避障。此外通过AI算法，石头T8 Plus还能够进行如鞋子、插线板、椅子等27类障碍物的识别。在识别的过程中，机器人也会会针对不同障碍物动态调整不同的避障距离。危险物品，远距离避让，减少卡困;安全物品，近距离避让，避免漏扫。

在APP功能方面，用户可以在石头APP内按照家庭户型的实际情况合并或划分房间，针对不同区域定制清洁方式或顺序，也能够进行禁区设置、家具编辑、地面材质编辑等功能设置，尽享个性化清洁体验。