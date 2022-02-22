GfK中怡康公布数据显示 2021空气净化器市场需求持续走弱

作者：yu

【天极网家电频道】据GfK中怡康公布的数据，2021年，中国空气净化器市场需求持续走弱，零售额和零售量自2017年以来连续5年下降。

全年的空净市场销售节奏平稳，除3、4月实现了同比增长之外，其他月份表现均未能超越2020年。下半年市场需求偏弱，促销节点密集的第四季度表现也不及预期，11月和12月销售额分别同比下降了37.2%和18.9%。

被认作是“看天吃饭”的产品，早在前几年，严重的空气污染问题炒火了空气净化器的市场，持续不断的雾霾天气成为消费者购买空气净化器产品的主要因素，在雾霾天气成功引爆消费者的需求之后，空气净化器市场保持着较为快速的增长。

而伴随大气污染工作的治理，空气环境逐渐好转，消费者对于空气净化器的需求逐渐回归理性，空净行业开始寻求下一个营销增长点“除醛经济”，净化室内空气成为空气净化器新的发力方向。

近年来，空气净化器行业发展迅速。但就整体来看，空气净化器市场景气度并不高，多项数据显示，近几年来，空气净化器市场销量出现连年下滑态势，消费者购买空气净化器产品的需求并不强烈。

就产品方面来看，在智能生活的大势所趋之下，相关空净品牌也紧跟实势所需，在空气净化器原有的功能之上，增加智能联动、APP控制、自动感知等功能，进一步提升产品使用体验，为用户带来智慧生活中的美好体验。同时，不同使用场景下的细分品类也成为了空净行业发力的一大方向。当下，空气净化器产品的普及率并不高，行业仍具有较大的市场发展空间。