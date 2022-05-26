98英寸包入户1.6万起！618京东自营高配高刷分区背光巨幕电视推荐

作者：mp5

【天极网家电频道】618巨幕电视怎么买？我们对屏幕的追求都是越大越好，要不怎么会喜欢跑去电影院看电影呢，不过由于疫情以及观赏便捷性等各种原因，经常往电影院跑也不切实际，所以不少朋友就会考虑买更大尺寸的电视，在家里打造一个“私人影院”随时享受。随着大尺寸面板良品率不断提升，价格也下降了很多，目前98英寸是最具性价比的巨幕，价格基本在1.6-2万元左右，普通消费者也可以买得起。

由于巨幕电视入户、保修、品质都十分重要，本次天极网为大家筛选三款618京东自营中配置足够高且最具性价比的大品牌98寸巨幕电视，都能保证提前安排师傅前往测量能否入户并且负责全套入户常规搬运服务(吊上楼的费用不负责)。配置方面，都是配备分区背光技术(好画质巨幕电视必备)、120Hz高刷新(确保视频和游戏画面都不撕裂)、HDMI2.1(游戏主机120Hz高刷的保证)等主流配置，色彩画质方面也都是高色域屏，去到这个级别自然是不用担心的。不过每个品牌还是有一些配置和价格的不同，我们逐一来看。

推荐1： 超高色准ΔE=1抗光屏 创维98英寸A33仅16999元

配置亮点：ADS 120Hz定制抗光屏，V3全功能AI芯片，全通道120Hz高刷，ΔE=1超高色准

618活动：消费者在创维电视京东自营旗舰店购买A33,可抢限量五折的惠购机会;购买98英寸A33，更可尊享八星售后服务，免费安装、专属管家、专属礼品等服务一应俱全，让用户购后无忧。

作为中国领先电视品牌，创维的产品有口皆碑，本次在618活动首次上市的春季新品创维98英寸A33更是值得期待。创维这款98英寸巨幕电视原价需要18999元，但618京东自营旗舰店的活动价格仅需16999元，5月31日0点抢购还有机会获得1000元E卡权益!不过除了价格，肯定也要关注各种配置，而创维98英寸A33可以说是同价位中配置最高最强大、色准最好、画质实力最突出的一款大屏全通道120Hz高刷电视，让我们一起来看看。



98英寸A33配置海报

对于别墅、大平层等户型来说，房间的采光非常充足。要保证用户在白天观看时依然能有良好的体验，屏幕就必须抗光。创维98英寸A33搭载支持4K 120Hz物理刷新率的ADS 120Hz定制抗光屏，无论是白天在家观影还是公司开会，凭借ADS硬屏的防反光特性，即便在阳光下用户也可拥有清晰可见的观看体验。

左：普通屏幕反光状态 右：创维98英寸A33定制抗光屏防反光

显示的核心是画质，对于画质而言，色准是非常重要的。色彩的准确还原，能让我们看到真正的颜色，譬如红花的红色更准确，天空的蓝色更真实，花海的色彩更震撼。通常，当显示设备的色准值ΔE值(输入信号和显示画面之间的色差值)小于2时，就可以被称为“高色准显示设备”。但在行业内，却极少有电视产品能将ΔE值做到2以下，创维98英寸A33应用创维30+画质调校及3D LUT电影原彩技术，通过Gamma、WB、3D LUT、在线逐点调校等多维度的精细调校，实现 △E=1高色准，远高于行业水平，因此98英寸A33在色彩准确度的表现是非常专业的。

特意要提及的就是创维98英寸A33的背光分区技术，创维将98英寸A33屏幕的背光系统分成多个区域进行点对点的明暗调节，辅以V3全功能AI芯片的精准解析能力，实现4096级背光分区，相对传统仅有的LED普通背光有着更好的分区控光、显示效果更细腻、精确调光、亮度色彩、饱和度、对比度、色准都更好。

同样值得期待的是，98英寸A33采用业内少见的无损清晰度的高刷方案，实现全通道120Hz高刷显示，能够在HDMI2.1、USB本地及网络等多个主流信号通道均实现高刷新率，实现120Hz内容的完整显示，全面满足用户在游戏及影音场景下对高性能大屏显示终端的需求。

此外，98英寸A33还搭载了60W大功率音响和杜比全景声2.1，以澎湃音浪加持无边沉浸的巨幕观影娱乐体验。

点评：几乎是最强大的配置，拥有ADS 120Hz定制抗光屏+V3全功能AI芯片+全通道120Hz高刷的奢华组合，是当之无愧的“电竞级画质大师”，同样高端的配置下，618活动中的创维98英寸A33价格也极具竞争力，非常值得推荐。

推荐2 广色域巨幕 长虹98D6P电视17999元

配置亮点：P3=93%广色域，3G RAM+128G ROM，192个硬件分区

618活动：12期免息，评论赠电火锅

长虹也是中国知名的家电品牌，产品品质服务都不错，98寸的巨幕电视同样可以免费上门测量并免费包入户。目前长虹比较高性价比的98寸巨幕电视型号是98D6P，京东自营原价是18999元，京东618活动价17999元，还送电火锅，可以12期免息。

硬件配置方面，各项主流的配置长虹98D6P也没有缺席，120Hz高刷屏、MEMC、WIFI6、HDMI2.1都全部配上，分区背光同样拥有192个。

其他配置方面也是主流的，MTK 9652四核CPU性能也不错，3GB的RAM内容也比一般的2G多了不少(如果能达到4GB就更好了)，能确保流畅运行，而128G的超大ROM基本能安装各种各样的APK程序，不用担心电视装满了装不下。

这个级别的电视色彩也不用我们担心，DCI-P3 93%广色域是很不错的数值，要比大多数电视更强，确保我们我们可以看到更多更的色彩，带来更震撼的画面。

点评：长虹98D6P价格还不错，128G的大容量ROM也是三款推荐电视中最高的，其他配置该有的也都有了，DCI-P3色域达到93%表现也不错，不过3GB的RAM对于这个级别的电视来说仅属合格水平。

3 游戏巨幕 TCL 98Q6E电视 19999元

配置亮点：巨幕游戏屏，4G RAM+64G ROM，192个硬件分区，安桥音响

618活动：免安装费+一年延保

TCL近年在电竞方面投入了不少，赞助的EDG也拿到了世界冠军，各种产品也一定程度有电竞优化，去游戏中心玩游戏屏幕都很大，如果在家里用一个98寸的电视玩游戏那肯定是爽到飞起来的，而且TCL 98Q6E在618活动期间19999元的价格不少游戏玩家也可以接受。

大屏游戏需要的硬件配置TCL 98Q6E也都拥有，包括拥有192个背光分区的120Hz高刷屏，连接游戏主机或PC的HDMI2.1能保证刷新输出，安桥音响也能保证玩游戏的震撼感，影音肯定是画面+音效都要好才行。

其他硬件配置方面，TCL 98Q6E也是很到位的，4GB+64GB的组合也是不错的，毕竟4GB的RAM关系到系统运行与云游戏的流畅性，而四核A73+双核G52也保证了玩各种云游戏的算力。

点评：TCL 98Q6E在配置是没有什么不足的，虽然价格上更贵一些，但游戏的定位能满足一些游戏发烧友的需求，毕竟大家都认为关联到电竞的产品性能、品质都会更好一些。