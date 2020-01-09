烦恼扫地机扫完地还要动手洗？CES 2020给出新方案

作者：龚美林

【天极网家电频道】扫地机器人能够为用户清洁地面，对室内进行清扫，收到很多年轻消费者的关注。不过，这个产品在为你清洁完地面后，需要人工清洁“除尘盒”，如果你家的地面比较脏，扫地机被弄脏后，90%的用户会动手为扫地机器人“洗个澡”。

单从为扫地机器人“洗澡”这件事来说，很多人心里其实是不愿意做的，因为好麻烦。那么，就没有一个扫地机器人能在扫完地后，能自行清洁？这个问题，Narwal云鲸扫地机器人在CES2020消费电子展中给出了答案。

在今年的CES展上，出现了一台可以自我清洁的扫地机器人：Narwal T10。据了解，Narwal T10内有一个干净的水箱，因此它既可以吸尘和擦拭地板，又可以自我清洁。

不同于iRobot的 Roomba，Narwal云鲸扫地机器人处于箱形结构中，内部有两个水箱：一个用于清洁水，另一个用于脏水。它用干净的水擦拭地板，并从地板和拖把头上吸走污垢。该公司发言人称，“这是完全解放双手的清洁体验。”

Narwal T10可以通过一个应用程序进行控制，该应用程序允许用户创建房屋的布局以便于导航。

据了解，目前这款新品已经上市，在Kickstarter页面售价550美元。据Narwal公司相关工作人员爆料，今年晚些时候会在美国正式推出这款产品。

扫地机器人的出现是消费升级的典型产物，它可以清扫地面灰尘，包括瓜子皮、小米和纸屑等垃圾。不过，在产品的实用性上，或许还要提升一下，因为不论是进口品牌还是国产品牌，消费者对它吐槽最多的就是清洁不给力，用它扫完地或者拖完地，还需要自己动手给它“洗个澡”，它才能还原本来面目。

点评：Narwal T10从功能应用方面来说，它是有进步的，但并不代表着智能扫地机器人的终极状态，这类产品在技术和应用功能上还有很多提升的空间。对于扫地机器人这类高新科技产品来说，如果你想尝鲜玩玩高科技如果没有经济压力还是可以买一买的，但不要对它期望太高，毕竟它还是个科技“宝宝”。用它来清洁地面灰尘还行，但是面对厨房垃圾或者狗屎等垃圾，它是心有余而力不足惜的。