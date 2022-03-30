近年来空净市场规模下降，行业挖掘增长空间寻求破局之路

作者：August

【天极网家电频道】空气净化器市场规模大幅下降已经成为不争的事实。

数据显示，2020年中国空气净化器销量为379.5万台，同比下降18.5%;销售额为62.6亿元，同比下滑31%。2021年，中国空气净化器市场需求持续走弱，零售额和零售量自2017年以来连续5年下降，全年空净市场销售节奏平稳，除3、4月实现了同比增长之外，其他月份表现均未能超越2020年。

这里，我们将时间拨回至2015年前后，雾霾天气的盛行之下，消费者开始关注室环境，可以去除雾霾改善室内空气环境的空净产品迎来了销量的快速增长，一时间，空气净化器行业成为了彼时最为火爆的行业之一。在雾霾天气成功引爆消费者的需求之后，空气净化器市场保持着较为快速的增长。而伴随大气污染工作的治理，空气环境逐渐好转，消费者对于空气净化器的需求逐渐回归理性。

向来被认为是“看天吃饭”的行业，空净行业如何突破发展瓶颈？疫情的影响之下，用户对于“健康”的关注度不断提升，空气净化器、消毒柜、洗碗机之类的健康产品受到青睐。伴随着消费水平的提高以及对于品质生活的追求，可以改善室内空气环境，提升生活舒适感的空气净化器仍然具有较大的市场发展空间。同时，近几年来，空净行业也在不断挖掘增长新空间，积极寻求破局之路。

1、由除霾向除醛转变

在“除霾”经济逐渐失灵之下，空净行业开始寻求下一个营销增长点“除醛经济”，净化室内空气成为空气净化器新的发力方向。打开电商平台搜索空气净化器，可以发现市面上主流的空净产品都将“除甲醛、除异味”作为主打功能卖点，通过高效滤网、滤芯、活性炭等物质，强化对室内甲醛的吸附分解净化，达到去除室内甲醛的使用效果。当下，除醛功能已经成为消费者购买空净产品的主要诉求，在新房装修之际，购买空气净化器来帮助去除甲醛净化空气也成为一件十分普遍的事情。

2、产品趋向智能化

与此同时，在物联网、人工智能技术的快速发展之下，也让家电品类搭上了智能化的快车，以其人性化、智能化的操作，为日常生活发挥着舒适便捷的使用效果。目前，空气净化器产品也由单一功能变得多功能化，操作日益智能。在原有功能得到基础之上，增加智能联动、APP控制、自动感知等功能，进一步提升产品使用体验。一些主流的产品能够在感知到室内空气改变的同时，就会联动产品去自主开启净化空气的环节。屏幕数显和手机APP可以实时查看空气数据，反馈室内空气质量，实现机器运作的可视化，提升用户使用体验之感。

3、使用场景更加多元

同时，不同应用场景的细分产品也将是空气净化器企业发展的新方向，家庭中的客厅、卧室、书房仍是用户使用空净产品的主要场景，而随着使用需求以及场景的多元化，空气净化器也逐渐应用于办公室、工厂等场所。面向车内环境净化的车载空气净化器也被大量车企应用。此外，空气净化器行业的销售渠道也逐渐从线下向线上转移，从近几年空净产品的线上线下销量变化不难看出，线上市场开花且占据绝对优势，为行业进一步拓宽的销售渠道。

空气净化器产品在功能和使用等方面持续推进，进一步提升产品使用体验。目前，空气净化器的普及率不高，空净市场仍然具备较大的市场发展空间与潜力。