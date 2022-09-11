能墙充也能光充 最快1.8小时满电 电小二户外电源1000 Pro充电体验

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】伴随着全球能源生产消费向绿色低碳的转型以及大众绿色环保意识的形成，太阳能储能发电成为了日渐普及的用电方案。近日我们收到了一款太阳能充电储能产品――电小二户外电源1000 Pro，它拥有1002Wh的储电容量，搭配7个输出接口，能够同时满足多种电器的用电需求，而1000W的额定功率则能够适配电煮壶、咖啡机、投影仪等99%种露营常用电器的使用。除了常规的市电墙充以外，电小二户外电源1000 Pro还可以通过SolarSaga 80W太阳能电池板进行光伏快充，在光充条件下，它最大支持800W太阳能输入，满电最快仅需1.8小时。下面给大家带来电小二户外电源1000 Pro的光伏快充和市电墙充测试。

光伏快充

这次我们收到的SolarSaga 80W太阳能电池板采用了更为先进的双面太阳能发电技术，正面反面均能吸收太阳光，相比较单面发电的电池板，SolarSaga 80W太阳能电池板能够将太阳能发电效益提升25%，减少储能过程中的能量损耗。

单块SolarSaga 80W太阳能电池板的尺寸为906mm*528mm*27mm，体积上相对小巧，取出时无需展开，收纳时也无需折叠。它的重量约为5.1kg，把手处采用可折叠设计，向上翻折取出。向下翻折收纳，非常方便。电池板背后的支架设计能够实时调节充电角度，配合着SolarSaga 80W太阳能电池板附赠的反光内衬收纳包使用，还可以通过反射光线提升发电效率。例如在上午或下午阳光不是太充足的时候，我们可以通过反光内衬收纳包上的魔术带连接太阳能电池板，调节反光角度，增强背面的发电效率。

我们测试的是单块SolarSaga 80W太阳能电池板的光充效果，首先通过传输线将SolarSaga 80W太阳能电池板与电小二户外电源1000 Pro进行连接，需要注意的是，传输线接入电源的一端拥有DC8020以及DC7909两个端口，电小二户外电源1000 Pro适用的是DC8020端口，我们在接入时注意不要混淆，避免影响光充效果。

此外，传输线接入SolarSaga 80W太阳能电池板的一端也拥有两个端口，较长的线对应的是储能接入端口，较短的线对应的是并联端口。与100W或200W太阳能电池板不同，80W太阳能电池板采用自并联或自并联后再通过太阳能板串联转接盒给电源充电，具体的连接方式可查看说明书相关指引。

近来多变的天气增大了测试的难度，我们顺带测试了太阳光不充足的户外环境下，SolarSaga 80W太阳能电池板的光充功率到底有多少。连接后我们发现电源显示屏上仅有5W-8W的功率输入，约占单板最大输入功率的1/16。由此可见，阴天环境下我们最好还是使用车充或市电端口来为电源进行充电。

在某个阳光充足的早上我们再次进行光充测试，实测显示当前光照环境下，单块SolarSaga 80W太阳能电池板的输入功率为53W,从89%电量充至100%电量预计需要2.8小时，数值基本接近单块太阳能电池板的最大功率。

市电墙充

受环境、天气等因素的影响，电小二充户外电源1000 Pro的光充效果很难有一个客观的判断标准，我们选择市电墙充来测试其充电效率。使用原装AC电源线连接插座和户外电源的AC输入接口，使用电力监测仪检测其输入功率，每隔10分钟记录一次电源电量变化情况，将数据采集好并绘制成曲线图。我们从电源电量仅剩5%的时候开始进行充电，充电30分钟后，电源电量显示已达到40%，此时输入功率为770.36W;充电60分钟后，电源电量显示达到72%，此时输入功率为775.36W;充电90分钟后，电源电量已经达到98%，此时输入功率已经降为200.15W;再过5分钟后，电源达到满电状态。从5%充至100%总共使用95分钟。

耗电量

由此可见，电小二户外电源1000 Pro的1002Wh容量在市电墙充下约需1小时35分钟即可完全充满，充电的效率非常高。我们顺带查看电力测试仪上的电量度数，其输出电量显示为1.02kWh，充满仅损耗一度电，使用起来非常节能。

编辑点评：这款电小二户外电源1000 Pro所拥有的双快充功能，在光充时太阳能电池板所带来的光电转化率非常高，墙充时满电过程耗时短且耗电少。不管是在户外充当“大型充电宝”还是在家中作为紧急电源，电小二户外电源1000 Pro都非常适用，感兴趣的朋友不妨关注一下。