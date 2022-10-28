国际标准领跑行业 电小二户外电源1500Pro助力高品质户外生活

近年来，“倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产、生活方式”成为指导社会发展的重要战略，新常态下有更多消费电子产品渗透到我们的日常生活和娱乐活动中，为我们提供更加环保、经济的体验。前段时间我们进行的“科技露营季”活动，就少不了各式厨电、投影仪、游戏机、AR眼镜等家电潮玩的加持，但想要打造这样一场科技+露营的高体验户外活动，我们最先要考虑的就是如何在没有市电的环境中为它们提供稳定的能量来源。

拥有充足电量、多样化输出接口，以及快速补能和便携性能的户外电源能够成为露营的最佳搭档。近日我们就收到了一款电小二户外电源1500Pro，从外形和名称上可以看出，它与我们之前接触过Jackery电小二推出的2000Pro、1000Pro属于同系列，且在体积、重量、电量等方面具有更加折中的特性，让我们通过具体评测来了解一下。

便携、容量与安全 “我全都要”

首先是电小二户外电源1500Pro的基础参数部分。它的三围尺寸为38.4*26.9*30.75cm，在车辆后备厢、露营小推车等收纳空间中占据的体积较小，17kg自重相比更大容量的户外电源能够稍稍减轻携带使用的负担。容量方面，电小二户外电源1500Pro拥有1512Wh大容量(约1.5度电)，额定输出功率1800W，峰值功率可达3600W，足以负担多种大功率用电器的使用需求，对于户外常用的便携小电器、多台手机平板同时充电等需求则更加无压力。

强劲的补能充电规格则是电小二户外电源1500Pro的又一项突出特色，它支持220V交流市电与太阳能直流光充双输入，充电功率分别可达1200W和800W，市电墙充可实现1.8小时充满，在晴朗的昼间使用4个200W太阳能板则能实现2.5小时充满。高效的市电补能和适应长期户外环境的光充补能实现了多种场景覆盖，为户外用电需求带来优质省心的解决方案。

而在近年来用户普遍关注的大容量锂电池安全方面，Jackery电小二也凭借多项自研技术，全力以赴让用户放心使用。2019年，Jackery电小二参与起草制定《便携式锂离子电池储能电源技术规范》;2021年10月，经中国电子技术标准化研究院检测评估，Jackery电小二获得了国内首张《便携式锂离子电池储能电源技术规范》认证证书，为推动移动储能、光伏储能行业健康发展、全民低碳行动积极助力。

电小二户外电源1500Pro内置UL认证的车规级安全电芯，并采用车规级BMS智能控制系统，为电池提供过充、过放、过热、短路等保护，并将高温保护点设置为60℃，提供更长电池寿命与更高安全系数。电源两侧设计为散热风道使用，并在左侧配备了智能调速风扇，根据不同运行状态主动进行对流散热。电小二户外电源1500Pro的外壳材质也注重兼顾耐用与防火性能，符合UL安全跌落标准并采用了UL94V-0级阻燃材质。

全程“高能” 用电无忧

接下来我们将通过一系列测试，实际体验电小二户外电源1500Pro通过多种接口进行电源输出，以及通过市电墙充进行补能的效果。它一共搭载了四种不同类型的输出接口，包括前面板左侧供手机、平板等多种数码产品使用的USB-A、USB-C接口，并分别注明了18W、100W最大输出功率以及对QC3.0快充协议的支持。

前面板右侧则是常用的220V交流输出接口和12V直流车充输出接口，前者可用于最广泛的一类家用电器，在露营等户外活动中能够承担主要供电输出任务，后者则能够适应车辆补电、车载设备用电等需求，可以说是长途自驾必备。

我们使用手机、便携游戏机、笔记本电脑等设备进行左侧两类USB接口的电源输出测试，并使用POWER-Z观察输出功率。

使用POWER-Z能够从接口与线材处读取到充电电压、电流、功率与协议信息，可见在使用USB-C接口进行输出时，均能识别到PD快充协议，具体充电功率则由充电对象的规格支持、充电策略等决定。

使用电小二户外电源1500Pro对MacBook等笔记本电脑产品进行供电时，则能够实现接近USB-C接口标称100W的输出能力，足以支持此类产品在户外以“满血”性能长期使用。

我们使用电小二户外电源1500Pro包装内电源线连接插座和电源背面的AC输入接口，从0%充至100%电量，通过电源前面板屏显观察并每5分钟记录一次当前电量，获得数据后绘制成折线图如下：

实测结果显示，这款电小二户外电源1500Pro从0%充至100%耗时为107分钟，即1小时47分钟，实际墙充速率与标称的1.8小时一致，与屏显的估测剩余充电时间近似。而在对充电过程的实时观察中，我们可以发现0%-80%电量的充电速率最快，能够实现每5分钟补能6%，屏显输入功率维持在1150W上下;而80%-90%期间充电速率放缓，输入功率为700W上下;90%-100%状态下折线进一步平缓，进入类似手机等充电时的“涓流模式”。

此外，我们也在市电墙充过程中进行了包括噪音、温度在内的环境测试，测试均在约25℃室内进行。开始充电一段时间后，电小二户外电源1500Pro开启位于机身左侧格栅内的散热风扇。

此时使用噪音测试仪进行测试，距离约0.5米，室内底噪约42dB，测得电小二户外电源1500Pro产生的噪音约为45.7dB左右，充电、使用时基本不会影响听感。

使用可视红外温度计对左侧格栅出风口进行测温，测得热区温度约为27.8℃，同样与室温差异不大。

由此可见，电小二户外电源1500Pro在充电使用时对环境产生的影响微乎其微，用户无需担心噪音、温度等因素影响使用体验。

户外“轻露营” 不一样的下午茶体验

为了实际体验电小二户外电源1500Pro的供电能力，我们带上电热水壶、电烤盘和一些食材，以及手机、游戏机、笔记本、蓝牙音箱等数码产品，前往一处公园绿地搭建起一处“轻露营”场景，伴着午后不那么强烈的阳光以及凉爽的清风，感受电小二户外电源1500Pro提供的舒适下午茶时光。

为额定功率800W和1200W的电热水壶与电烤盘供电，对这款电小二户外电源1500Pro而言可以说是轻而易举。烧开一壶热水用来泡茶或咖啡，再使用电烤盘烹制肉香四溢的烤肠，在这处公园绿地上享用完一次独特的下午茶后，电小二户外电源1500Pro屏显的剩余电量仍然超过50%。

接下来则是为数码产品供电进行办公或娱乐的环节，凭借左侧众多USB接口，电小二户外电源1500Pro能够同时为4台手机充电，或是以支持100W PD充电的USB-C接口对笔记本、无人机、便携显示屏等设备提供高功率供电和快充支持。

评测总结

综合来看，电小二户外电源1500Pro是一款兼具准确定位与强劲性能的产品，在小体积与17kg重量内拥有1512Wh容量、3600W峰值输出功率，以及多样化的接口以及兼具效率、泛用性的墙充+光充适配能力。在多种场景尤其是当下都市人群喜爱的短途出行、露营等户外游时能发挥不小的作用，带来更加舒适的体验。

更关键的一点在于，目前倡导的绿色、低碳出行与生活方式正使得我们的户外活动发生不小改变。一方面出于安全与环保考虑，在户外使用明火进行烹饪、照明等不再被提倡;另一方面，实现一定程度上自给自足的可再生能源如光伏发电等，正成为长途旅行中更绿色也更经济的选择。现代人的生活离不开电能，选购一款优秀的户外电源产品，想必会为用户在未来的户外活动以及家庭应急储能等方面发挥不小的作用。