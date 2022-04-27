“榜单常青树”再出新品 海信ULED超画质电视U7H爆款来袭

作者：小戈

【天极网家电频道】说起海信ULED超画质电视U7系列相信大家都不会感到陌生，2020欧洲杯期间海信U7G电视凭借大尺寸超高清画面和超级球迷模式为全球球迷带来了身临其境的观球体验。

足球体育等赛事之外，U7系列同样魅力难挡。奥维云网最新统计数据显示，今年截至2022年第16周(4月17日)，线下销售额TOP10机型海信占五席。其中，海信上榜机型均为65英寸以上的大尺寸电视，爆款ULED超画质电视U7系列三款机型上榜。由此可见海信U7系列是当之无愧的“榜单常青树”和热门爆款。因此海信ULED超画质电视U7H一经发布就成为了消费者与业内人士的关注焦点。

与音响设备、摄影器材等产品不同，消费者对电视的要求较为纯粹，更大的屏幕尺寸、更细腻的画质、更丝滑的画面、更丰富的色彩等都是不变的主题。

更大的屏幕尺寸，大家庭观看也不会感到拥挤

根据市场数据，65英寸电视正逐渐兴起成为大屏电视入门门槛，更大屏电视的销量也在持续走高。海信为U7H系列提供了55/65/75/85屏幕规格，这是海信持续探索市场和用户需求后所做出的决定。

大尺寸屏幕之下，无论是《指环王》、《哈利波特》细腻精致的化妆布景，还是超级英雄大片中的火花四溅场景，都能以更震撼的形式进行展现，75、85英寸屏幕甚至可以看到与实际场景等身的出色效果，诱惑度直接MAX!

随着当下4口之家、5口之家越来越多的当下，如果大家围坐在较小尺寸电视前难免会感觉局促;此外赛场上经常会有争议画面出现，传统电视产品上很难看清发生了什么;大屏电视，特别是65英寸+的电视产品能够有效缓解拥挤感，当争议画面出现时也能让体育粉丝们第一时间抓住重点，畅聊起来更是令人兴奋。类似的情况还有很多，相信大家都会有自己的经历。

更细腻的画质，每一次观影都是一场难忘的穿越

电视屏幕尺寸变大是一把双刃剑，如果画质跟不上反而适得其反。传统电视背光没有分区，往往在控光上会共同进退，所以整体画面不是都很亮就是都很暗，各种画面细节都无法清晰展现，相信许多朋友都有看《蝙蝠侠》忍不住吐槽的情况。

海信U7H系列拥有4K HDR超高清画面，信芯U+超画质芯片能够带来符合中国影像和国人观看习惯的画质调校。同时这款电视还延续了海信领先的百级全阵列动态背光，每个分区都能根据实际画面场景调整各自画面亮度，因此像是远处霓虹灯近处静谧小道、远处夕阳近处沙滩这样明暗细节都很丰富的场景，能够轻松进行把握，带来层次分明的优秀画质，再加上沉浸感十足的大屏幕，穿越到《蝙蝠侠》中的“哥谭市”，或者穿越到“漫威宇宙”自然不是难事了。

海信还联合FIFA官方、摄影摄像上游厂商、专业电影团队、游戏大咖共同打造了体育、专业、电影、游戏四大影像模式，能够让各种影音内容都能带来恰到好处的使用体验。

海信U7H系列全新黑曜屏也令人欣喜，这种屏幕显著提升了电视的控黑和抗反射能力，一方面带来更纯净的黑色，能够避免画面有些白乎乎的情况，另一方面在独有超高频PWM调光技术的助力下，黑曜屏能有效避免外部光线对画质的干扰，用户白天开窗观看暗黑电影大片，依然呈现通透而明亮的清晰画质，178°全维视角确保家庭成员分别坐在主沙发和副沙发上都可以获得不打折扣的观看效果。

更丝滑的画面，更真实的色彩，满足资深玩家与专业用户的使用需求

智研咨询相关数据显示，2021年中国主机游戏市场规模达25.8亿元，较2020年增加了4.7亿元，同比增长22.27%，作为主机游戏的显示载体，客厅大屏电视也得到迅速发展。

许多玩家追求“毫秒级”的操控体验，如果画面流畅度无法跟上就会在对战中处于落后位置。在主机游戏120Hz模式风靡的当下，海信U7H系列直接引入了双240Hz刷新率与满血HDMI 2.1，并向下支持144Hz和120Hz，大家在进行主机游戏时获得的一定是满血高帧效果。

观看发布会的朋友可能注意到了，海信U7H系列甚至还支持DCI-P3、BT.709、BT.2020、Adobe RGB、Native Gamut原生色域，这对在爱好摄影摄像和视频制作的朋友来说是极棒的消息，创作用户辛苦拍摄、制作的色彩大片能够在大屏幕上精准还原，视觉效果会更加震撼。

至于音质方面，海信U7H系列在行业大多配置一个全频音频单元的当下，采用了2+1+2音响架构，再加上Hi-Sound Pro天籁引擎、杜比全景声(Dolby Atmos)、DTS Virtual X等行业领先配置的加持下，声音的丰富度与方位感都将进一步提升，穿越感也更加强烈。

令人欣喜的是，海信U7H系列已被确定为2022世界杯官方指定电视，借助海信开发的体育模式，相信在比赛中都能为大家带来更优秀的体验，让我们拭目以待吧。