CES再现沉浸式体验！AR\VR能否再度“爆冷”？

作者：冰凇x

沉浸式体验又火了，只不过这一次出现在了CES 2020上。

作为全球最大的国际消费类电子产品展览会，CES深受众多科技爱好者以及媒体、厂商朋友的重视。每年的1月7日――10日，它都如约在美国内华达州拉斯维加斯举行，作为最具前沿的科技“圣地”，它凝聚着最前沿的技术展示，以及最新的科技产品，无论是科技小白，亦或是媒体、厂商，他们都能够成功地捕获到当前以及整个一年内的科技资讯。因此，CES从来也都不缺乏“朝圣者”。

沉浸式体验，你还记得吗？

在今年的CES展会上，除了常规的三星、索尼、LG等主流大厂带来的惊艳表现以外，笔者注意到，曾红极一时后来却又不被消费者“买账”的沉浸式体验再一次出现在了CES的舞台上。

经历过风光无限，也遭遇到坎坷低谷的沉浸式体验本次能否有十足的表现？下面笔者就带大家来简单梳理下本届CES展会上有关于沉浸式体验的新品资讯。

① 意外“爆冷”!三星AR眼镜问世

在本次CES展会上，三星的表现可谓是可圈可点。按照往常惯例，三星如果要对外公布旗下AR眼镜，肯定会事先进行“预热”，然而在本次展会开始之前没有任何的消息透漏。据笔者了解，三星这款Gear VR头戴式设备主要是配合三星对外公布的GEMS智能健身方案使用。简单理解就是，该AR眼镜是场景落地化的产物。我们能够通过佩戴这款AR眼镜，来与虚拟健身指导老师进行同步动作。

其次，与之配套的还有GEMS外骨骼套件。据介绍，该套装备是经由三星步态增强以及动力系统演化而来，它能够在你戴上该AR眼镜，健身的过程当中，提供步行辅助或者一定的行走阻力，达到真正意义上的运动强度，带给你真实的健身体验，同时也免去了去健身房办卡健身的不必要环节，省钱省心也省力。

需要注意的是，三星这款AR眼镜是首次曝光，采用的分体式设计，并且在这款镜框的中间还装有摄像头。另外，结合三星电子消费电子事业部总裁兼首席执行官HSKim提到的参会主题“Age of Experience”体验时代，该产品短时间内预计不会上市，售价也暂时无从得知。

② 索尼：PSVR销量突破500W部，3D立体视觉技术抢眼!

区别于大多数公司，索尼本次在CES新闻发布会上对外公布了旗下VR眼镜整体的销售情况。放眼整个市场，搭载VR技术的产品因为受制于整个大环境驱使，致使大部分拥有VR产品线的厂商对VR产品的销量尽可能避而不谈。PSVR作为VR头显销量最好的产品之一，索尼给出的答案是500万!

同时，索尼还对外宣称，旗下PS4系列主机在全球累计已经售出1.06亿台，一并售出的游戏数量更是高达11.5亿个，并且还拥有1.03亿的活跃用户，PS Plus会员订阅用户更是超3880万，数据相当可观。

此外，考虑到有很多朋友对索尼公布的这个数据不“买账”，笔者经过调查发现，截止到2019年3月，索尼对外的VR头显销量仅仅为420万套，因此，能够取得这样的成绩，索尼无疑是感到非常满意的，同时,该VR头显销量利好的趋势仍在持续上涨。

当然了，光是这些肯定不够。在本次CES展会上，索尼还对外公布了其全新的3D立体视觉技术，英文Volumetric Visual Technology。

通过索尼展出的眼感光场显示器，英文Eye-sensing Light Field Display，该显示器能够使用户对外实现超高精度的现实体验。据索尼宣称，该设备采用高速视觉传感器以及人脸识别算法技术，能够达到非常良好的三维立体效果体验，是传统裸眼3D显示器所无法做到的，同时该显示器还可应用于VR与AR两项技术内容当中，并且能够为娱乐、产品设计等多个创作领域的专业人士提供多功能的三维立体内容的环境创建。

与此同时，该显示器还能够与索尼体积捕捉技术，英文Volumetric Capture形成良好的技术配合。

这里给大家解释一下，所谓体积捕捉，其实是索尼提供的一套能够改变电影、电视节目制作方式的虚拟生产设备。据了解，该虚拟设备的工作流程大体是，先拍摄索尼影像工作室的真实环境，以获取逼真且足够真实的多维数据，然后再以背景图像的形式显示在Crystal LED显示屏幕上。同时，背景会随着摄像机的移动而产生实时的变化，以确保最终要呈现的画面具备适宜的视角与景深，达到身临其境的场景体验，且在任何时间都能够提供灵活性的创作与拍摄。

③ 支持HDR!松下展出全球首款4K VR眼镜

接下来给大家讲讲松下，作为日本老牌电子，松下绝对是本次CES展会上又一大亮点。由知名VR设备制造商高平电子，英文Kopin Corporation支持合作的松下在本次CES展会上带来了旗下首款支持HDR技术的4K VR眼镜。

据了解，该设备也是全球首款支持HDR技术的VR眼镜。这款眼镜拥有4K超清分辨率，并且还支持5G网络。同时还采用OLED自发光面板技术，Lumix相机光学设计，并且支持Technics音频，能够给用户带来非常不错的沉浸式体验。

此外，松下还通过智能移动Smart Mobility、智能生活空间Intelligent Living Spaces两个板块与沉浸式体验Immersive Experiences共同向外界阐释了松下对“生活更新”的美好愿景。

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