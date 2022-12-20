千元档亮度“TOP1” 小身材里的画质大师 哈趣投影K1 Pro评测

【天极网家电频道】伴随着新功能的拓展、新场景的接入，智能化电器产品进一步焕新了消费市场，也吸引了更多年轻消费者的关注。据《年轻人潮流电器新品报告》显示，扫地机器人、投影仪、折叠屏手机成为年轻人生活中必备的“三大件”。其中，投影仪更是力压的相机，成为了年轻人“电子产品愿望单”中的头名。

作为居家生活中娱乐场景搭建的重要切口，投影仪受到年轻人的青睐并不奇怪。小巧便携、安装简易的特性适配年轻人多变的“租房生活”，有墙就能投的观影方式契合年轻人对“氛围感”打造需要，而投影技术的逐步改良下放，一些千元价位的投影仪就能以不俗的亮度、清晰度、流畅度满足家中的多场景娱乐需求。

近日，国潮新锐投影品牌哈趣全新推出一款投影仪产品――哈趣K1 Pro，它在前代产品哈趣K1基础上进行全新升级，拥有千元级别内达到行业最高水平的1000ANSI流明亮度，真1080P物理分辨率搭配自研AI大师级画质校准，实现画面清晰度提升30%，搭载TOF激光对焦与全自动无感校正模组，带来更快速、更自然、更流畅的对焦校正体验。下面通过具体的测评，与大家一起来了解一下这款哈趣K1 Pro。

简约颜值 集约机身

紧跟世代潮流的年轻人更喜欢精致好物，对于产品的颜值高追求是他们消费偏好的显著特征。哈趣K1 Pro延续K1系列的简约风格，乳白色的机身与黑色的镜头模组组成撞色设计，整体观感时尚自然，不管是放在茶几、书桌或是床柜上，都可以化身为家中的“精致一角”。

哈趣K1 Pro整机的结构设计一目了然，镜头模组和散热系统组成了正面的主要元素。它的投影镜头采用了硬度高、耐磨性强、使用寿命长且不容易受温度影响而发生变形的全玻璃材质，能够为用户带来色彩还原度更好的投影画面体验。此外它还搭载了TOF激光对焦与全自动无感校正模组，时刻为用户提供清晰方正的画面。

小体积内若想实现众多零部件的集合，散热系统的搭载在其中发挥着关键作用。哈趣K1 Pro为此搭载了暴风散热3.0系统，通过机身正背面设计的多个散热孔与内置风机共同组成前出风散热风道，在高效散热的同时也可以减少热量对线材和周围环境的影响。

投影仪工作时前后散热孔温度

在接口部分，哈趣K1 Pro配置了一个USB接口、HDMI2.1接口、LAN接口以及一个LINE OUT接口，多种接口不仅能够满足电脑或者其他音视频设备的接入，而且在接入PS5、Xbox、Switch等游戏主机时也同样适用。

哈趣K1 Pro的顶部与底部继续维持了简约流畅的设计风格，机身顶部仅有哈趣Logo与前部物理电源键;底部则在边缘四角配有防滑、防震的胶质脚垫。中间设计有供支架连接的通用螺纹接口，用户也可以翻起集成在底部的盖板支架，用作支持家居环境中多种架设使用的需求。

哈趣K1 Pro的遥控器同样沿用了前代的通用设计，大小适中不硌手，按键功能简洁明了，同时配有独特的侧边键，协同当贝OS可提供多种快捷功能，短按可调出快捷菜单，长按进行快速自动对焦。使用遥控器上的语音键，也可以实现语音直接操控，省去了逐步搜索的步骤，非常方便。

侧边键短按调出快捷菜单

近场语音

1000ANSI流明亮度 AI大师级画质校准

尽管投影仪具备大屏、无边框、小巧便携等诸多优势，但是亮度、清晰度等显示层面上的先天不足让其一直备受诟病。针对投影仪的使用痛点，哈趣K1 Pro则突破了千元价位内投影仪的亮度瓶颈，以1000ANSI高流明亮度带来不俗的亮度表现力，即使是在开灯的环境条件下，也能得到清晰不模糊的观影体验。

在具体画面呈现方面，哈趣K1 Pro首先具备了原生1080P分辨率，并且能够向上解码兼容4K画质，呈现清晰细腻的画面。我们以超高清线图来测试哈趣K1 Pro的清晰度表现，超高清线图放大显示，实测可见投影画面中的对焦准确，线条边缘像素清晰。解码4K赛车视频，漂移过程十分流畅清晰，车胎与地面产生的烟雾效果逼真，消散自然。

超高清线图显示

解码4K赛车视频

色彩表现方面，由于哈趣K1 Pro采用了与DLP投影不同的LCD成像元件，能够以液晶显色成像的方式避免DLP投影中因色轮滤光所带来的彩虹纹现象，因此无论是在肉眼观察还是拍摄设备在任何快门下都不会出现影响观感的横向色块。

相机不同快门状态下的画面显示

果蔬图进行的色彩还原测试中，投影画面里放入果蔬色彩饱满贴近现实，哈趣K1 Pro对于鲜艳色彩的还原性与同色对比度都十分出色，果蔬表面颗粒、光泽等细节被充分保留。

值得一提的是，LCD漫反射成像的特性让哈趣K1 Pro在兼容高分辨率内容播放时能够做到减少频闪，以柔和低蓝光的方式降低视觉疲劳，即使是长时间追剧眼睛也不会干涩。

除了画质方面的硬件基础，哈趣K1 Pro还搭载了AI大师级画质校准，能够将画面的清晰度提升30%。基于HDR10+的解码性能，哈趣K1 Pro也展现出一定的高动态范围显示性能，所呈现的画面中一部分明暗细节得到了充分展示。

作为一款“轻量级”家用智能投影仪，哈趣K1 Pro原生1080P分辨率、AI大师级画质校准的搭载，在画面显示方面已然能够为用户做得够多，同时漫反射成像更为护眼的优势也减少了年轻人宅家“煲剧”时的用眼伤害。然而，虽然1000ANSI流明亮度已经达到了同价位上的较高水平，但是该亮度标准严格意义上说更适合小户型家庭或是卧室、书房等面积较为狭小的房间内使用，倘若光照条件太强，投影效果也必定大打折扣。

TOF激光对焦+全自动无感校正 速度更快的画面清晰显示

与电视开机就能显示清晰画面不同的是，投影仪需要经历一个对焦校正的过程。早期的投影仪一般使用镜头位置上的圆环进行手动缩放画面大小或对焦画面，每次使用投影仪进行观影之前就需要先进行镜头对焦，非常地不方便。然而，目前的投影仪基本上实现了对焦调节的自动化，在投影仪内部即可实现自动对焦，这款哈趣K1 Pro也不例外。它配备了激光TOF对焦与全自动无感校正模组，能够实现高效易用的自动对焦与自动梯形校正功能，适应家居场景中灵活摆放的便捷使用需求，提供相比手动对焦更高的精度。

我们通过实测，哈趣K1 Pro从开机到呈现清晰方正的画面只约需3秒，期间无需进行其他人手操作，对焦校正后直接跳转至系统页面，没有其他广告弹出。

开机自动对焦

此外为了验证哈趣K1 Pro的自动校正能力，我们移动投影仪的摆放位置，约2秒后设备进行响应，自动校正的过程也非常迅速。

位移自动校正

当贝OS系统加持 更多方面的娱乐体验

在操作系统的搭载上，这款哈趣K1 Pro采用了独家定制的当贝OS系统。凭借完备的软件方案、轻快流畅的体验、广泛的内容与应用支持，当贝OS系统被众多用户誉为投影界的“iOS系统”。

区别于传统矩阵式排列，哈趣K1 Pro搭载的当贝OS系统采用了横向大瀑布流式布局，以左侧纵向栏目导航区、右侧横向内容展示区组成左右分栏的设计，左上角有全局搜索、设置、外部存储、消息等拓展功能栏。

点击左侧纵向栏目导航区后能够进入相应的界面，此时左侧更换为二级分区，右侧内容则回归向下拓展的传统布局，方便用户进行内容查看。内容方面当贝OS整合了爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷等多家视频平台的全量资源，内容种类繁多，满足用户随心选择的需要。

在热爱新奇事物、渴望得到更多娱乐方式的年轻人眼里，投影仪不仅仅是一个大屏观影空间，投影仪中更多的游戏、健身、家居装饰等功能被年轻人所挖掘。哈趣K1 Pro洞察年轻用户对投影仪的多种使用场景，在当贝OS系统的基础上，配备了Amlogic T972高性能SoC，搭配2+32GB运存内存组合，带来流畅稳定的运行体验。此外它还内置了双频千兆Wi-Fi、低功耗蓝牙5.0以及HDMI2.1、USB2.0等多种接口，在特定的游戏模式下，可带来低至10ms的超低延迟。

除此之外，当贝OS还内置了当贝自研投屏APP，投屏无需观看广告，支持苹果AirPlay，安卓、华为Cast+等多种投屏方式。用户可以通过手机软件内的投屏设置直接连接哈趣K1 Pro，而针对不自带投屏设置的软件，用户可以通过下载当贝家APP进行连接投屏，过程无需观看广告，畅快体验进一步拉满。

评测总结

作为一款LCD投影，哈趣K1 Pro突破了因滤光而导致亮度产生较大损耗的缺陷，使亮度能够达到1000ANSI流明的同价位行业最高水平，辅以原生1080P分辨率下的AI大师级画质校准加持，为年轻用户带来更亮、更清晰的画面呈现。同时TOF激光对焦与全自动无感校正功能的搭载，让哈趣K1 Pro的使用体验更为流畅自然，免除需要长久等待的烦恼。

目前这款哈趣K1 Pro官方售价仅需1599元,千元档就能体验到一台清晰明亮、运行流畅、功能众多的投影仪，可谓性价比极高，感兴趣的朋友不妨关注一下。